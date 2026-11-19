Conduc unele dintre cele mai mici și mai sărace localități din România, dar și-au luat consilieri personali, plătiți din bani publici. Vorbim de zeci de primari din toată țara. Edilii recunosc că nu au nevoie de sfaturi și consiliere dar spun că așa reușesc să fenteze legea și să facă angajări. În timp ce un funcționar trebuie să dea concurs, consilierul personal este pus în funcție doar printr-o semnătură a primarului. În plus, execută orice muncă dorește șeful său chiar dacă nu are vreo pregătire în domeniu.

Dialog: localnici - vanzatori ambulanți

”Mata îți convine că mai găsești doi trei proști care ți le aruncă așa în brațe și te-ai scos, mâine.

Dar cu cine te-ai găsit să vorbești, băi omule.

Da mă, tăticule, ai dreptate.

Te-ai scos, mâine.

Așa este.

Păi eu muncesc pentru 100 de lei de mă ia dracii.”

Începem acest reportaj cu o frântură din România reală. O Românie complet diferită de cea a politicienilor cu blănuri scumpe, mașini și ceasuri de lux... Trocul este cea mai veche formă de comerț din istoria umanității. Practic, pentru a obține o marfă, dai o alta la schimb. În lipsa banilor, în multe localități din România, oamenii încă schimbă produse între ei. Comuna Pardoși, județul Buzău. Pe străzi, doi vânzători ambulanți oferă localnicilor ulei și zahăr în schimbul unei cantități de nuci. Târgul nu este întotdeauna echitabil așa că, apar conflictele.

Dialog: localnici - vanzatori ambulanți

”Și tu ce crezi că eu rămân cu nucile nedate?

A, nu rămâi tanti, stai liniștită.

Dar e prea puțin trei litri de ulei la 1000 de nuci.

Măcar un kilogram de zahăr dacă mai dați.

Ceea ce face un milion ca și bani, 100 de lei, în vechi. Păi la 100 de lei să dau pe trei litri de ulei? Păi dă-le în p...a măsii, ce ori le-am furat?”

Cu doar 300 de suflete, Pardoși este cea mai mică localitate din tot sudul României. Doar din taxele și impozitele pe care le colectează, Primăria nu poate plăti salariile angajaților mai mult de două luni de zile. Cu toate acestea, primarul și-a angajat un consilier personal.

Iulian Preda, primar Pardoși

”Face casierie, încasează, face și achizițiile publice și plus multe alte chestii pe aici, cărți funciare.

Păi și de ce consilier personal, de ce nu un alt angajat care să facă treaba asta.

Nu îl aveam în organigramă, adică organigrama comunei oricum a fost mică, a fost de opt persoane.”

Cu alte cuvinte, un funcționar public trebuie să îl angajezi prin concurs, pe un anumit post, în timp ce un consilier personal este numit direct prin semnătura primarului și face orice îi cere acesta.Îl chemă Ștefan Pușcoi și l-am găsit într-un birou completând documente pentru ajutoarele de căldură.

Ștefan Pușcoi, consilier personal al primarului.

”Deci mai spuneti-mi care este activitatea dumneavoastră, practic ce faceți?

Momentan la casierie. Acum o ajut pe colega pentru cererile de căldură.

Dacă vreți putem merge afară să vedeți că spargem și lemne.

Tăiați și lemne?

Păi da, cine credeți că le sparge?!

Dumneavoastră?

Eu, colegul celălalt.

Pe Vică Tăbărana, primarul din Teleorman, cu rudele angajate la primărie, vi l-am prezentat săptămâna trecută. Comuna Moșteni este una dintre cele mai mici din județ cu doar 1400 de locuitori. Primarul și-a angajat însă și un consilier personal.

Vică Tăbărana, primar Moșteni

”Dane. Dan. Unde e Cornel?

Cine?

Cornel.

Este acolo, uitați-l la tomberoane.

Să urce la mine în birou. ”

Cornel, domnii sunt de la Digi24, ce funcție ai tu?

Consilier.

Al cui?

Al primarului.

Consilier personal.

Personal, da.

Și care e activitatea?

Tot ce trebuie să fac.

Ce?

Muncă, muncesc, adică orice mă pune să fac.”

Primarul recunoaște că nu are nevoie de sugestii și sfaturi de la domnul... Cornel. L-a angajat să muncească și, cum organigrama era full, ce-a mai simplă metodă a fost să îl numească... consilier personal. Ba chiar se mândrește cu talentele acestuia.

Vică Tăbărana, primar Moșteni

”Să vedeți noaptea dacă puneți, să vedeți cimitirul cum arată noaptea.

E îngrijit, fără boscheți, fără nimic.

Îl cosim, la fel, de trei patru ori pe an, intervenim acolo.

Păi și consilierul personal îl puneți la coasă?

Cosește. El nu are birou, el nu stă lângă mine vis-a-vis de informații sau să țină o evidență a primarului, nu, el muncește, pentru asta îl ținem.”

Și asta nu e tot. Pentru a fenta legea care îi bloca organigrama și a mai face rost de un muncitor, primarul a angajat unul pe post de... atenție: șef al poliției locale.

Dialog: reporter - primar - polițist local

”Spune tu ce funcție ai.

Șeful poliției locale.

A, șeful poliției locale.

Da.

Și faceți ce?

Tai cu drujba, dau cu mătura, punem o podișcă, ce trebuie pentru comună.

De toate.

De toate, da, tot ce e nevoie.

Nu are atribuții pe liniștea publică pe alea, e pe mediu, e pe...

Și la poliția locală câți aveți?

Atâta, doar el.”

Facem un salt până în comuna Sfințești, Teleorman. Este a doua cea mai mică din județ cu puțin peste 900 de locuitori Bugetul abia le ajunge să supraviețuiască de pe o zi pe alta însă primarul a simțiat nevoia unui consilier personal. Îi vine însă greu să explice cu ce se ocupă domnul în fiecare zi.

Marian Ceușu, primar Sfințești

”Păi avem nevoie și de consilier personal, datorită la foarte multe proiecte care le-am dezvoltat la nivel de UAT, ne trebuie foarte multe avize.

Când nu aveți de luat avize cu ce se ocupă?

Cu ce se ocupă, este la birou, îl mai trimitem la ședințe, pe la Direcția Agricolă să ducă AGR-urile, să ducă...

Îi mai găsiți de lucru.

Îi găsim de lucru, da.

Aveți nevoie de dânsul?

Da, avem nevoie de dânsul, da.

Astăzi ce are de făcut.

Astăzi o să meragă la Alexandria să ducă niște AGR-uri la direcția agricolă, pe agricultură.

Am înțeles, și mâine?

Și mâine vedem ce o să aibă de lucru, înțelegeți, îi găsim de lucru!”

Domnul consilier câștigă aproximativ 3.500 de lei lunar. Are și un birou în aceeași cameră cu viceprimarul. Ba chiar a lipit pe ușă o hârtie cu numele său, în caz că, cine știe, poate îl caută cineva. Îl găsim cu două registre deschise în față, făcându-și de lucru. Suntem curioși ce sfaturi îi dă primarului având în vedere funcția pe care o ocupă.

Stelian Mihăiță, consilier personal al primarului

”Păi să fim în serviciul comunității, cât se poate de implicați zi de zi.

Ăsta nu e sfat, ăsta e.... Un sfat punctual, că îl consiliați, sunteți consilier personal.

Da, păi tot așa, repet, să fim atenți cu toate problemele cetățenilor din comună care apar zilnic. Nu e zi să nu fie o problemă, ceva.

Am înțeles, să nu le ratați, să le rezolvați.

Să le rezolvăm, da.”

Strict legal, primarii au dreptul să își angajeze consilieri personali. Problema este însă una de oportunitate, mai ales în cazul primăriilor mici care nu se pot finanța singure, fiind în pragul falimentului. Ori, în România, majoritatea unitătilor administrativ teritoriale se află în această situație.