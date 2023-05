Două fire de salată verde, două de ceapă, doi castraveți, o ridiche, un leuștean și alte câteva legume și fructe. Atât testează statul român, în acest an, într-unul dintre cele mai mari bazine legumicole din sudul țării: județul Giurgiu. Pare o glumă proastă, însă vă asigurăm că nu este. Deși, când apar la televizor, ne spun că totul este în regulă, în realitate, autoritățile habar nu au ce cantități de produse toxice ajung în piețe și magazine. Situația este aceeași în toate județele. Din miile de producători existenți, le sunt verificate producțiile doar câtorva. Inspectorii fitosanitari ridică din umeri și spun că planul de prelevare a probelor le vine direct de la București și nu pot face mai mult nici dacă ar vrea. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Prima oprire o facem la Oficiul Fitosantitar Teleorman. Ne întâmpină doamna coordonator Mariana Rădulescu. Anul acesta, în tot județul, Autoritatea Fitosanitară testează doar două fire de salată: unul în martie, iar cel de-al doilea în octombrie. Ați înțeles bine: nu 2000, nu 200, nu 20... DOUĂ. Asta în condițiile în care statul român nu știe excat câți producători de salată există în județ. Înregistrați oficial, adică cei care primesc niște subvenții, sunt doar patru.

Reporter: Dacă ați luat o singură probă în martie, cine garantează că restul produselor, restul producției de salată din Teleorman este ok?

Mariana Rădulescu, coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman:Păi, automat... Dacă aveam de prelevat și în altă lună o prelevam, deci eu sunt obligată să respect acest calendar de prelevare.

Cu alte cuvinte, doamna coordonator respectă planul trimis de la centru, nici nu are cum să facă altfel. Din acest plan aflăm că, anul acesta, în Teleorman, s-au analizat sau urmează să fie analizate, printre altele, o singură ridiche, un castravete, două probe de ardei capia și gogoșari, două de ceapă verde, două de pătrunjel și două tomate. Când vine vorba de tomate, șefa Oficiului ne spune că se testază ceva mai mult, făcându-se separat analize pentru producătorii înscriși în acest progarm. Din 637 de legumicultori sunt verificați... atenție... 13.

Mariana Rădulescu, coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman: 13 au fost repartizate, am prelevat 12 probe din are 10 sunt ok conform buletinului de analiză, celeleate care merg în marketuri sunt și ele la rândul lor analizate.

Reporter: Doamnă, nu știți unde merge marfa asta, dacă merge în market sau la piață sau pe marginea drumului, nu știți unde merge.

Mariana Rădulescu, coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman: Da.

Reporter: Și dacă nu știți unde merge, eu vă întreb, ce garanție aveți că sunt produsele conforme?

Mariana Rădulescu, coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman: Deci garanția că noi verificăm registrele pentru evidența tratamentelor.

Registrul de evidență a tratamentelor este un caiet în care producătorul agricol trebuie să treacă toate substanțele chimice pe care le folosește, cantitatea și data la care le aplică. Nimeni nu poate știi exact dacă respectivul producător utilizează și alte chimicale pe care NU le trece în caiet. Angajații statului doar iau de bun ce scrie în registru. Șefa oficiului fitosanitar ne spune că a făcut pînă acum 147 de controale și totul este... perfect.

Mariana Rădulescu, coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman: Din 147 nu am avut neconformități.

Totul a fost în regulă. Deci nu am avut neconformități.

Reporter: Și nu aveți un semn de întrebare că nu ați găsit nici măcar o neregulă nicăieri?

Mariana Rădulescu, coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman: Dacă faceți referire acum la registrul de evidență a tratamentelor pe culturi...

Reporter: Alea de le-ați verificat dumneavoastră.

Mariana Rădulescu, coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman: Nu, pentru că au fost numai produse omologate.

Reporter: Și atunci nu vă ridică un semns de întrebare, doamnă, că poate ce scrie în registru nu corespunde cu realitatea?

Mariana Rădulescu, coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman: Da, dar eu nu îmi permit să suspectez un om.

Ne mutăm în Giurgiu, unde coordonatorul Oficiului Fitosanitar este Olimpia Voinea. Aici există un bazin legumicol mult mai mare decât în Teleorman. În cadrul programului tomata vor fi verificați oficial de statul român 38 de producători, adică, doar doi la sută din totalul celor înscriși.

Olimpia Voinea, coordonator Oficiul Fitosantitar Giurgiu: Avem 38 de probe.

Reporter: Mult, puțin?

Olimpia Voinea, coordonator Oficiul Fitosantitar Giurgiu: V-am zis, nu este nici mult, nici puțin dar capacitatea laboratorului nu își permite.

Reporter: Șiti de ce, că pe lista privind județele cu solicitanții de finanțare pe Tomata, Giurgiu este pe locul patru cu 1881 de producători. Ei produc cantități mari, din aceaste cantități dumneavostră luați doar 30 de probe sau 38. Nu e cam puțin?

Olimpia Voinea, coordonator Oficiul Fitosantitar Giurgiu: Este, dar vă dați seama că și laboratorul, în funcție de capacitate.

Reporter: De cât poate.

Olimpia Voinea, coordonator Oficiul Fitosantitar Giurgiu: De cât reușesc, pentru că nu numai aceste analize pe programul Tomata se fac.

În planul de testare pentru județul Giurgiu pe anul 2023 regăsim două probe de salată verde, deși județul este unul dintre cele mai importante bazine legumicole din sudul țării. Vor mai fi analizate printre altele, două probe de părunjel, două de ceapă verde, una de mărar, o ridiche, un leuștean, un păstârnac, doi castraveți și doi ardei capia și gogoșari. Pare o glumă dar... nu este.

Reporter: Aveți idee câți producători de salată sunt în Giurgiu? Aproximativ.

Olimpia Voinea, coordonator Oficiul Fitosantitar Giurgiu: Cred ca sunt destui, totuși, câteva sute. Sute, zic eu, poate și mai mult.

Reporter: Și dumneavostră ați luat o probă.

Olimpia Voinea, coordonator Oficiul Fitosantitar Giurgiu: Da, noi după cum avem programul stabilit.

Reporter: Și pe restul cine îi verifică doamnă, ce se întâmplă cu restul?

Olimpia Voinea, coordonator Oficiul Fitosantitar Giurgiu: Dacă ne mai ducem în controale și avem suspiciuni ceva, mai prelevăm, dar nu a fost cazul până acum.

Cam la fel arată planul de testare în fiecare județ. În Olt, de exemplu, există cei mai mulți producători înscriși în programul Tomata: 7.070. Potrivit directoarei Autorității Fitosanitare, aici au fost prelevate 54 de probe. Asta însemană că din totalul celor înscriși în program sunt verificați oficial doar 0,76 la sută.

În ciuda tuturor evidențelor că habar nu au cât de nocive sunt legumele și fructele care ajung pe piață, autoritățile statului ne spun să stăm liniștiți că, în România, siguranța alimentară respectă toate normele Uniunii Europene. Avem și un ministru care atunci când merge în control testează nivelul de pesticide doar gustând produsele.

Petre Daea, ministrul Agriculturii: Să mâncăm roșii din România că sunt foarte bune, sănătoase, iar fermierii noștrii fac, iată, printr-o muncă excepțională, produse de foarte bună calitate. Mâncați fraților roșiile românilor, ajutați oamenii să dezvolte această activitate.

Nimeni nu face un proces de intenție producătorului român, plecând de la premiza că încalcă legea și scoate pe piață produse otrăvite. Cu siguranță, mulți dintre ei sunt onești și respectă toate normele de siguranță. Nu este nici măcar vina inspectorilor fitosanitari din județe care trebuie să execute planul trimis de la București. Problema este că statul român nu are capacitatea de a testa suficient în raport cu producția de fructe și legume, lâsând astfel posibilitatea ca mari canități de produse otrăvite să ajungă pe piață. Or, asta, în timp, duce la o creștere a îmbolnăvirilor, inclusiv de cancer, în rândul populației.