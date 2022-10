Statul la stat. Cum îi „sabotează” statul pe prosumatori

Să devii prosumator în România este o bătaie de cap, iar statul îi descurajează pe cei care doresc să își producă singuri energia electrică. O spune public chiar unul dintre șefii ANRE, instituție care ar trebui să limpezează lucrurile în domeniu. Sute de oameni se plâng că așteapă cu lunile ca distribuitorii să îi racordeze la rețeaua electrică. Sunt încălcate toate termenele legale, iar statul român stă cu mâinile în sân și ridică din umeri. Un haos generalizat din care pierde toată lumea. În ciuda declarațiilor publice sforăitoare, decidenții politici par că nu sunt interesați de energia pe care mii de români ar putea să o producă și să o injecteze în rețea. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Sorin Mihuțescu, prosumator: Ați văzut câți pași sunt acolo, vreo 10 sau 12 și eu dacă am ajuns la 2 în 102 zile, câți pași mai fac eu, în cât timp... Nu îmi fac speranțe, dar îmi fac speranțe că cine vede reportajul ăsta zice: da domnule, hai să facem ceva, hai să le dăm drumul.

Sunt cuvintele unui om care a ajuns la capătul răbdării. De când s-a hotărât să devină prosumator, Sorin Mihuțescu a trecut prin toate emoțiile posibile de la neputință și furie până la frustrare și resemnare. Parcă tot procesul este făcut să îi bage bețe în roate, să îl descurajeze. În momentul realizării filmării trecuseră trei luni și jumătate de când omul tot aștepta ca distribuitorul să își facă treaba, însă nimeni nu mai dădea niciun semn. De ce?

Sorin Mihuțescu, prosumator: Vă dați seama că dacă eu, acum pe vară, ce produc nu bag în sistem ca să mi-l iau la iarnă, automat o să consum de la ei.

-Unde se oprește, unde se blochează chestiunea prosumatorilor, frustrarea este uriașă, sunt oameni care au de mai multă vreme panouri fotovoltaice...

Tanczos Barna, ministrul Mediului: La distribuitor.

-Adică la firmele private de electricitate.

-Da, la distribuitor că alt obstacol nu există.

„Aproximativ 76% dintre solicitările de racordare pentru a deveni prosumator aflate în lucru la acest moment se încadrează în termenul legal. (...) Întârzieri pot să apară fie în analiza și procesarea dosarelor depuse de către clienți, în condițiile în care creșterea numărului de cereri a fost de peste 370% în primele nouă luni ale acestui an comparativ cu finalului lui 2021, dar și din cauza lipsei stocurilor de contoare inteligente, în contextul în care producătorii de astfel de echipamente se confruntă cu o criză la nivel mondial a materiei prime pentru fabricarea componentelor (...).”, se arată într-un răspuns E-distribuție pentru Digi24.

În fața acestei situații statul român pare mai mult spectator. Instituția care ar trebui să intervină și să forțeze distribuitorii să respecte termenele legale este ANRE. Tot ce face Autoritaea este să dea niște amenzi care insă nu reușesc să miște lucrurile.

Dumitru Chisăliță, analist energie: Din păcate, ANRE a devenit în ultima vreme un fel de cățel așa, când cineva nu face ceva se asmut pe respectivul, eventual să dea niște amenzi, să latre mult, dar mai puțin într-o zonă constructivă.

Legea îi obligă pe distribuitori să finalizeze tot procesul în 40 de zile lucrătoare. Termenul limită este însă încălcat frecvent. Numai de la începutul acestui an ANRE a primit peste 500 de sesizări ale prosumatorilor privind întârzieri la racordarea în rețea și peste 800 care reclamă probleme cu furnizorii. Numărul real al cazurilor este cu siguranță mult mai mare.

Zoltan Nagy, vicepreședinte ANRE: Acest procent înseamnă aprope 20 la sută din cele care au fost puse în funcțiune. Mi se pare foarte mult, înseamnă că, pare că este o problemă generală în sector, este o bătaie de cap să devii prosumator ceea ce s-ar putea să fie descurajant pentru aceste persoane interesate.

-Și o spuneți dumneavoastră vicepreședinte ANRE, nu un analist.

-Corect, da.

Alexandru Totoreț, prosumator: În februarie am vorbit cu firma care a montat panourile, în martie au venit să le monteze, iar în mai ne-au montat contuarul. Și eu credeam că din mai deja se ține cont că introducem ceva în rețea, dar dezinformarea lor a dus să dureze..., adică nu am știut ce trebuie să fac ca să devin prosumator.

-Și acum simțiți că v-ați mai lămurit?

-Acum da, mi-au răspuns, dar luna trecută tot am plătit o factură.

-Cât?

-Vreo 386 de lei. Adică am plătit pe 400 și un pic de kw, deși contoarul îmi arată că am băgat în rețea vreo 4000 și ceva de kw, ei nu văd decât partea de..., deci o funcție din contoar. La celelalte spun că nu au acces, deși este contoar inteligent, poate sunt ei mai puțin inteligenți, eu știu, nu vreau să-i jignesc.

Numărul modificărilor legislative ale ANRE arată cât de mare este haosul din sistem. Nu există niciun fel de strategie, iar lucrurile sunt reglate din mers, văzând și făcând. Numai anul acesta procedura de racordare a prosumatorilor la rețea a fost modificată de trei ori și urmează și a patra.

Ciprian Cherciu, analist domeniul energiei: Ai vrea să crezi că este o conspirație, și eu aș vrea să cred că este o conspirație, că odată ce am descoperi-o, am rezolva-o să spunem, am găsi cauza și... Dar e o problemă mai amplă și ține de delăsare și delăsarea nu poate să vină de la o singură persoană, delăsarea este generalizată, fie că este vorba de distribuitori, fie că este vorba de implicarea ANRE.

-De ce am ajuns aici?

Zoltan Nagy, vicepreședinte ANRE: Nu știu, probabil că toată lumea are o vină în această problemă. Are o vină distribuitorul pentru că nu respectă termenele, pentru că nu are personal suficient, pentru că nu are stocuri de contoare... Probabil că o vină a fost și în reglementările ANRE. Nu este un domeniu despre care am învățat tot, deci prosumatorii au apărut acum trei ani în România, este un domeniu nou și pentru reglementator, nu am avut așa ceva.

Și totuși, la nivel de intenție și de planuri nu ne întrece nimeni. De câte ori prind ocazia, principalii decidenți politici nu uită niciodată să vorbească și despre importanța energiei verzi.

Când vine vorba de practică ne împiedicăm în lucruri mărunte și batem pasul pe loc. Instituțiile statului își dovedesc limitele și ineficiența. Este și cazul Agenției Fondului pentru Mediu, pe scurt AFM, care gestionează programul privind achiziționarea panourilor fotovoltaice.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: Au început foarte târziu evaluarea, sunt practic sufocați de numărul mare de dosare de cereri de finanțare pe programele lansate anul trecut. AFM nu va avea niciodată capacitatea să gestioneze sute de mii de cereri de finanțare venite de la cetățeni.

Ciprian Cherciu, analist domeniul energiei: Știam că este un conflict, știam că este un război energetic și ar fi trebuit din prima zi, obiectivul principal al AFM-ului să facă prosumatori, să aprobe dosare de prosumatori. Este surprinzător să vedem că a trecut din februarie, suntem în luna octombrie, suntem la finalul anului și acum se pune întrebarea.

L-am sunat și pe Laurențiu Neculaescu, președintele AFM pentru un punct de vedere. Ne-a transmis că ne va contacta o angajată pentru a stabili data interviului. Când ne-a sunat angajata, aceasta și-a dat seama brusc că șeful are foarte multă treabă și nu mai are deloc timp și pentru interviu.

Dumitru Chisăliță, analist energie: Noi putem dacă vrem, din punctul meu de vedere nu se vrea, dar dacă vrem putem să rezolvăm chestiunea asta în 30 de zile... Unii dintre cei din sistem sunt convenabil cu acest sistem pentru că își pot folosi diversele influențe sau pot chiar să folosească diverse metode a beneficia de anumite foloase necuvenite.

Așa că rămânem cu declarațiile frumoase de la televizor iar prosumatorii vor trebui să se înarmeze și de acum înainte cu multă, foarte multă răbdare.