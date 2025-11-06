Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă. Primar: „Sunteți de la Poliție? Păi, atunci?”

Statul român le cere propriilor cetățeni să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă în mod repetat. Doar un sfert din locuințele aflate în proprietatea statului au asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. În Capitală sunt peste șase mii de spații ale Primăriei fără polițe valabile. Culmea absurdului este că, primarii ar trebui să se amendeze singuri pentru lipsa asigurărilor. La Fundulea, aproape o sută de locuințe publice parcă s-au evaporat. Există în acte, dar nu și în realitate. Primarul a fugit de echipa Digi24 pentru că... îl dureau dinții. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Reporter: Domnule primar, stați, stați o secundă, domnule primar, domnule primar, stați domnule o secundă.

Datele Institutului Național de Statistică indică faptul că, în orașul Fundulea din județul Călărași, există 102 locuințe aflate în proprietatea instituțiilor statului. Niciuna nu are asigurare obligatorie. În timp ce filmăm în localitate, pe lângă noi trece o mașină de teren. La volan este chiar primarul.

Operator: E primarul?

Reporter: Da. I-am făcut semn, dar nu s-a oprit... Hai să mergem la primărie.

La un moment dat, oprește pe marginea drumului. Ne apropiem, iar când ne vede demarează în forță.

Reporter: Domnule primar, stați, stați o secundă, domnule primar, domnule primar, stați, domnule, o secundă. Incredibil... să dea cu mașina peste noi. Deci mai avea un pic să dea peste mine. Dar nu înțeleg unde fuge așa.

Operator: Era să de cu mașina peste mine...

Reporter: Bună ziua, domn primar.

Dorel Dorobanțu, primar Fundulea: Bună ziua.

Reporter: Iertați-ne, o secundă, că era să ne loviți cu mașina, stați o secundă.

Dorel Dorobanțu: Nu cred că era să vă lovesc eu cu mașina, da?!

Reporter: Stați o secundă, să vorbim puțin cu dummneavoastră, se poate?

Dorel Dorobanțu: Poftiți.

Reporter: De unde supărarea asta?

Dorel Dorobanțu: Nu e nicio supărare, am o problemă eu.

Reporter: Ce problemă aveți?

Dorel Dorobanțu: Am la dantură o problemă, sunt operat la dinți.

Reporter: Păi, și pentru asta nu opriți, fugiți așa, nici nu știți cine...

Dorel Dorobanțu: Păi, de ce să opresc?

Reporter: Păi, v-am făcut un semn.

Dorel Dorobanțu: Sunteți de la Poliție ca să opresc?

Reporter: Nu.

Dorel Dorobanțu: Păi, atunci?

Până la urmă primarul se calmează. Ne spune că nu noi am fi sursa nervozității sale ci... dinții, îl dor dinții. Susține că locuințele din datele INS nu există în realitate. Primăria nu ar avea niciun spațiu de locuit în proprietate, și nu știe nici ca alte instituții să aibă. Pentru siguranță, cheamă o angajată.

Angajată primărie: INS-ul să ne spună de unde au datele aste astea de o sută și...

Reporter: Deci nu există.

Angajată primărie: Nu, deci luați la pas toată Fundulea.

Dorel Dorobanțu, primar Fundulea: Eu credeam că sunt gospodăriile care și-au făcut, care...

Angajată primărie: Nu, spune că e de stat, ale statului.

Reporter: Că țin de primărie, că țin de...

Angajată primărie: Alte instituții.

Reporter: MApN, MAI, Institute...

Angajată primărie: Nu, nu, nu.

Ori INS spune că primește, anual, cifrele tocmai de la instituțiile publice din județe, inclusiv de la primării.

Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt INS: Formularul se completează de către Prefecturi, Consilii Județene și Locale, Municipale, respectiv ale sectoarelor din municipiul București, orășenești și comunale cu date intervenite în fondul de locuințe aflat pe raza localității respective indiferent cine le administrează.

Și atunci, unde au dispărut locuințele statului din Fundulea? Sau dacă nu există, de ce apar în acte?! Am mai găsit vreo 15 la Institutul de Cercetare Agricolă. Niciuna nu are asigurare obligatorie.

Angajat Insitutul de Cercetare Agricolă: În principal sunt obligatorii dar în lege nu sunt prevăzute sancțiuni din câte știu eu.

Reporter: Va trebui să vă amendeze primăria.

Angajat: Dacă vine Primăria să amendeze.

Reporter: Nu prea vine...

Angajat: Nu. O să facem, o să facem în momentul în care lucrurile sunt...

Reporter: Dar un motiv, adică un argument pentru care nu s-au făcut?

Angajat: Păi, sunt cheltuieli în plus, domnu..., sunt cheltuieli în plus.”

Primăria Generală a Capitalei deține o întreagă instituție care gestionează toate locuințele pe care le are în proprietate: Administrația Fondului Imobiliar, pe scurt AFI. Din iulie 2024, AFI nu a mai încheiat asigurarea obligatorie pentru aproximativ 6700 de locuințe deși legea spune că sunt, cum altfel, obligatorii. Instituția este condusă de Mihai Enăchescu. Nu a fost chip să stăm de vorbă cu domnia sa.

Portar AFI: Nu vă primește.

Reporter: Nu ne primește, de ce?

Portar AFI: Nu.

Reporter: De ce?

Portar AFI: Pentru că nu are timp, nu v-ați înscris în audiență.

Am mers la Primărie. Primarul interimar Stelian Bujduveanu pare surprins de situație.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Nu am avut această informație, mă bucur că mi-ați atras atenția”

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: Vă referiți la locuințele noastre proprii?

Reporter: Ale primăriei, da.

Stelian Bujduveanu: O să vorbesc cu cei de la AFI, cei de la AFi sunt cei care administrează locuințele și DGASMB-ul

Reporter: Nu cunoașteți situația asta, nu știți nimic despre ea?

Stelian Bujduveanu: Nu cunosc situația, mă bucur că mi-ați atras atenția, vorbesc cu dânșii să văd, cred că dacă avea obligația trebuia să o facă.

Reporter: Au acestă obligație.

Stelian Bujduveanu: Sigur.

Reporter: Noi am fost acolo, nu au vrut să ne primească, nu au vrut să vorbească.

Stelian Bujduveanu: O să vorbesc cu directorii de acolo, nu am avut această informație, mă bucur că mi-ați atras atenția și o să transmit oficial către dânșii.

Cosmin Tudor, director adjunct PAID România: Sunt foarte multe locuințe, e vorba de un grup de 6.700 de locuințe care reprezintă mai mult de 80 la sută din locuințele din fondul public al Bucureștiului. Noi sperăm ca instituția să intre repede în legalitate, pentru că este foarte important ca mesaj transmis cetățenilor, dacă statul român respectă legea este un prim semnal ca și restul populației să respecte legea.

Dacă ar respecta legea, Primăria Capitalei ar trebui să amendeze AFI, adică să se amendeze singură, lucru care, evident, nu se întâmplă.

Mergem și în municipiul Câmpina, județul Prahova. Aici, există 402 locuințe deținute de stat. Niciuna nu are asigurare obligatorie. Primarul Irina Nistor nu știe exact câte dintre aceste locuințe sunt ale municipalității așa că întreabă o angajată.

Reporter: 275 are Primăria.

Angajată primărie: Da, 200, 300.

Reporter: Și atunci întrebarea mea, doamna primar, este de ce nu aveți polițe de asigurare obligatori pe aceste locuințe?

Irina Nistor, primar: A avut vreodată primăria polițe de asigurare pe aceste locuințe?

Angajată: Nu cunosc să fi avut.

Reporter: Nu ați avut niciodată?

Angajată: Nu.

Nici aici legea nu este aplicată. Primăria ar trebui să amendeze toți proprietarii de locuințe care nu au asigurare obligatorie fie că sunt cetățeni, fie instituții ale statului.

Reporter: Ar trebui să vă amendați singuri.

Irina Nistor, primar Câmpina: Nu știu dacă putem să ne amendăm singuri, cred că mai repede ar trebui să facem tot ceea ce este necesar, că nu amenda rezolvă problema.

Potrivit datelor INS, la nivel național există 121.313 locuințe aflate în proprietatea statului. Din acestea doar 31.410 au polițe de asigurare obligatorie, adică doar un procent de 25,89 la sută. În ceea ce privește locuințele private ale cetățenilor, doar 23 la sută dintre aceste sunt asigurate. Ori, în condițiile în care statul însuși, nu respectă legea și nu își asigură propriile locuințe cum poți cere cetățenilor să facă acest lucru?!

