Statul la Stat. Aberațiile celebrelor companii ale Primăriei Capitalei. Patru instituții înființate să facă ce putea una singură

Caz tipic de risipire a banului public: un serviciu al municipalităţii care, până în urmă cu trei ani, era făcut de o singură instituţie este, acum, realizat de patru instituţii. Fiecare cu bugetul ei, cu zeci de şefi şi sute de angajaţi. Vorbim de companiile municipale înfinţate pentru a prelua activitatea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti. Deşi ar fi trebuit să înlocuiască Administraţia aflată în subordinea Primăriei, companiile au ajuns să funcţioneze în paralel cu aceasta, majorând şi de patru ori numărul şefilor angajaţi la stat. De exemplu, copacii din parcuri sunt îngrijiţi de o companie, iar cei de pe bulevarde - de altă companie. Urmăriţi un nou episod al campaniei Statul la Stat.

După cum îi spune şi numele, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, pe scurt ALPAB, se ocupa de întreţinerea lacurilor şi parcurilor din Capitală, dar şi de activităţile de agrement. În 2017, au fost înfiinţate trei companii municipale, fiecare preluând câte un obiect de activitate de la ALPAB. Compania Parcuri şi Grădini, Compania Întreţinere Arbori şi Spaţii Verzi şi Compania Agrement. Fiecare cu bugetul ei şi cu sute de angajaţi. Practic, treaba pe care o făcea o singură instituţie este făcută acum de patru instituţii. Teorectic, ALPAB ar fi trebuit desfiinţat, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Aşa au ajuns cele trei companii să se suprapună şi să lucreze în paralel cu ALPAB.

Ana Ciceală, consilier general USR: Sunt organigrame întregi din companii care sunt acolo numai ca să servească interesele şi să ofere contracte acelor grupuri de interese din jurul partidelor.

Să le luăm pe rând. La înfiinţare, Compania Parcuri şi Grădini a preluat majoritatea angajaţilor de la ALPAB. Nu însă şi parcurile. Aşa că, în acest moment, tot ce face Compania este să execute, cu foştii angajaţi ai ALPAB, exact lucrările de întreţinere pe care..., aţi ghicit, le solicită ALPAB. Practic, banii publici sunt mutaţi dintr-un buzunar în altul al primăriei, întreţinându-se astfel o armată de şefi şi angajaţi.

-Normal ALPAB le administrează, dar Compania e băgată şi aia, nici nu ştim.

-Şi compania ce face în parc, practic?

-Face lucrările şi ALPAB plăteşte compania.

-Păi nu înţelegem ce s-a schimbat la noi, doar că mai avem nişte şefi de la Companie în plus, înţelegeţi, că nu erau de ajuns ăştia care erau şefii de la ALPAB, ne-a mai adus de la Companie.

Deşi au acelaşi obiect de activitate, fiecare instituţie are propiul buget, sute de angajaţi şi zeci de şefi. Compania Municipală Parcuri şi Gărdini are, potrivit organigramei, peste 700 de posturi, dintre care 28 sunt funcţii de conducere. Bugetul pe anul acesta este de apropae 24 de milioane de lei. Din aceştia, aproximativ 18,5 milioane, adică un procent de 80 la sută, merg către plata salariilor şi a bonusurilor. Anul trecut, venitul directorului general a fost de 13.191 de lei lunar, în timp ce un şef de serviciu a încasat 9.347 de lei. În plus, Compania are şi un Consiliu de Administraţie format din cinci membri. Fiecare încasează lunar peste 3.000 de lei.

Am încercat prin toate metodele posibile să avem un punct de vedere şi de la conducerea Companiei. Când echipa Digi 24 a ajuns la sediul instituţiei, tot personalul s-a baricadat prin birouri.

-Este uşa închisă.

-Nu se poate intra? Adică nu e paznic, cineva...

-E uşa închisă."

-Hai să încercăm pe aici prin spate... Buna ziua. Pe unde se poate intra?

-Poftiţi?

-Pe unde se poate intra că văd că este uşa închisă, aici? Sau cu cine putem...

-Imediat.

Domnul pe care l-am văzut mai devreme, tocmai a coborât scările s-a uitat la noi, a văzut că suntem şi s-a retras din nou.

-Hai să încercăm şi la poarta cealaltă.

-Hai să încercăm la interfon.

-Da. E clar. Hai să mai intrăm o dată în curte.

-Doamnă, nu vă supăraţi. Sărut mâna... Staţi o secundă... Vedeţi că aţi intrat cu ţigara înăuntru.

Lucian Iliescu, fost consilier general PMP: A dublat cam toate serviciile primăriei generale şi lucrul ăsta ca şi deznodământ îl vedem astăzi, a dus la un faliment financiar al Primăriei capitalei, faliment ce înseamnă incapacitate de plată.

Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei: Unele dintre Administraţiile pe care le-am moştenit au fost transformate în companii. Şi nu dublează, practic angajaţii de la administraţii au fost transferaţi la companii, deci nu sunt aceleaşi persoane şi la administraţiile cu acelaşi obiect de activitate şi la companii sau, pentru aceleşi obiect de actvitate să existe persoane angajate şi la administraţie şi la companii.

Parcul Herăstrău este exemplul perfect despre cum angajaţii a două instituţii publice diferite au ajuns să facă exact acelaşi lucru. Domnul din imagine este angajat ALPAB şi şofer pe o cisternă cu care udă spaţiul verde din parc. Acelaşi spaţiu este udat şi de angajaţii Companiei Parcuri şi Grădini.

-Udaţi prin parc pe aici.

-Prin parc şi..., unde avem zonele noastre.

-Face lucrul acesta şi compania?

-Au şi ei, da, şi-au luat şi ei.

-Păi şi faceţi acelaşi lucru?

-Unde facem noi nu fac ei, cum ar veni, cam ne călcăm pe picioare.

*

-Da, noi şi plantăm şi tundem şi salubrizare şi tot, tot ce e de treabă.

-Păi şi ei ce mai fac? Asta vă întreb.

-Nu ştiu.

-Udă în urma dumnevoastră.

-Da. He, he, eu ştiu ce or mai face, cine ştie, Dumnezeu ştie, ei ştie... nici noi nu mai ştim.

*

-Dumnevoastră lucraţi acum la companie, dumneavostră lucraţi la ALPAB.

-Da.

-Acum, ce sunteţi, colegi sau ce sunteţi? Concurenţi?

-Colegi...

-Domnule, v-am explicat o dată, mergeţi şi luaţi...

-Vreau să aflu de la dumneavostră ce sunteţi.

-Dar nu vreau să vă spun nicio părere pentru că nu mă puteţi obliga.

-Nu vă obligă nimeni.

Ana Ciceală, consilier general USR: Au făcut practic o gaură imensă în bugetul Bucureştiului această modalitate de a înfiinţa o primărie paralelă care să ducă şi responsabilităţi şi buget şi să ofere şi funcţii, joburi pentru oameni de la partid.

Reporter: Aveţi practic, dacă îmi permiteţi, două instituţii care se ocupă de lucruri de care înainte se ocupa o singură instituţie. Şi vă dau exemplul ALPAB, Administraţia Cimitirelor...

Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei: Incorect. La administraţii, pentru că nu au putut fi juridic desfiinţate imediat, a rămas un nucleu doar să spunem un birou astfel încât să gestioneze, să coordoneze activitatea, dar lucrările efective le realizează doar angajaţii din companii.

În locul nucleului despre care vorbeşte fostul primar general, pe siteul ALPAB găsim o întreagă organigramă cu mai puţin de... atenţie, 385 de posturi, din care 27 sunt ocupate numai de şefi.

Pentru întreţinerea arborilor şi a spaţiilor verzi din oraş, altele decât cele din parcuri, adică pentru aliniamentele stradale, a fost nevoie de o altă companie. Şi aici există o organigramă proprie cu peste 250 de angajaţi, mulţi şefi şi un buget anual de 22 de milioane de lei din care peste 60 la sută se duc pe salarii. Am încercat să aflăm care este exact activitatea Companiei, însă am găsit aceleşi uşi încuiate şi angajaţi ascunşi prin birouri.

-Bună ziua. Cum putem intra şi noi? De la Digi24 suntem.

-A fugit?

-Aici sunt două uşi deschise, a ieşit cineva, ne-a văzut, a intrat rapid înuntru.

-Abonatul nu răspunde... Evident că la telefon nu răspunde nimeni.

Pentru activitatea de agrement a fost înfiinţată, în paralel cu ALPAB, Compania Agrement Bucureşti. Aici sunt bugetate 263 de posturi dintre care 23 de conducere. Bugetul pe anul aceste este de 4,4 milioane de lei din care aproape 70 la sută se duc pe salarii. Am vrut să vedem cum îşi împart cele două instituţii activităţile de agrement din Capitală. Am fost însă întâmpinaţi cu un refuz categoric.

-Sărut mâna doamna Florentina, de la pază de jos sunt. Au venit nişte domni de la Digi24, vor să... cu dumnevoastră la Agrement...

-Putem vorbi cu doamna director, sau să îi spună că suntem aici doamnei director, măcar?

-Da, am înţeles, am înţeles. Sărut mâna. Îmi pare rău, să trăiţi. Îmi pare rău, n-am... dacă doamna...

Anul trecut, Instanţa a decis definitiv că toate companiile municipale au fost înfiinţate ilegal. Ele însă, continuă să existe şi să înghită miliarde de lei din bani publici.