Statul la stat. Cum au devenit gările CFR un adevărat pericol pentru călători: „Am ajuns într-o situație în care cârpelile nu mai țin”

Vă imaginați cum, în timp ce intrați într-o gară, vă poate pica în cap o cărămidă? În România, se poate întâmpla în orice moment. Multe dintre gările CFR arată ca după bombardament. Rezultatul a trei decenii de indiferență, dezinteres și jaf. Unele clădiri se prăbușesc de la o zi la alta și au ajuns un real pericol pentru călători. A aflat asta chiar și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu care vrea acum să le cedeze administrațiilor locale pentru a fi reabilitate. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Vântul adie ușor prin încăperi. Ușile și ferestrele nu mai există demult. De prin cotloane se aud sunete ciudate. Nu se vede nimic, probabil sunt doar niște șobolani. Un stol de ciori se rotește nefiresc deasupra acoperișului prăbușit. Regizorul Alfred Hitchcock ar fi fost invidios pentru o astfel de scenă.

-Incredibil cum poate să arate, incredibil. A căzut cu totul peretele, cărămida, tencuiala, tot. E jos, e la pământ. Un lem care a ars, o bucată de fereastră... Horror, horror, film horror este aici, din păcate nu e film, este realitate cât se poate de crudă.

Iar această realitate are și un nume: gara CFR din Rădulești, județul Teleorman, o localitate la doar câțiva kilometri de orașul Videle.

-Putem să ne imaginăm cam ce ar fi fost în fiecare dintre aceste camere pentru că nu ai cum să îți dai seama. Aici probabil era sala de așteptare, mă gândesc, pentru că e fix la intrare și e cea mai mare. Aici să fi fost ce? Să fi fost un loc de unde îți cumpărai bilete? Dumnezeu știe.

-Aici intrăm în camera groazei. Dezastrul cel mai mare. În încăpere, în acestă încăpere au crescut copaci și nu sunt... ușor că ne putem răni... și nu sunt puțini, copaci destul de mari plini cu fulgi de prumbei. Asta este gara Rădulești.

În urmă cu mai mulți ani, aici a avut loc un incediu. De atunci clădirea a fost lăsată în paragină. Șefii de la CFR și-au zis că nu mai are rost să o reabiliteze. Și așa, călători nu prea mai erau. Și totuși pe aici încă circulă trenuri și de marfă și de călători. În stație oprește personalul de Giurgiu. Coboară două persoane. Sunt angajați CFR care se ocupă de întreținerea liniilor.

Savu Ciobanu - electromecanic CFR: Păi, eu am 10 ani de când am venit aici și tot așa am găsit-o. Am venit eu în 2012, că am lucrat la triaj la București și, când am venit, așa era cum e acum.

-De ce nu s-a mai investit în ea, nu s-a făcut nimic, nu s-a mai...

-Nu știm noi, pe noi ne depășește, dacă... cei de la minister, de la ăștia, noi habar nu avem.

Dintr-o anexă a gării iese impiegatul. Când ne vede se baricadează înăuntru, nervos că l-am putea filma.

Reporter: Stați că... stați o secundă... stați domnule, nu încuiați ușa, stați să vă zic ce vreau și de unde sunt. Domnul meu... A încuiat ușa.

CFR are în administrare 850 de gări și halte de mișcare. Într-un răspuns scris pentru Digi24, Compania inventariază toate stațiile care, în acest moment, din diverse motive, nu sunt funcționale. Gara Rădulești nu se află printre ele ceea ce, în opinia mai marilor CFR însemană că este în stare bună și poate fi folosită.

”...Nu există stații și/sau halte care nu mai pot fi folosite din cauza degradării accentuate....Există 2 stații CF și 19 halte nefuncționale în prezent, deoarece se află pe secții CF unde sunt în desfășurare lucrări de reconstrucție a două poduri...De asemenea, în 6 stații și 10 halte nu se desfășoară activitate, deoarece aceste obiective se află pe secții de circulație neinteroperabile...” (Răspuns CFR pentru Digi24)

Rămâne o singură întrebare. Dacă vreun călător rătăcit intră în gară și îi pică o cărămidă în cap, cine va răspunde???

Ion Fulgheci este impegat în stația Târnavele, următoarea după Rădulești. Gara stă să cadă pe el dar spune că nu are ce face și ridică neputincios din umeri.

-În sala de așteptare..., ia veniți puțin cu mine.

-Sala de așteptare e dezastru, ce să zic.

-Jale?

-Păi da.

-Porumbei.

-Da. Ce să facem!? Aici a fost o sobă, am dărâmat-o. În rest nimic, nimic, nimic. Să vedeți ce este la wc, acolo, e teroare, cad țiglele în cap.

-Ei na!

-Pe cuvânt. Ce credeți că...

-Haideți pînă acolo.

-Ia uite, dezastru, cade de sus.

-Dezastru.

-Dezastru, dezastru. Dacă nu se mai finanțează, nu mai face niciun...

Singura investiție care s-a făcut acum câțiva ani a constat în montarea unei uși și a doua geamuri termopane. George Porumboiu locuiește chiar vis-a-vis de gară. Își amintește că în urmă cu vreo 15 ani, clădirea a fost vopsită pe repede înainte și i s-a reparat acoperișul. Atât.

-Vopsești cărămida aparentă?! E incredibil așa ceva.

-Ce au făcut? Au vopsit... cioara era neagră au vopsit-o...

-Și atât.

-Atât.

-Vreau să vă întreb și eu cum vi se pare că arată gara asta a dumneavostră?

-Ca după cutremur.

-Ne înjură și lumea, credeți că nu?!

-Ce vă zice?

-Păi, fir-ați ai dracu cu calea ferată a voastră, cu gara voastră.

-Îl înjuri pe ăla cu care te întâlnești, pe impegat pe...

-Pe mine, pe colegu, pe colega.

Grigore Mare, președinte Federația Națională Feroviară Mișcare Comercială: Cârpeli s-au făcut, se fac în continuare cârpeli, dar am ajuns într-o situație de cârpelile nu mai țin.

Situația este generalizată și o întâlnim în toată țara. Gara de Nord, cea mai mare din România, își întâmpină călătorii cu un puternic miros de urină, oameni ai străzii care dorm pe bănci, acoperișurile peroanelor găurite de rugină, pereți murdari sau plini de igrasie, porumbei care fac mizerie peste tot. Cireașa de pe tort este trotuarul rulant care ar fi trebuit să le faciliteze călătorilor accesul la gara Basarab. A fost finalizat în 2013 și a costat 11 milioane de lei. Nimeni însă nu a mai avut grijă de întreținerea lui. A fost vandalizat, iar acum arată ca după bombardament. Totul este distrus și plin de mizerie.

Sorin Grindeanu - ministrul Transporturilor: Am transmis CFR-ului că doresc o descentralizare. Eu cred că..., o să se supere pe mine directorul Simu de la CFR Infrastructură, dar în acest moment tot ceea ce înseamnă gări, halte în România, cred că într-o proporție de 80-90% arată ca după război, jalnic.

I-am cerut și noi un punct de vedere directorului CFR Ion Simu. Ne-a spus că mai întâi trebuie să îi ceră voie ministrului Grindeanu. După câteva zile, când am revenit cu solicitarea, ne-a transmis că a fost plecat și nu a reușit să vorbească cu liderul PSD. Dezastrul în care se află infrastructura feroviară se datorează nepăsării, dezinteresului și jafului din ultimii 30 de ani.

Grigore Mare, președinte Federația Națională Feroviară Mișcare Comercială: Schimbul ăsta foarte repetat în conducerea companiilor, în conducerea ministerului... a venit unul a luat o decizie, a venit altul, a închis decizia respectivă și a luat altă decizie, deci noi nu avem un plan coerent de dezvoltare a căii ferate. Să știți că au mai fost bani la calea ferată, dar s-au scurs, s-au dus, nimeni nu știe unde.

Acum, Ministerul Transporturilor ar dori ca toate gările aflate în paragină să fie preluate de către primării. Mai trebuie să vrea însă și primarii să bage bani în reabilitarea lor, deși în multe cazuri clădirile sunt nefolositoare administrațiilor locale.