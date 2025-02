Statul la stat. Directorii Romsilva dau vina pe Ministerul Mediului pentru pierderile financiare. Fechet îi acuză de incompetență

„Sunteți agresiv și nu vă mai spun nimic”. Este reacția nervoasă a unui director Romsilva la solicitarea echipei Digi24 de a explica pierderile financiare de anul trecut. 230 de milioane de lei este suma totală a pierderilor înregistrate de Direcțiile Silvice Județene. Amenințați de ministrul Mediului cu desființarea, directorii și șefii de ocoale silvice spun că situația financiară proastă nu ar fi din vina lor, ci tocmai a Ministerului care ar fi întârziat avizele necesare pentru exploatarea lemnului. În replică, Mircea Fechet îi acuză de incompetență. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Am hotărât ca nicio direcție silvică ce a făcut pierderi în anul 2024 și sunt peste jumate să nu mai existe. Am hotărât să nu avem nicio direcție silvică cu pădure puțină.

Una dintre direcțiile silvice care se încadrează perfect în descrierea ministrului, este Direcția Silvică Călărași. Are doar 20 de mii de hectare de pădure pe care le administrează prin trei ocoale silvice. Anul trecut, pierderile financiare au fost de aproape patru milioane de lei. Am mers să aflăm care au fost cauzele. Prezența noastră pe holul instituției tulbură teribil liniștea directorului care începe să își agite subalternii și să le ceară să scape de noi.

Reporter: Pe domnul director îl căutăm și noi, dacă se poate. De la Digi24 suntem.

Angajat: Două secunde.

-Spune-ți-i dumneavoastră. Mulțumim.

-Intrați la domnul director?

-Încercăm, acum a intrat un coleg să îl anunțe și...

-Numai puțin.

-Sigur.

-Se poate?...

-Două minute, numai puțin.

-Sigur.

-Da. Da domnu... Numai o clipă.

-Putem intra?

-Deci domnul director m-a rugat să vă comunic că toate informațiile le primiți de la biroul de presă al Regiei Naționale.

-Am înțeles. Mulțumesc. O să încercăm să intrăm și noi la domnul director... Bună ziua, domnule director

-Bună ziua.

-Îmi pare bine să vă cunosc.

Vizibil deranjat, directorul ne transmite că două dintre cele trei Ocoale Silvice ale Direcției nu au primit la timp avizele necesare și practic nu au putut exploata lemnul. Apoi, închide brusc conversația și ne cere să plecăm.

Iulian Chesca, director Direcția Silvică Călărași: Haideți să încheiem aici că nu vreu să intrăm în alte detalii, v-am dat ce aveam de dat, vă mulțumesc și...

Reporter: Dar care e problema dacă răspundeți la niște întrebări?

-Vă rog eu frumos, deci nu mai..., vă rog, nu pot să vă mai dau alte detalii, vă mulțumesc

-De ce?

-Că nu pot.

-Cine vă împiedică?

-Vă rog eu, nu, nu are rost să... vă mulțumesc și vă rog să mergeți la Regie să luați...

-Domnule director, spuneți că nu ați avut aviz la două ocoale din trei câte aveți și întrebarea firească este cine...

-Nu pot să vă mai dau niciun amănunt, vă rog eu frumos să mă lăsați să îmi desfășor activitatea.

-Dar cine vă oprește să dați amănuntul ăsta?

-Sunteți deja agresiv.

-Sunt agresiv?

-Vă rog să mă lăsați să îmi fac datoria, vă rog eu frumos, vă rog să mă lăsați că am foarte multă treabă și...

-Iertați-mă, cu ce v-am agresat?

-Păi v-am spus că relațiile vi le dă Regia Națională a Pădurilor.

Enervat, directorul sugerează că nu el ar fi responsabil pentru pierderile de anul trecut ci chiar Ministerului Mediului prin Agenția pentru Protecția Mediului care nu a dat mai repede avizele necesare.

Iulian Chesca, director Direcția Silvică Călărași: V-am răspuns la întrebările principale, ce mai doriți?

Reporter: Păi dacă dumneavostră spuneți că ați ieșit pe pierdere pentru că două dintre ocoalele dumneavostră nu au avut aviz, eu vă întreb cine dă avizul ăla și dumneavoastră vă supărați!

-Păi APM-ul în subordinea cui este domnu reporter?

-Păi vă întreb.

-Și atunci ce mă mai întrebați, e clar cine răspunde?

-Deci de vină este ministerul Mediului, asta spuneți.

-Nu mai dau, v-am spus, nu mai dau niciun detaliu, haideți să încheiem că am foarte multă treabă.

Ieșim și luăm decizia să mergem la cele trei ocoalele silvice în speranța că vom afla de aici, ceea ce directorul nu vrea să spună. Pe terasă, Iulian Chesca încinge telefonul. Coincidență sau nu, toți șefii de ocoale erau plecați. Luați prin surprindere, angajații se încurcă în explicații.

Angajată Ocolul Silvic Călărași: Șeful de ocol se află la direcția silvică Călărași.

Reporter: Păi de acolo venim, acum 5 minute am fost acolo.

-S-a dus într-o ședință, sunt în ședință acolo, nu știu.

Ajungem și la Ocolul Sivic Lehliu.

Angajată Ocol Silvic Lehliu: Șeful de ocol este în baltă la Cernavodă. Este în Cernavodă, se întoarce diseară.

Reporter: Mâine dimineață îl găsesc?

-Mâine sunteți pe aici? A, rămâi acolo astă seară. Nu, mâine dimineață.

O zi bună. Nu, rămâne acolo și mâine dimineață nu e, tot pe acolo e.

Următoarea oprire, Ocolul Silvic Mitreni. Șeful este... ați ghicit... pe teren. Acceptă totuși să vorbească cu noi la telefon.

Gabriel Ionescu, șef Ocolul Silvic Mitreni: Ca să poți să lucrezi pe aceste proiecte, trebuie să fie aprobate cu ordin de ministru și anul trecut au fost aprobate aceste proiecte în 19 noiembrie. Deci faceți și dumneavoastră calculul, ce mai poți face în decembrie ca să poți să ieși pe profit.

Ministrul Mediului spune însă că obținerea la timp a avizelor este exclusiv treaba celor care conduc direcțiile și ocoalele. Cu alte cuvinte, avizele pentru exploatarea unui amenajament silvic se dau o dată la 10 ani, ori directorii și șefii de ocoale silvice au obligația să începă demersurile din timp astfel încât, când expiră avizul vechi să îl aibă deja pe cel nou.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: A avea sau a nu avea amenajamentul silvic imediat cum începe o nouă decadă este o chestiune care ține de management. Unii reușesc, alții nu reușesc și bine înțeles că a dat vina pe alte instituții sau poate chiar pe minister pentru propria incompetență, aici Regia se pricepe.

Facem un salt până în Dâmbovița. Direcția Silvică de aici este mai mare. Are opt ocoale silvice și administrează o suprafață de pădure de peste 50 de mii de hectare. Anul trecut pierderile financiare au fost de aproape 12 milioane de lei. Directorul invocă aceleași motive.

Petre Marin, director Direcția Silvică Dâmbovița: Am avut două ocoale care nu și-au desfășurat activitatea în condiții normale.

Reporter: Câte ocoale aveți dumneavostră în total?

-Avem opt ocoale silvice.

-Opt. Și din opt nu au funcționat două, ați funcționat cu șase. Nu au funcționat două, ați funcționat cu șase. Și asta justifică pierderea de...

-Nu, celelalte șase... intervin în continuare, am mai avut trei ocoale în amenajare, ocoalele silvice Sturzeni, Pucioasa și Moreni, ocoale care au fost în ultimul an de amenajere.

Potrivit datelor făcute publice de ministerul Mediului, 24 din cele 41 de direcții silvice au avut pierderi financiare, valoarea însumată a acestora fiind de aproape 230 de milioane de lei, adică 45 de milioane de euro. În toate aceste instituții sunt angajați 99 de directori. Ministrul mediului susține că numărul lor nu se justifică astfel că în perioada următoare va avea loc o reorganizare a direcțiilor județene iar multe dintre ele vor dispărea.