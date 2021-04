Statul la stat. Cum face un director general o criză de nervi atunci când i se pun întrebări despre instituția pe care o conduce

Ce faci când într-o instituție publică există o singură funcție de șef și doi pretendenți? Nimic mai simplu: mai faci un post identic și plătit cu același salariu astfel încât să fie toată lumea mulțumită. Se întâmplă la Autoritatea Feroviară Română, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Din cauza conducerii AFER care a numit un angajat pe postul care i se cuvenea unei alte persoane, au urmat doi ani de procese, totul culminând cu crearea a două funcții identice. Când echipa Digi24 a mers la sediul instituției pentru a solicita un punct de vedere, directorul general a avut o izbucnire nervoasă țipând și gesticulând agresiv. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Iordan Vintilă, director general AFER: ”Domnule, cum ați intrat în întreprindere? Vă rog foarte mult.

Reporter: Pe ușă domnule...

Iordan Vintilă: Sunteți civilizați și putem să facem... Eu v-am răspuns...

Reporter: Domnule Vintilă!

Iordan Vintilă: Nu avem ce discuta decât... Eu v-am răspuns la mail, am fost civilizat, dumneavoastră sunteți necivilizat.

Reporter: De ce spuneți asta?

Iordan Vintilă: Este normal să anunțați orice vizită și v-am răspuns... Ați primit mailul de la mine?

Reporter: L-am primit, este un mail în care nu îmi spuneți nimic, îmi spuneți că...

Iordan Vintilă: Asta spun eu, nu spun ce doriți dumneavoastră.

Reporter: Vă puteți liniști puțin?

Iordan Vintilă: Nu pot să mă liniștesc pentru că nu am ce discuta. Eu nu sunt aici la pușcărie... Ce veniți cu filmarea? Vă somez să nu filmați.

Reporter: Domnule Vintilă, vă rog să vă liniștiți o secundă.

Iordan Vintilă: Eu am să dau dispoziție la poartă... Cum au intrat, doamnă?

Reporter: Ieșim, nu este nicio problemă.

Funcționar: Pe unde ați intrat, domnule?

Reporter: Pe ușă, doamnă!

Funcționar: Cum nu știți?

Reporter: Pe ușă, am zis.

Funcționar: Pe ușă?

Reporter: Da.

Funcționar: Păi da, nu se intră așa într-o casă.”

Domnul furios este un funcționar public, plătit de statul român cu peste 10 mii de lei brut, lunar. Numele său este Iordan Vintilă și ocupă funcția de director general al Autorității Feroviare Române, pe scurt AFER, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. În luna februarie, conducerea AFER a împărțit în două un Departament din cadrul instituției creând astfel două funcții de șef, identice, fiecare remunerată cu câte 9.600 de lei brut. Izbucnirea nervoasă a directorului general a fost provocată de faptul că echipa Digi24 a îndrăznit să intre în sediul AFER pentru a-i cere un punct de vedere.

Povestea începe în septembrie 2018 când Dan Marcel Bărbuț, directorul Autorității de Siguranță Feroviară, instituție aflată în subordinea AFER este revocat din funcție. Potrivit unui act adițional al contractului său de muncă, conducerea AFER ar fi trebuit să îl încadreze pe postul de șef al Departamentului Inspector Șef. În acel moment, pe această funcție era numit, doar provizoriu, un alt angajat al instituției, Claudiu Bechi. Ce face conducerea de atunci a AFER? În loc să îl numească pe Dan Marcel Bărbuț în funcție, potrivit contractului său de muncă, în mod cu totul inexplicabil, îl definitivează pe funcție pe Claudiu Bechi, stârnind tot scandalul care avea să urmeze. Director general era atunci Marian Călin. Acum ocupă funcția de director general adjunct. L-am contactat, însă ne-a spus că nu dorește să ofere un punct de vedere.

Marian Călin, director general adjunct AFER: ”Vă cer un punct de vedere, oficial, în calitate de director general pe vremea aceea. Am înțeles dar nu aș vrea să dați pe post. Adică putem să stăm de vorbă fără nicio problemă dar fără înregistrare.”

Dan Marcel Bărbuț dă în judecată AFER iar instanța îi dă dreptate, obligând conducerea instituției să îl pună șef al Departamentului Inspector Șef, lucru care se și întâmplă. Acum vine rândul lui Claudiu Bechi să dea instituția în judecată spunând că a fost numit pe perioadă neterminată iar schimbarea sa este abuzivă. Instanța îi dă și lui dreptate și este repus în funcție.

Dan Marcel Bărbuț nu se lasă și continuă lupta în instanță spunând că el are dreptul la funcția respectivă și nu Claudiu Bechi. În sentința judecătorească se arată că, cităm: "întrucât este exclusiv culpa pârâtei (n.r. AFER) în generarea situației reclamantului (n.r. Dan Marcel Bărbuț), tot pârâta este cea care va fi nevoită să gestioneze această situație, fie prin crearea a două posturi similare etc., de așa natură încât să nu lase neexecutată o sentință definitivă și prin urmare executorie." Așa că, șefii AFER îi propun ministrului transporturilor Cătălin Drulă, iar acesta acceptă, ruperea în două a Departamentului Inspector Șef și crearea a două funcții de șef: unul pentru Bechi iar unul pentru Bărbuț.

Dan Marcel Bărbuț, angajat AFER: ”Deci dumneavostră îmi spuneți că trebuia să fiți reîncadrat exact pe vechea structură a acestui departament și să nu se rupă în două, practic.

Exact. Nu scrie nicăieri.

Am văzut că în decizia instanței în 4622, scrie la un moment dat acolo că o posibilitate de rezolvare a situației ar fi să se creeze...

Similar.

Similar, scrie.

Similiar. Păi similar există. Exista și înainte.

Deci nu însemană o altă funcție identică, înseamnă altceva.

Păi dacă voia identic, bănuiesc, spunea identic.”

”Claudiu Bechi... Domnul Bechi nu este în birou.”

Ulterior, pe Claudiu Bechi l-am contactat telefonic. Ne-a spus că nu dorește să apară la televizor dar că, punctul său de vedere poate fi exprimat de către ofițerul de presă al AFER.

PRIN TELEFON: Claudiu Bechi

”Eu vă cer un punct de vedere oficial, pe care să îl dau pe post. Despre asta vorbim în momentul ăsta.

Am înțeles. Haideți să vorbim, atunci, prin ofițerul de presă și aveți disponibilitatea mea pentru a putea să vă ofer orice informație doriți.”

Am încercat să luăm legătura cu ofițerul de presă, dar surpriză. Conducerea instituției ne-a transmis că, cităm: ”persoana desemnată în relația cu mass media din cadrul AFER, nu poate prezenta puncte de vedere ale salariaților în numele acestora.”

În aceste condiții i-am solicitat actualului directorului general AFER un interviu. Ne-a spus că trebuie să facem o cerere scrisă pentru ca domnia sa să poată primi acceptul Direcției Comunicare a Ministerului Transporturilor. Apoi, printr-un mail, ne-a informat că AFER a fost obligată de instanță să pună în executare cele două sentințe judecătorești și că, prin asta, a lămurit tot ce dorim să știm și nu mai consideră necesar acordarea unui interviu. Vintilă Iordan nu spune însă nicio vorbă despre faptul că această situație a fost provocată chiar de conducerea de atunci a AFER. Așa că, am mers la sediul instituției.

Singura grijă a directorului general AFER a fost să afle cum a intrat echipa Digi24 în sediu și nu cum a ajuns instituția pe care o conduce să prejudicieze statul român fie doar și prin plata salariilor celor doi șefi care ocupă, acum, funcții identice.

Reporter: Facem un lucru atât de rău că vă cerem un punct de vedere? Este atât de grav ceea ce facem noi în momentul ăsta? Cerem un punct de vedere, domnule Vintilă.

Iordan Vintilă: Nicio problemă, o să cer și eu un drept la replică. Să vedem, dumneavoastră intrați în orice întreprindere când doriți?

Reporter: Este o instituție publică, domnule director.

Iordan Vintilă: Nu... Este instituție publică dar datele pe care le-ați vizionat dumneavoastră, v-am explicat, nu sunt publice.

Reporter: Ce nu este public?”

Acum, ministrul Transporturilor Cătătlin Drulă spune că va demara o anchetă pentru a vedea cum și de ce șefii instituției au provocat această situație.

”În perioada imediat următoare vor avea loc verificări la AFER pentru a stabili persoanele responsabile pentru această situație și, dacă se impune, recuperarea unui prejudiciu.”, se arată în răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor. Culmea este că ministerul recunoaște că soluția găsită este doar una temporară și că, imediat ce unul dintre cele două posturi va deveni vacant, se va reface organigrama astfel încât să se revină la un singur Departament Inspector Șef. Până atunci însă statul român va continua să plătească două salarii pentru două funcții identice, doar pentru că, la un moment dat din incompetență sau din anumite interese conducerea AFER a creat această situație.