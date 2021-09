Statul la stat. Comisia Europeană îi acuză pe funcționarii români că au transpus greșit Directiva privind siguranța feroviară

În România siguranța feroviară a ajuns o loterie. Trenurile se ciocnesc, sar de pe șine, iau foc, iar pasagerii ajung la destinație chiar și după 24 de ore. În mijlocul acestei realități, mai primim o palmă tocmai de la Bruxelles. Comisia Europeană îi acuză pe funcționarii și politicienii români că au transpus greșit Directiva privind siguranța feroviară. Acum, oficialii europeni cer explicații și ne amenință cu sancțiuni. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

În România, astfel de știri aproape că au devenit o obișnuință. Trenuri care se ciocnesc între ele sau pur și simplu sar de pe șine. Locomotive care iau foc ori se defectează în mijlocului vreunui câmp, la zeci de kilometri distanță de orice localitate. Oameni care, atunci când au norocul să nu fie răniți într-un astfel de accident, ajung la destinație după mai bine de 24 de ore se stat în tren. Flămânzi, însetați, plini de revoltă și umilință.

Bărbat: Batjocură. De toată..., cum să zic, nu am cuvinte, bătaie de joc...

Femeie: De ieri am plecat, de la 16:00 din Arad, și acum am ajuns aici, am stat vreo opt ore așa, în ploaie, în frig.

Bărbat: Într-o curbă au sărit ultimele două vagoane de pe linie...

Femeie: Liniile noastre. Mai trebuie și ele curățate, mai trebuie și ele gâdilate.

Oficialii europeni au identificat nu mai puțin de 54 de probleme la transpunerea în legislație a Directivei privind siguranța feroviară

Siguranța pe calea ferată pare să fi devenit o loterie. În mijlocul acestei realități, Comisia Europeană pune degetul pe rană. Într-un document intern, obținut de Digi24, îi avertizează pe funcționarii și politicienii de la București că au greșit transpunerea Directivei privind siguranța feroviară. Oficialii europeni au identificat nu mai puțin de 54 de probleme. Fiind un document intern, nu au dorit să facă prea multe comentarii.

„EU Pilots este un mecanism de dialog informal între Comisie și statul membru în cauză cu privire la aspectele legate de potențialele nerespectări ale legislației UE. Este utilizat înainte de o procedură formală de încălcare a dreptului comunitar. Documentele legate de această procedură nu sunt publice”, se arată într-un răspuns al Comisiei.

România este acuzată că a făcut o legislație internă confuză, care lasă loc interpretărilor, folosind cuvinte, definiții și exprimări neconforme cu reglementările europene, dar și că nu a transpus integral anumite prevederi.

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor: Eu nu pot să spun cu certitudine că nu a fost transpusă, și dacă nu a fost transpusă în întregime cum ar trebui, de ce a fost făcută asta în 2019. Ce pot să vă spun ca zonă generală de la nivelul meu este că eu constat în zona feroviară o anumită rezistență la schimbare, mult mai mare decât în alte domenii.

Povestea transpunerii legislației privind siguranța feroviară începe în 2017 când se constituie un grup de lucru format din doi directori din Ministerul Transporturilor și mai mulți șefi din Autoritatea de Siguranță Feroviară. Ar fi trebuit să finalizeze totul până în iunie 2019, dar au depășit termenul stabilit, iar Comisia ne-a amenințat cu demararea procedurii de infrigement. Și, după ce că nu au terminat la timp, funcționarii români au reușit și contraperformanța de a transpune greșit Directiva. Președintele grupului de lucru a fost Ana Maria Dascălu, directorul Direcției Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor.

„Nu am atribuții de a discuta cu presa și tocmai am discutat mai mult decât puteam”

Ana Maria Dascălu: Din păcate, procedura este procedură și eu trebuie să o respect, prin urmare vorbiți cu colegii de la departamentul de comunicare.

Reporter: Ați fi dispusă să îmi accordați acest punct de vedere dacă vorbesc cu ei?

Ana Maria Dascălu: Instituțional se răspunde tuturor solicitărilor care vin pe presă.

Reporter: Doamnă, eu vă întreb dacă dumneavoastră mi-ați acorda acest punct de vedere pentru că ați condus grupul de lucru.

Ana Maria Dascălu: Încă o dată, nu am atribuții de a discuta cu presa și tocmai am discutat mai mult decât puteam.

Am încercat să căutăm răspunsuri la șefii din Autoritatea de Siguranță Feroviară. Și aici lipsa de transparență este aproape totală. După ce am solicitat conducerii un punct de vedere am fost sunați de directorul ASFR George Micu pentru a ne transmite că nu înțelege de ce îi cerem tocmai dumnealui un punct de vedere pe acest subiect.

George Micu, director ASFR: Aș vrea să știți că ASFR, ca organism în cadrul AFER, nu are competențe în transpunerea Directivelor și nici nu poate să poarte el corespondență cu Comisia, astea sunt atribuții ale statului. Probabil că trebuie să fie altceva de ați ajuns la mine.

Reporter: Nu, nu, nu, ascultați-mă!

George Micu: Nu, altceva în sensul, alte informații de care eu nu știu.

Reporter: Nu. Pur și simplu am luat ordinul din 2017 privind constituirea grupului de lucru pentru transpunerea directivei și acolo, majoritatea membrilor grupului sunt de la dumneavoastră.

La sediul Autorității Feroviare Române, care găzduiește și Autoritatea de Siguranță Feroviară, nu e voie să filmezi nici măcar clădirea, de pe trotuar

În aceste condiții, am mers direct la sediul Autorității Feroviare Române care este și sediul Autorității de Siguranță Feroviară. Având ordine stricte, paznicul ne avertizează că nu avem voie să filmăm clădirea nici măcar de pe trotuar.

Reporter: Suntem pe spațiul public, pe trotuar și e o instituție publică.

Portar: Nu contează. Filmați clădirea și vede directorii și se supără.

Reporter: Dacă filmăm clădirea?

Portar: Da.

Reporter: Sunteți serios?

Portar: Dar ce, credeți că fac mișto?

Reporter: Nu știu ce să vă zic, dar de ce să se supere că filmăm clădirea, că suntem pe trotuar.

Portar: Nu contează.

Reporter: Deci noi nu putem să filmăm nici măcar clădirea?

Portar: Nu.

Reporter: Nu? Sunteți sigur de asta?

Portar: Da.

Reporter: V-au transmis domnii directori asta?

Toți invocă regulamentul instituției care nu le permite să vorbească cu presa fără aprobarea șefilor. Și, evident, această aprobare nu vine niciodată

„Portar: Da. Cum adică, de ce? Pentru că se supără directorii de aici. A mai fost o chestie, d-asta”.

„Chestia” despre care vorbește paznicul a fost tot o vizită a echipei Digi24 la AFER, pe un alt subiect, atunci când directorul general Iordan Vintilă a avut o izbucnire nervoasă.

Reporter: Vă puteți liniști puțin?

Iordan Vintilă: Nu pot să mă liniștesc pentru că nu am ce discuta. Eu nu sunt aici la pușcărie... Ce veniți cu filmarea? Vă somez să nu filmați.

Reporter: Domnule Vintilă, vă rog să vă liniștiți o secundă.

Iordan Vintilă: Eu am să dau dispoziție la poartă... Cum au intrat, doamnă?

Reporter: Ieșim, nu este nicio problemă.

Doamna de la poartă: Pe unde ați intrat, domnule?

Reporter: Pe ușă, doamnă!

Doamna de la poartă: Cum nu știți?

Reporter: Pe ușă, am zis...

Să stăm de vorbă cu directorii din AFER și ASFR care au lucrat la transpunerea Directivei a fost o misiune imposibilă. Toți invocă regulamentul intern al instituției care nu le permite să vorbească cu presa fără aprobarea șefilor. Și, evident, această aprobare nu vine niciodată.

Mihaela Carabineanu, șef Departament Certificare și Autorizare ASFR: Vă rog să îmi dați voie mai întâi să solicit acordul conducerii, pentru că bănuiala mea este că există o legislație, o ceva, care mă obligă să fac acest lucru.

Ministerul Transporturilor acoperă erorile făcute de propriii angajați

Ministerul Transporturilor acoperă erorile făcute de proprii oameni și nu vede o problemă în documentul trimis de Comisia Europeană spunând că... așa este procedura. Cu alte cuvinte, reprezentanții ministerului susțin că se pot face greșeli la transpunerea unei Directive din moment ce, oricum le vor corecta funcționarii de la Bruxelles.

Cristian Pîrvulescu, analist politic: Reproșul pe care Comisia îl face de 20 de ani, deci înainte de aderarea nostră efectivă, este lipsa de competență administrativă. Astfel spus, expertiza în domeniu nu există. Experții se formează în ani buni, ori instabilitatea guvernamentală și politizarea excesivă a funcției publice a dus la situația asta. Este simplu să spui da, asta-i procedura, așa se întâmplă mereu, în realitate este o problemă de competență administrativă care nu reușește să fie consolidată în România.

Acum, oficialii europeni ne cer să reparăm greșelile. Autoritățile române au transmis deja un răspuns cu privire la cele 54 de probleme semnalate. Comisia Europenă ne avertizează că, în cazul în care acesta nu este satisfăcător, ar putea urma și sancțiuni.

