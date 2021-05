Statul la stat. Schimbi partidul, rămâi în funcție. Cazul lui „nea Gicu Jupânu Iorga, șeful clubului de table din Giurgiu”

Vă propunem să îl cunoașteți pe „nea Gicu Jupânu Iorga, șeful clubului de table din Giurgiu”, așa cum îl ironizau liberalii, când a fost numit în consiliul de administrație al Electrica de către PSD-ALDE. Actualul ministru Virgil Popescu îl considera incompetent. După ce a trecut la PNL, nea Gicu Jupânu a devenit, peste noapte, competent. Virgil Popescu l-a făcut șef la Ministerul Economiei. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

În ianuarie 2017 liderul ALDE Giurgiu, Toma Petcu, ajunge ministrul energiei. Trei luni mai târziu îl numește în Consiliul de Administrație al Electrica pe Gicu Iorga, un apropiat al său, fără niciun fel de experiență în domeniu. Liberalii, în special Virgil Popescu, deputat la acea vreme, au sărit ca arși, spunând că este o numire pur politică și cerându-i socoteală ministrului.

Virgil Popescu: „Ce îi recomandă pe domnii Gicu Iorga și Ciprian Iacob, pentru a fi membrii în Bordul Electrica? Mă refer la altă competență în afară de cea de membru de partid?”, scria Virgil Popescu într-o interpelare parlamentară.

Vremea trece. Ministrul Toma Petcu este înlocuit cu colegul de partid Anton Anton, iar în aprilie 2019 PNL depune o moțiune simplă împotriva acestuia. Virgil Popescu devine și mai virulent la adresa lui Gicu Iorga. Pentru a-i sublinia incompetența, îl ironizeză spunând că marea sa pasiune este jocul de table și consideră o rușine numirea în Consiliul de Administrație al Electrica.

Virgil Popescu -deputat PNL: „Nea Gicu Jupânu Iorga, șeful clubului de table din Giurgiu și mâna dreaptă a domnului deputat ALDE Toma Petcu, va încasa 10 mii de euro în fiecare lună pentru două ore lucrate la Electrica. Și dacă cineva va îndrăzni să îl dea afară, compania îi va plăti sute de mii de euro despăgubiri. Este strigător la cer, chiar nu vă este rușine?!”

Toma Petcu - deputat PNL, fost ALDE: „Dacă spuneți că aceste numiri pe care, spuneți dumneavostră, guvernul PSD-ALDE le-au făcut, nu sunt în regulă, cifrele vă contrazic.”

Cum sunt reevaluați clienții politici

Mai trece un an, iar în februarie 2020, întreaga organizație ALDE Giurgiu se mută la PNL. Este momentul în care, pentru liberali, Gicu Iorga devine, brusc, foarte competent. Mai întâi, premierul de atunci Ludovic Orban îl numește secretar general adjunct la ministerul Economiei, condus tocmai de cel mai înverșunat contestatar, Virgil Popescu.

-Aș vrea să vă întreb de domnul Gicu Iorga, vă amintiți de dânsul, din Consiliul de Administrație la Electrica?

Ludovic Orban: Nu îmi aduc aminte.

-În momentul în care a fost pus, în 2017, PNL a criticat destul de puternic gestul...

Ludovic Orban: Întrebați, să mă documentez, să nu...

-Când să vă întreb, domnule Orban?

-Domnule Orban, dacă îmi permiteți, când aș putea să vă întreb? Domnule Orban...

Și așa, fostul client politic al PSD-ALDE s-a tranformat, peste noapte, în clientul politic al PNL. Nea Gicu Jupânu, cum îl alintau liberalii, a fost reevaluat de noua familie politică, iar în luna aprilie a mai primit un mandat în Consiliul de Administrație al Electrica. Tocmai de la actualul ministru al energiei Virgil Popescu care acum... îl laudă.

-Vreau să vă întreb, și eu, de domnul Gicu Iorga.

Virgil Popescu - ministrul energiei: Eh...

-Vreau să vă întreb de domnul Gicu Iorga, ce l-a recomandat să îl propuneți iar pentru Electrica?

Virgil Popescu - ministrul energiei: A fost în Consiliul de Administrație, știe despre ce este vorba și a continuat mandatul.

Nea Gicu Jupânu, criticat și apoi reevaluat

-Cum l-ați reevaluat pe domnul Iorga?

Virgil Popescu - ministrul Energiei: L-am văzut cum a acționat în Consiliul de Administrație în mandatul trecut.

-Și acum e bun?

Virgil Popescu - ministrul Energiei: Am văzut cum a acționat și... a susținut inclusiv fuziunea pentru o eficientizare, am văzut că totuși s-a descurcat acolo.

-Spuneați că a fost numit doar pe criterii politice, că ar trebui să le fie rușine celor care l-au pus acolo.

Virgil Popescu - ministrul Energiei: Așa am spus atunci, da. Am văzut cum a funcționat, repet, cum a acționat în Consiliul de Administrație și d-aia mandatul l-am prelungit.

Pe lângă Consiliul de Administrație de la Electrica, Gicu Iorga este și șeful biroul vamal din zona liberă Giurgiu. Am mers să îl căutăm, însă nu l-am găsit la serviciu.

-Domnul Iorga, îl găsim și noi?... Domnul Iorga, îl căutăm.

-Momentan nu este, a fost mai devreme.

-A fost aici? Și nu este?

-Nu este.

-Cum putem lua și noi legătura cu el. De la Digi24 suntem. Să vorbim cu dânsul, puteți să îl sunați să îi spuneți că suntem aici și îl căutăm? Măcar să vorbim cu dânsul să îi spunem ce vrem.”

-Salut șefu. Sunt niște domni aici de la Digi24, cu cameră de filmat, ne-am trezit aici și întreabă de tine...

-Putem să vorbim cu dânsul măcar să îi spunem ce vrem?

-Nu știu. Întreabă dacă poate să vorbeascu tine, ceva. Bine le transmit. Da. Bine. Este la ANAF, plecat.

-E la ANAF, în București?

-Da.

L-am sunat de mai multe ori însă nu ne-a răspuns. Într-o altă zi am încercat chiar și pe telefonul fix de la biroul vamal.

Angajată Biroul Vamal: Am vorbit cu șeful, are o rugăminte mare la dumneavostră. Dacă vreți dumneavostră să sunați la DRV (n.r. Direcția Regională Vamală) Ploiești, avem compartiment mass-media pentru o aprobare, ceva.

Noul prieten al liberalilor încasează doar de la Electrica, lunar, câteva mii de euro.

Virgil Popescu, deputat PNL: Este strigător la cer, chiar nu vă este rușine?!

