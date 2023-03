Primăria Capitalei a eșuat total în privința consolidării clădirilor cu risc seismic. În ultimii 33 ani, au fost consolidate cu fonduri publice doar 30 de imobile. Nici măcar unul pe an. Un bilanț rușinos pentru care toți primarii își pasează responsabilitatea. Vă arătăm astăzi cazul unui bucureștean care se chinuie de două decenii să consolideze clădirea în care locuiește. Experiența lui arată o administrație incapabilă, cu funcționari incompetenți și delăsători ce refuză să pună în aplicare prevederile legii. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Reporter: Care e sentimentul pe care îl aveți?

Nicușor Teodorescu, locatar: Nu știu dacă se poate spune așa ceva pe post.

Reporter: Puteți să spuneți.

Nicușor Teodorescu: Le-am spus așa ceva - „Rugați-vă lui Dumnezeu să mor la cutremur, că dacă nu mor la cutremur și cade blocul și moare cineva... vă omor eu”.

Nicușor Teodorescu locuiește într-un imobil de pe Calea Moșilor construit în 1938 și încadrat în clasa 1 de risc seismic. De mai bine de 20 de ani se luptă ca blocul să fie consolidat. Degeaba însă. A trecut prin toate emoțiile și stările posibilie, de la entuziasm și speranță până la neputință, furie și resemnare. Experința sa dezvăluie o administrație incapabilă să rezolve problema consolidărilor, cu funcționari incompetenți și delăsători care pur si simplu ignoră legea.

Nicușor Teodorescu: Motivele principale care au stat la baza acestei nenorociri prin care trecem noi acum este incompetența legiuitorilor, incompetența funcționarilor care trebuiau să pună în aplicare așa cum era legislația, măcar de ar fi pus-o în aplicare, și ignoranței, prostiei.

În 1993 imobilul este expertizat și încadrat în clasa 1 de risc seismic. Abia după 18 ani, în 2011 Primăria Generală reușeste să încheie cu un constructor contractul de execuție al lucrărilor de consolidare. Între timp, se constatase și că, imobilului îi lipsește un stâlp de rezistență. Banii veneau prin intermediul unui împrumut pe care proprietarii imobilului trebuiau să îl returneze în 25 de ani.

Potrivit legii, nu beneficiau de finanțare și proprietarii spațiilor comerciale de la parter. Așa că, aceștia au refuzat să plătească consolidarea, iar lucrările nu au mai început. Au trecut ani și ani, iar primăria nu a mișcat un deget pentru a debloca situația. Avea la îndemnă posibilitatea de a-i amenda pe acești proprietari, sau chiar de a-i da în judecată. De la primari până la funcționari, toți au stat cu mâinile în sân. În disperare de cauză, Nicușor Teodorescu a mers și în audiență la primarul de atunci Sorin Oprescu.

„Oprescu a promis că-i amendează pe toți. Apoi Serviciul Control al primăriei a spus că nu o mai face. Am plâns într-un birou”

Nicușor Teodorescu: Atunci, în acea ședință a promis că îi amendează pe toți. Ei bine, când am ajuns să se pună hotărârea lui Oprescu în aplicare la serviciul de control al primăriei nu au vrut să mai amendeze pe nimeni. Deci am avut atâta o furie, și acum mă apucă, am plâns, deci într-un birou al primăriei am plâns, nu îmi venea să cred că așa ceva este posibil.

Asociația de propietari i-a dat ea în judecată pe deținătorii spațiilor comerciale și a câștigat. Trecuseră deja opt ani de la semnarea contractului privind execuția lucrărilor. Între timp și alți proprietari au început să aibă serioase îndoieli că primăria ar putea să le rezolve problema. Nu le era foarte clar care vor fi costurile totale și nici cât vor dura lucrările.

Locatar: Vecinii au spus foarte clar că ei nu vor consolidare. De ce? Pentru că era o sută și ceva de mii de euro de apartament, consolidarea, atâta venea, că era 70 și ceva de mii plus încă 50 la sută din valorea contractului dacă apare, nu știu, orice altă nebuneală. Cei de la consolidări nu au făcut nicio consolidare până în momentul de față, din contră, au fost cred că trei, patru, cinci blocuri pe care le-au băgat în consolidare și au rămas oamenii pe străzi.

Faptul ca vreme de 30 de ani programele de consolidare au fost un eșec total al primăriei, o recunoaște chiar directorul Administrației Municipale pentru Consolidări.

Răzvan Munteanu, director general AMCCRS: Capacitatea administrativă a autorităților locale de a demonstra că au cunoștințele și capacitatea reală de a implementa proiecte, s-au făcut mult prea puține, și atunci lipsa de încredere a determinat o lipsă de interes a proprietarilor de a intra în programele de consolidare.

Nicușor Teodorescu: Știți că eu atunci când am apelat la Inspectoratul de Stat în Construcții în legătură cu stâlpul de rezistență care lipsește mi s-a spus că nu se ocupă de clădiri vechi? Și atunci cine se ocupă? Atunci cine se ocupă? Cui, unde să reclami ca să se întâmple ceva?

Reporter: Ați reclamat la ei, ați făcut o sesizare?

Nicușor Teodorescu: Pfff, păi am..., stimate domn, nu există instituție în acestă țară pe care eu am considerat că trebuie să o informez despre ceea ce se întâmplă cu acestă consolidare, la care să nu fi apelat.

Povestea imobilului de pe Calea Moșilor este povestea multor clădiri din București. Este povestea incapacității și lipsei de voință a statului român de a rezolva aceasta problemă. Oficial, în București, există doar 360 de construcții încadrate în clasa 1 risc seismic. Din 1989 și până acum, în Capitală au fost consolidate cu fonduri publice doar 30 de imobile. Un bilanț rușinos pentru care primarii și-au pasat mereu vina de la unii la alții.

Nicușor Dan a refuzat să vorbească despre acest subiect cu jurnalistul Digi24: „Nu. Scuză-mă, n-am nimic, dar nu...”

Legea permitea autorităților să intervină și să forțeze consolidarea unor clădiri acolo unde proprietarii nu se înțelegeau. Am cerut Primăriri Capitalei să ne transmită câte dispoziții de primar pentru începerea consolidărilor au fost emise în ultimii 20 de ani pentru a suplini decizile Asociațiilor de proprietari care au refuzat să facă acest lucru. De asemenea, am solicitat numărul sancțiunilor aplicate proprietarilor care refuză consolidarea și numărul acțiunilor demarate în instanță împotriva unor astfel de proprietari. Nu am primit niciun răspuns. Doar directorul Administrației Municipale pentru Consolidări ne-a spus că, în șase ani, de când s-a înființat Administrația, au inițiat procese pentru... atenție, trei imobile.

Răzvan Munteanu, director general AMCCRS: Avem procese, noi avem situații chiar la nivelul administrației municipale, încă din anul 2017, colegii mei s-au dus în instanță în acestă zonă și am obligat proprietari să intre în..., cel puțin din 2017 avem acestă situație, nu cunosc înainte de 2017

Reporter: Câte astfel de situații aveți?

Răzvan Munteanu: Am avut acestă situație pentru trei imobile.

I-am cerut, evident, un punct de vedere și actualului primar general. Nu ne-a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. L-am întâlnit tocmai la o dezbatere despre expertizarea și consolidarea clădirilor cu risc seismic. A refuzat dialogul fără nicio explicație.

Nicușor Dan: Nu. Scuză-mă, n-am nimic, dar nu...

Reporter: Păi de ce, nu? De ce nu, domnule primar? Puteți să îmi spuneți și de ce, nu?

Nicușor Dan: O zi bună.

Reporter: Nu e în starea de spirit potrivită.

În situația cetățenului Teodorescu sunt sute, poate mii de bucureșteni. Și atunci rămâne întrebarea: speriați de gândul prăbușirii blocului, ignorați de autorități și fără a avea acordul vecinilor pentru consolidare, ei ce fac, cui i se adresează?

Nicușor Teodorescu: Asta este, ăștia suntem, dar nu-i nimic, vom face altul mai trainic și mai frumos, asta este la români, podul de piatră s-a dărâmat, adică nu l-am dărâmat noi, nu a fost prost construit, s-a dărâmat, așa e...

Editor : Liviu Cojan