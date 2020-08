Statul la stat. Cine sunt cei trei demnitari numiți pe viață în funcții. Unul dintre ei se gândește la retragere după 25 de ani

În România există o instituţie publică unde şefii sunt numiţi pe viaţă. Este vorba despre Consiliul Legislativ, cel care avizează toate legile dezbătute în Parlament. Şefii de aici, numiţi prin votul senatorilor şi deputaţilor, nu au o limită de mandat şi nu există nici o procedură prin care să poată fi revocaţi. Deci, nu pot fi schimbaţi şi pot rămâne în funcţii pană la sfârşitul vieţii. Actualul preşedinte are 77 de ani, este pensionar şi se află în conducerea Consiliului de un sfert de secol. Mai întâi a fost şeful unei secţii iar apoi, preşedintele instituţiei. Urmăriţi un nou episod al proiectului Statul la Stat.

Dragoş Iliescu, preşedinte Consiliul Legislativ: Nu am vrut să... Sunteţi singurii cu care am avut un...

Reporter: Este primul interviu pe care îl daţi?

Dragoş Iliescu: Cum?

Reporter: Este primul interviu pe care îl daţi?

Dragoş Iliescu: Da.

Primul interviu în 25 de ani de când se află în conducerea Consiliului Legislativ. Mai întâi, în 1995, Dragoş Iliescu a fost numit de Parlament şeful unei secţii a Consiliului. Opt ani mai târziu, în 2003, a devenit preşedintele instituţiei.

Acum are 77 de ani, este pensionar şi continuă să conducă Consiliul Legislativ. De ceva vreme în minte i-a încolţit gândul retragerii. Spune că ar fi făcut pasul mai demult doar că, posturile de preşedinţi de secţii au fost vacante de ani de zile şi nu ar fi avut pe cine să lase în loc.



Dragoş Iliescu, preşedinte Consiliul Legislativ: După venirea celor doi, încep să mă gândesc foarte serios la plecarea mea. De ce, pentru că am cui lăsa în loc, conducerea, de la preşedinţia Consiliului nu poţi coborî ca din tren.

„Nu mai ştie lumea de când e domnul Iliescu acolo...”

Nu are o explicaţie pentru faptul că legea Consiliului Legislativ dă posibilitatea şefilor să rămână în funcţie pe viaţă. Spune că a atras atenţia politicienilor să modifice lege dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Dragoş Iliescu, preşedinte Consiliul Legislativ: Înseamnă că nu s-a dorit.

Reporter: De ce?

Dragoş Iliescu: Nu ştiu de ce, asta numai legiuitorul ar putea să spună.

Daniel Fenechiu, senator PNL: Ştiţi foarte bine că PSD a controlat autoritar aceste lucruri, este şi motivul pentru care domnul Iliescu e acolo, nu mai ştie lumea de când e domnul Iliescu acolo, acum când s-au făcut numirile, aţi văzut că au fost numiţi doi fruntaşi din guvernările pesediste.

Florin Iordache, deputat PSD: Cred că domnul Dragoş Iliescu a fost un preşedinte corect, onest, şi-a făcut bine datoria, în acelaşi timp, legea care reglementează poate fi discutată şi modificată.

„Nu cred că este momentul acum să schimbăm legea. La anul ar fi timpul, după alegerile parlamentare”

Toni Greblă a fost mulţi ani membru PSD şi a ocupat o mulţime de funcţii la stat. A fost prefect de două ori, consilier al ministrului de interne, senator din partea PSD, judecător al Curţii Constituţionale şi secretar general al Guvernului. Anul trecut când liberalii au venit la putere a fost dat afară de la Guvern şi a rămas fără slujbă. Social democraţii nu l-a lăsat la greu şi i-au oferit un post pe viaţă: preşedinte al Secţiei de Drept Privat la Consiliul Legislativ, funcţie asimilată secretarilor de stat. Spune însă că nu îl încântă prea tare faptul că nimeni nu îl va mai putea schimba.

Toni Greblă, preşedinte de Secţie Consiliul Legislativ: Şi eu simt nevoia ca în lege să existe un mandat cu o întindere limitată, patru, cinci ani, eventual un al doilea mandat, dar aceasta depinde de legiuitor şi probabil, nu cred că este momentul acum, dar la începutul anului viitor, după ce se vor fi desfăşurat şi alegerile parlamentare cred că ar fi timpul să ne aplecăm şi să modificăm legea.

La pachet cu Toni Greblă, PSD a plasat-o la Consiliul Legislativ şi pe Mariana Moţ. Este preşedintele Secţiei de Drept Public. În 2017 când ministru era Florin Iordache a fost numită secretar de stat la Justiţie, cu puţin timp înainte de adoptarea controversatei OUG 13. Ulterior, a fost menținută în funcție și de Tudorel Toader. Am întâlnit-o pe doamna Moţ la Parlament, imediat după votul de numirea sa la Consiliul Legislativ.

Funcţiile încetează doar prin demisie, pierderea drepturilor electorale, condamnare definitivă, ori existenţa vreunui incompatibilităţi

Reporter: Este şi o recompensă din partea partidului?

Mariana Moţ, preşedinte de Secţie Consiliul Legislativ: Nu, eu nu o văd ca o recompensă, o văd ca o continuare a activităţii mele profesionale cu atât mai mult cu cât am şi experienţa celor 3 ani ca secretar de stat la ministerul justiţiei, timp în care am asigurat relaţia cu parlamentul.

Ulterior am contactat-o pentru a obţine un punct de vedere şi despre veşnicia funcţiei obţinute. Nu a dorit să facă prea multe comentarii.

Reporter: Nu vroiam decât să aflu de la dumneavostră dacă vi se pare normal sau nu să fiţi numită pe viaţă într-o astfel de funcţie, atât.

Mariana Moţ: Nu sunt eu în măsură să spun dacă legea aia e bună, e perfectă... Eu ştiu un lucru, am învăţat în zecile de ani în care am fost şi judecător, am fost şi consilier juridic, niciun act normativ de pe lumea asta, nu este perfect, toate actele normative sunt perfectibile.

Legea de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ nu spune absolut nimic despre durata mandatelor sau cum ar putea fi revocaţi din funcţie preşedintele instituţiei şi preşedinţii de secţii. Precizează doar că funcţiile încetează prin demisie, pierderea drepturilor electorale, condamnare definitivă pentru comiterea unei infracţiuni ori existenţa vreunui incompatibilităţi.

Toată lumea este de acord că legea trebuie schimbată

Robert Cazanciuc, preşedinte interimar al Senatului: Nu cred că cei care au iniţiat legea la vremea respectivă s-au gândit să numească pe viaţă pe cineva. Pur şi simplu cred că era un entuziasm al anilor 90 în care lumea spera ca la un moment dat, cine se află într-o funcţie să lase şi pe alţii după un mandat, două, trei. Nu s-a întâmplat acest lucru.

În teorie, toată lumea este de acord că legea trebuie schimbată. De aproape 30 de ani nimeni nu a mişcat un deget pentru asta deşi situaţia era cunoscută. Liberalii arată înspre social democraţi acuzând anumite interese politice.

Daniela Fenechiu, senator PNL: Dacă vă uitaţi pe structură, toate numirile au fost partinice. Şi acum s-au numit cei doi preşedinţi de secţie, PSD i-a numit pe amândoi, nu a discutat cu nimeni, i-a luat şi i-a numit, doamna Moţ şi domnul Greblă, nu e în regulă.

Florin Iordache, deputat PSD: Deci când trebuie să acuzi, trebuie automat să spui că e al PSD-ului, nu?

Consiliul Legislativ este o instituţie importantă pentru procesul legislativ. Angajaţii de aici avizează toate legile depuse la Parlament astfel încât să reglementările să nu se suprapună, să nu contrazică prevederi din alte legi sau să nu intre în contradicţie cu Constituţia. Aşa se menţine un cadru legislativ cât de cât coerent.

