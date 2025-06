Statul la stat. Autoritatea cu 60 de angajați care doar „așteaptă”, dar își primesc salariile. Director: „Probabil au ceva de făcut”

Peste 60 de angajați ai statului își primesc lunar salariile pentru a „aștepta”. Vorbim de funcționarii autorității care administrează sistemul antigrindină. La ordinul ministrului Agriculturii, activitatea instituției a fost suspendată, motivul fiind inexistența unui studiu de impact asupra mediului. În tot acest timp, angajații continuă să vină la serviciu, deși nu este clar ce fac în fiecare zi. Unii spun că păzesc sediul și echipamentele, alții că sunt... „în așteptare”. Nici măcar directorul general nu știe exact și crede că „probabil, au ceva de făcut”. Suspicios, înainte de interviu, acesta ne-a închis personal una dintre camere iar pe a doua ne-a cerut să o scotem din birou. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

În cadrul Autorității lucrează peste 60 de funcționari publici. Jumătate la sediul central din București, iar restul răspândiți pe la unitățile din țară. Directorul general are un salariu lunar brut de 21.492 de lei, un șef de serviciu - 20.000 lei brut iar un consilier superior - 14.136 lei brut. Cu toții primesc și un spor lunar pentru condiții vătămătoare de muncă în cuantum de maximum 1.500 de lei. Dar ce fac ei efectiv de când au activitatea suspendată? Pentru a afla răspunsul, am mers la sediul instituției. Pe trepte ne întâmpină Adrian Savu. Fost ofițer al Ministerului de Interne, detașat în funcția de secretar general adjunct la Ministerul Agriculturii, și numit acum director general al Autorității.

-Vă rog să nu filmați.

-Toma Petcu este numele meu.

-Respectele mele. Vă rog să lăsați, dacă putem...

- Camera mea merge.

- Ok.

Îl informăm că nu vom opri camera. Cu toate acestea, ne invită în birou. Ne așezăm la o masă și ne cere din nou să oprim înregistrarea. Ba, chiar închide singur una dintre camere pentru a se asigura că nu cumva îl păcălim și îl înregistrăm pe ascuns. Apoi, ne cere să scoatem camera cu totul din încăpere pentru a avea o discuție așa... preliminară, fără să ne știe nimeni, lucru pe care îl refuzăm.

- Bun. Închideți camera.

- Camera este închisă.

- Nu, nu este închisă, am și eu cameră din asta.

- Camera este închisă, uitați. Închideți de tot aparatul?

- Da.

- Sunteți mai confortabil așa?

- Da. Și pe aceea vă rog să o scoateți afară. Vă rog să scoateți camera aceea afară.

- Domnule director sau președinte, ce sunteți la Autoritate...

- Da, președinte director general, asta este titulatura.

- Nu îmi puteți cere să scot camera afară.

- V-am invitat la mine în casă, ascultați-mă, vă rog mult de tot, v-am invitat la mine în birou, mă rog, era un mod plastic de a mă exprima, măcar aveți bunăvoința de a respecta niște lucruri, putem să purtăm o discuție, puteți să filmați după aceea.

- Dumneavostră când m-ați invitat la dumneavostră în birou eu v-am spus: camera mea merge și camera mea va merge, da? Dumneavoastră ați știut asta și m-ați invitat în birou. Dacă considerați că nu este oportun ca noi să avem acestă discuție în biroul dumneavostră cu camera pornită, atunci putem ieși din birou. Cu ce vă deranjează acea cameră? Adică eu nu am venit în birou la dumneavoastră să vorbesc lucruri secrete cu dumneavoastră, am venit oficial ca jurnalist să vă cer un punct de vedere, nu am secrete de vorbit cu dumneavostră.

- Dar credeți că eu am secrete?

- Și atunci de ce să oprim camera?

- Pentru o discuție preliminară să îmi dau seama de...

Îl lăsăm puțin pe domnul Savu și mergem la Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia, cu sediul în Drăgășani. Aici lucrează trei funcționari ai Autorității. Pe hol ne întâmpină doamna Zorilescu, coordonatoarea Unității.

Reporter: În ce constă activitatea dumneavoastră și a celorlalți angajați de când activitatea este suspendată?!

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: Poftim?

Reporter: În ce constă activitatea dumneavostră...

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: De monitorizare și pază, ceea ce facem acum, vedeți.

Reporter: Ce păziți?

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: Instituția, punctele de lansare, echipamentele, ce avem de făcut.

Doar că paza instalațiilor este asigurată de contractorii privați care se ocupă și de operațiunile de lansare a rachetelor și nicidecum de funcționarii publici. Așa că insistăm.

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: Astăzi, de exemplu, am făcut un referat.

Reporter: Ieri ce ați făcut?

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: Ieri am fost în concediu de odihnă.

Reporter: Și mâine ce veți face?

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: Și mâine ce vom face, tot ce este necesar și pentru asta suntem aici și depunem toate eforturile.

Reporter: Să ce?

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: Să rezolvăm toate problemele.

Reporter: Să fie bine.

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: Să fie bine pentru toată lumea.

Reporter: Ca să nu fie rău.

Nicoleta Zorilescu, coordonator UCCG Oltenia: Nu, să fie bine pentru toată lumea.

Îi lăsăm pe angajații din Drăgășani să muncească și mergem la Unitatea din Focșani. Găsim la birou un singur funcționar care ne spune că este setat pe funcția... hold, adică... în așteptare.

- Dar mai sunt, una alta, mai sunt de făcut, documente, mai ales că cine sunt, deci o persoană ați găsit... Cineva trebuie să..., indiferent cum, trebuie să fie continuitate, nu?

- Astăzi de exemplu ce aveți de făcut?

- Sunt în așteptare, sunt în așteptare... ce ne cer de la centru, sunt documente și documente.

- Și pentru astăzi v-a cerut ceva?

- Deocamdată nu.

- Mai așteptați.

- Da.

- Până se termină programul.

- Da.

Ne întoarcem la domnul director general Adrian Savu. Între timp acceptă să facem interviul fără discuția prealabilă. Ne spune că funcționarii Autorității muncesc la fel de mult ca în perioada în care nu aveau activitatea suspendată.

Adrian Savu, președinte Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină: Credeți-mă că toată lumea este implicată cum era implicată și înainte, să nu credeți ca dacă noi nu tragem toată lumea stă aici și este aici așa un dolce farniente, vă înșelați, nu este așa.

Reporter: Întrebarea mea concretă și directă este ce fac angajații autorității acolo? Cei trei de la Drăgășani, cei doi am înțeles că sunt la Focșani, ce fac ei acolo dimineața la ora opt când vin la program?

Adrian Savu, președinte Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină: Probabil, mă rog, îmi puneți niște întrebări care nu... nu că nu le cunosc... eu știu ce fac aici angajații mei.

Reporter: Tot angajații dumneavostră sunt și ei.

Adrian Savu, președinte Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină: Probabil au ceva de făcut. De exemplu când au fost evenimenhtele de săptămâna trecută, ei stau acolo în permanență.

Reporter: Și ce fac?

Adrian Savu, președinte Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină: Ce făceau și până acum.

În acest moment nimeni nu știe dacă și când sistemul antigrindină va redeveni funcțional. Încă nu există un orizont de timp până la care studiile invocate de Ministerul Agriculturii vor fi gata. Așa că, fără vina lor, funcționarii Autorității vor continua să își caute câteva ceva de făcut în fiecare zi doar pentru a-și justifica leafa.