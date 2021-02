Peste 1.500 de medici care au promovat examenul pentru atestatele de studii complementare nu şi-au primit timp de două luni şi jumătate diplomele pentru a putea profesa. Motivul este halucinant: nu a avut cine să le semneze şi să le ştampileze. Cei care au mers la Centru de Resurse Umane din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru a afla ce se întâmplă, au fost ignoraţi şi ţinuţi pe la uşi de către funcţionari, fără nicio explicaţie. Mai mult, unul dintre angajaţii Centrului a bruscat echipa Digi24. Urmăriţi cum s-a întâmplat totul într-un nou episod al campaniei Statul la Stat.

La Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, instituţie din cadrul Ministerului Sănătăţii care, printre altele, eliberează diplomele şi atestatele de studii pentru doctori, echipa Digi24 a fost întâmpinată de un funcționar extrem de agresiv.

- Ce e cu dumneavostră aici?

- Poftim?

- Ce e cu dumneavostră aici? Poftiţi în curte.

- Spuneţi-mi şi mie cine sunteţi?

- Poftiţi în curte, nu avem program cu publicul.

- Cine sunteţi dumneavostră?

- Nu ai voie să filmezi

- Nu puneţi mâna pe cameră, vă rog. Vă rog foarte mult.

- Pentru informaţii mergeţi la Biroul de presă.

- Cine sunteţi dumneavostră?

- Pe cine căutaţi dumneavoastră?

- Cine sunteţi, în primul rând?

- Pe cine căutaţi?

- Spuneţi-mi, vă rog, cine sunteţi?

- Cine sunteţi, dumneavostră?

- Toma Petcu este numele meu, de la Digi24.

Cam așa a decurs în prima fază dialogul cu funcționarul public. Omul a devenit, însă, tot mai agresiv, iar dialogul a continuat.

" -Ieşiţi afară

- Spuneţi-mi cine sunteţi, dumneavostră?

- Ieşiţi afară.

- Că ne zice cine?

- Un funcţionar plătit să vă dea afară.

- Pentru asta sunteţi plătit?

- Inclusiv pentru asta sunt plătit, ca să vă...

- Vă rog să respectaţi distanţa de doi metri între noi.

- Da, hai, mergeţi afară.

- Vă rog să staţi la doi metri

- Hai, mergeţi afară

- Vă rog să staţi la doi metri

- Mergeţi afară. Halal post de televiziune. Nu, postul e bun, dar au plecat oamenii profesionişti şi au rămas cei ca dumneavostră. Păcat."

Funcţionarul agresiv este angajat al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică. Instituţia din cadrul Ministerului Sănătăţii care, printre altele, eliberează diplomele şi atestatele de studii pentru doctori.

Medicii tineri nu pot profesa pentru că nu și-au primit atestatele

În luna noiembrie a anului trecut peste 1.800 de cadre medicale au dat examen pentru atestatele de studii complementare. Vreme de două luni şi jumătate, cei care au promovat concursul, nu şi-au primit diplomele. Fără ele, practic, nu pot profesa.

"Nu putem să practicăm ceea ce am învăţat. Am dat examenele dar nu putem să practicăm. Îţi ei competenţe în îngrijiri paleative, de exemplu, nu ai voie să le faci.". "Toată lumea, din toată ţara aşteaptă de la ei aceste diplome care în anul ăsta nu mai vin", spun medicii care încă așteaptă certificatul pentru a putea profesa.

Atunci când unul dintre ei merge să-l solicite la centrul cu pricina, primesc fie răspunsuri evazive, fie nu primesc deloc.

"- Atestatul de studii complementare...

- Încă nu sunt gata. În noiembrie aţi dat examen?

- Da. Mă duc să întreb. Staţi, vă rog, aici. Dar scrie şi aici că nu sunt gata.

- Aia e din 2020.

- Da?

- Da."

"Am consultat un avocat care mi-a spus că, pe contencios administrativ este de bun simţ un termen de 30 de zile să îţi elibereze orice act, chiar dacă nu este stipulat în nicio lege. Au trecut două luni jumate şi continuă să treacă pentru că nu avem niciun răspuns de la ei oficial de ce nu sunt gata diplomele", spune un tânăr medic.

Şi mai grav este că, funcţionarii Centrului de Resurse Umane pur şi simplu îi ignoră şi nu le oferă nicio explicaţie. Oficial, fiind pandemie, nu se lucrează cu publicul. Doar că, nici telefoanele nu merg, de mai bine de un an, iar la mail funcţionarii răspund doar când au ei chef. Astfel, prinşi într-un joc al absurdului, pentru a afla ce se întâmplă cu atestatele lor, medicii se văd obligaţi să meargă la sediul Centrului, unde constată că, evident, nu se lucrează cu publicul şi nimeni nu îi bagă în seamă.

Medic: "Mi s-a întâmplat să dau mail, să nu primesc niciun răspuns, să mă duc persoanal acolo deşi ei nu au relaţii cu publicul, dar am zis să încerc. Este o adresă de mail la care scrii dar nu primeşti răspuns tot timpul sau primeşti după o săptămână şi o registratură care spune că ea nu ştie, doar primeşete acte şi un bodyguard".

" - Ce este?

- Deci... şi sunt la semnat la ministru, încă nu au venit.

- Şi cât mai durează, doamnă?

- Doamnă dar ştiţi cum vin pentru atestatele astea?

- Păi toată ţara are nevoie de atestatele astea. Anul trecut s-au eliberat după 27 ianuarie, acum suntem la jumătatea lui februarie.

- Ştiu, nu e...

- Să vină cineva de la instituţie să îmi spună cât mai durează

- Păi vă spun eu cât mai durează, cred că vreo lună.

- O lună?

- De doauă luni de zile tot vine lumea după..., suntem în februarie, o lună jumate tot vine lumea

- Dumneavostră de unde ştiţi că o lună?

- Pentru că aşa ştiu eu de la ei.

- Dar poate veni cineva din instituţie?

- Nu vine domnule dragă, nu se lucrează cu publicul, eu atâta vă spun domnule doctor.

- Da, dar nu aveţi număr de telefon, la mailuri nu răspunde instituţia, noi suntem chiar aşa proşti, adică eu sunt din Bucureşti, eu pot să vin aici să întreb...

- Ştiu, dar vin oameni de la Cluj."

Discuție între tânărul medic și jurnalistul Digi24:

"Vi s-a dat vreun argument, de ce nu este gata această diplomă?

- Că nu au director.

- Că nu au director?

- Da. Nu, că nu are cine să le semneze, nu că nu au director, nu are cine să le semneze, reveniţi după data de..., aşa sună toate mailurile, la toţi care am trimis mailuri.

- Nu aţi revenit să întrebaţi, mă cum...

- A, ba da, am revenit, tot revenim, tot revenim, revenim, din ianuarie, după 24 ianuarie, reveniţi după 1 februarie, reveniţi după 14 februarie, în dimineaţa asta am revenit iar cu un email. Aşteptăm."

Echipa Digi24, întâmpinată de un funcționar agresiv

Am mers la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică pentru a afla de ce se întârzie eliberarea atestatelor. Şi noi, am fost ignoraţi, complet. Nu am apucat să le spunem nici măcar pentru ce am venit. La un moment dat, un funcţionar nervos a lovit camera de luat vederi cerându-ne imperativ să plecăm.

"- Au venit domnii de la Digi 24 şi vor să discute cu conducerea

- Sărut mâna, doamnă.

- Imediat.

- Putem vorbi şi noi cu cineva din conducerea Centrului?

- Imediat, cu drag.

- Da. Mulţumim frumos."

Reporter: "Cu astea practic ar trebui să suni la un interior sau ce? E mort. Sunt moarte amândouă."

La vederea echipei, își face apariția o altă funcţionară care nu cheamă, însă, pe nimeni pentru discuție. Intervine și paznicul și nu alt domn, care spune ca nu are niciun motiv să acorde vreun interviu. Mai apoi, domnul agresiv cere jurnalistului să părăsească interiorul.

"- Cu doamna Angheloiu sau cineva din conducere putem vorbi şi noi?

- O să o anunţ.

- Vă rog mult."

"- Aş vrea să cer un punct de vedere

- Vă rog frumos, imediat

- Doamnă, imediat îmi spuneţi de o jumătate de oră

- Mergeţi la sediul Central pentru interviu. Există purtător de cuvânt şi vă dă toate detaliile.

- Am înţeles. Dumneavostră cine sunteţi să ştiu şi eu cu cine vorbesc

- Valentin Vornicu, atât

- Sunteţi în conducerea Centrului sau...?

- Nu, nu sunt în conducere, cu atât mai mult că nu sunt în conducere nu am de ce să vă dau interviu, mulţumesc."

Paznic: "- Aşteptaţi numai puţin că au de lămuri o problemă la telefon şi vine. Au de lămurit o problemă..., telefon probabil, telefonul personal ca să zic aşa. Şi vine să vă dea explicaţii probabil."

Funcţionar agresiv: " - Ce e cu dumneavostră aici?

- Poftim?

- Ce e cu dumneavostră aici? Poftiţi în curte.

- Spuneţi-mi şi mie cine sunteţi?

- Poftiţi în curte, nu avem program cu publicul.

- Cine sunteţi dumneavostră?

- Nu ai voie să filmezi

- Nu puneţi mâna pe cameră, vă rog. Vă rog foarte mult.

- Pentru informaţii mergeţi la Biroul de presă."

"- Aţi intrat ca un păduche unde nu trebuie

- Am intrat ca un păduche.

- Exact

- Am înţeles. Îmi puteţi spune şi mie numele dumneavostră?

- Nu e nevoie

- Haideţi spuneţi-mi numele dumneavostră.

- Haideţi mergeţi la biroul de presă şi o să vă spună dânşii.

- Spuneţi-mi, vă rog, numele dumneavostră, ca să ştiu cu cine am onoarea. Eu v-am spus numele meu.

- Eu înţeleg că vă plăteşte să fiţi insistenţi dar nu prost crescuţi aşa că poftiţi afară.

- Asta e părerea dumneavostră şi îmi pare rău că aveţi un astfel de limbaj."

Medicii sunt umiliți și ținuți pe la uși, iar comunicarea se face prin intermediul pazicului

De tratamente similare au parte şi medicii care interacţionează cu funcţionarii Centrului. Sunt umiliţi şi ţinuţi pe la uşi iar comunicarea se face prin intermediul paznicului. Doamna din imagine şi-a depus dosarul pentru examenul de specialitate şi mai avea nevoie de o informaţie. Cum telefoane nu există iar la mailuri nu i-a răspuns nimeni a venit să îşi încerce norocul direct la Sediul Centrului. A primit răspuns la mail exact când a intrat pe uşa instituţiei.

- "Asta faceţi acum, vă răspunde cineva la mail, acum. Păi dar sunteţi aici.

- Păi i-am spus că sunt aici şi aştept să vorbesc cu cineva să mă lămuresc, fizic.

- Doamnă, incredibil."

Minutele trec şi nu vine nimeni să vorbească cu ea. Paznicul ridică din umeri. Până la urmă îl abordează pe unul dintre funcţionarii care se plimbă pe holuri şi îl roagă să anunţe pe cineva. Evident, nu a venit nimeni. În schimb a mai primit un mail de la funcţionara care se afla într-un birou la doar câţiva metri distanţă.

Medic: "Aş prefera să iasă cineva de acolo să vorbească cu mine, direct. Asta vreau să ştiu că nu mă lămuresc. Imi trimite dosarul azi, mi-l trimite mâine, eu am termen 22 februarie. Acea zi este luni, este ultima zi în care pot să îl depun, dacă ei nu îl timit azi şi îl trimit mâine s-a zis cu examenul meu de specialist, nu mă mai încadrez în timp."

Medicul aproape că îl imploră pe paznic să mai meargă o dată la funcţionari şi să îl roage pe unul dintre ei să vină. De această dată până şi gardianul o ignoră, aşa că pleacă singură să îi caute pe cei care sunt plătiţi de statul român tocmai pentru a ajuta persoane ca ea.

Medic: "Vă rog mult de tot. Rugaţi pe cineva să iasă să vorbesc personal. Este urgent."

Paznic: "Vă rog, nu intraţi aşa că asta înseamnă să îmi fac eu probleme. Vă rog, aşteptaţi acolo.

- Eu aştept aici, doamnă.

- Vă rog foarte mult. Aici e arhiva, nu aveţi ce căuta dumneavostră la arhivă.

- Măcar luaţi-o pe doamna cu dumneavostră. Incredibil."

Intre timp apare un alt medic. Are nevoie doar de o banală ştampilă. Scenariul de mai devreme se reia de la zero. Paznicul îi spune că nu îşi poate părăsi postul. La registratură este încuiat, aşa că nu îi rămâne decât să aştepte pe hol şi să se milogească de vreun funcţionar care trece pe acolo.

-"Şi domnul cum îşi rezolvă problema?

- Aşteptăm

Cum îşi rezolvă problema, întrebare simplă.

- Eu nu am voie, de fapt cea de la registratură trebuie să se ducă. Eu dacă sunt agent de pază trebuie să stau la poartă.

- La registratură e închis.

- Asta este situaţia."

Medic: "Suntem trataţi ca nişte oameni, ca nişte mizerii de oameni. Nimeni nu vrea să ne ajute. Adică, vin pe aici, bat drumul, toţi ne chinuim să vorbim cu cineva. Oriunde ne ducem uşile sunt închise. Îşi bat joc de noi. Adică, domnule, vreau să întreb să vedem dacă mă pot ajuta şi nu... Mergeţi la DSP, DSP-ul nici măcar nu răspunde la telefon, am sunat 45 de minute încontinu, nu au răspuns."

Ministerul Sănătății: Medicii nu au primit diplomele pentru că nu a avut cine sa le semneze și ștampileze

Am solicitat un punct de vedere și conducerii Ministerului Sănătății pentru elucidarea enigmei atestatelor nesemnate. Din răspunsul primit am aflat că, de anul trecut, Centrul a devenit, în acte, Serviciu fiind subordonat unei Direcții din minister și nu a avut cine sa le semneze. Mai exact, pe 11 ianuarie conducerea Serviciului trimitea o adresă la cabinetul ministrului in care spunea că nu are o ştampilă pe care sa o aplice pe diplome iar Direcția din care face parte are ştampilă dar nu are director care sa aplice ştampila. In plus, se preciză in adresă, trebuie desemnată o persoana din minister care sa și semneze atestatele sa și aplice stampila pe ele. Abia după aproape o lună de zile, pe data de 5 februarie diplomele au ajuns la cabinetul ministrului unde au mai așteptat două săptămâni să le vina randul la semnat. La doua zile de la vizita echipei Digi24 la Centru de Resurse Umane atestatele au fost semnate fulgerător de către ministru sănătății și trimise către medici.