Statul la Stat. Milioane de euro cheltuite pe Centre de Informare Turistică inutile. În multe localități nu calcă picior de turist

În România s-au risipit milioane de euro, din fonduri europene, pentru construcţia de Centre de Informare Turistică, inutile. Au fost ridicate în oarşe şi sate unde turismul este practic inexistent doar pentru că... s-a putut. Acum, multe dintre Centre sunt, evident, închise. Se întâmplă şi în comuna Dobrosloveni din judeţul Olt. Angajata de aici spune că primarul i-a cerut să muncească în primărie şi nici nu îşi mai aminteşte cînd a fost Centrul deschis ultima oară. Urmăriţi un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Bărbat: Nu da, bă, drumul la camera aia, bă. Ce ne filmezi tu, pe noi?

Bărbat: Lasă-l...

Bărbat: Dă-l, bă, în ... mea cu ele d-acilea, fi-ţi-ar ăştia ai dracu, bagabonţii dracu.

Reporter: Dar de ce sunteţi supărat aşa?

Bărbat: Că nu vreau să mă filmezi, ce ... mea mă filmezi tu pe mine?

Reporter: Dar de ce mă jigniţi?

Bărbat: E, te jignesc?! Nu te-am jignit, mă.

Reporter: De ce mă jigniţi?

Bărbat: Dar nu te jignesc.

Reporter: De ce mă înjuraţi?

Bărbat: Nu te-am înjurat, mă.

Reporter: Dar ce aţi făcut?

Bărbat: Aşa ţi-am zis eu, te-am înjurat?

Reporter: Da. Unde vă credeţi aici?

Un loc uitat pe harta României, dar care se vrea o destinaţie turistică: „Ce să vadă în sat? Case, nu au mai văzut case, pomi, ce să vadă?

Bine aţi venit în comuna Dobrosloveni din judeţul Olt. Un loc uitat pe harta României, dar care se vrea o destinaţie turistică. O localitate cu oameni primitori, gata în orice moment să îţi ofere toate informaţiile de care ai nevoie. Nu ai aproape nimic de vizitat iar deplasarea se face prin noroi. Nimeni nu ştie cum arată la faţă un turist şi, totuşi, aici există de câţiva ani un Centru de Informare Turistică. A costat peste 200 de mii de euro, bani europeni.

Reporter: Văd că pe Centru scrie mare: „Să ajungeţi să ne cunoaşteţi”. Haideţi să îi cunoaştem pe cei din Dobrosloveni. Uşa este închisă, mai sunt două uşi aici, haideţi să încercăm aici. Închis şi aici, închis peste tot.

Potrivit legii, astfel de centre, aflate în administrarea autorităţilor locale, trebuie să fie deschise în fiecare zi a săptămânii, de la ora zece până la ora şaptesprezece. Traversăm şoseaua şi ajungem la primărie. Edilul încearcă să ne convingă că este doar o întâmplare că am găsit Centrul închis. Ne spune că din cauza volumului mare de lucru din primărie, a avut o urgenţă şi a trebuit să o cheme pe angajata Centrului să îl ajute.

Reporter: Nu ar trebui să fie cineva tot timpul acolo?

Gheorghe Tudoraşcu, primar: Ba da, este, dar uite chiar acum lucrăm la o situaţie, împreună la inventarele care trebuiau făcute şi d-asta nu este cineva acolo, acum.

Reporter: Aveţi un om angajat strict pentru Centru?

Gheorghe Tudoraşcu, primar: Da, este domnişoara care v-a deschis.

Facem şi noi cunoştinţă cu domişoara Raisa care, cu o sinceritate nevinovată, dă peste cap toată povestea primarului.

Reporter: Vă întreb o treabă cinstită.

Domişoara Raisa: Da.

Reporter: De când nu aţi mai fost la Centru, când l-aţi deschis ultima oară?

Domişoara Raisa: Nu, păi e deschis, inclusiv colegul...

Reporter: Dumneavoastră când aţi fost ultima oară acolo, că sunteţi angajată la Centru?

Domişoara Raisa: Anul trecut.

Reporter: Când?

Domişoara Raisa: Păi nu ştiu să vă spun exact.

Reporter: Deşi ar trebui să staţi zilnic, teorectic.

Domişoara Raisa: Da.

Reporter: Păi, de ce nu mergeţi?

Domişoara Raisa: Păi aşa a hotărât domnul primar să stau aici.

Primar: Avem de lucru.

„Aveam o evidenţă a turiştilor într-un registru dar nu pot să vă spun acum exact. Practic, biroul meu nu mai este”

Obiectivele turistice din Dobrosloveni şi împrejurimi se rezumă la un sit arheologic şi o cabană de vânătoare folosită în trecut de liderii partidului comunist.

Reporter: A venit vreun turist pe aici, pe la dumneavostră, aţi văzut pe cineva?

Bărbat: Nu.

Reporter: Nimeni?

Bărbat: Nu. Nu am văzut pe nimeni, poate au venit acolo, la primărie, poate o fi fost în centru acolo.

Reporter: În centru? La periferie, nu prea...

Bărbat: Nu, aici nu.

Bărbat: În sat, ce să vadă în sat? Case, nu au mai văzut case, pomi, ce să vadă?

Reporter: Păi şi atunci de ce să ai nevoie de un Centru de informare turistică?

Bărbat: Nu ne dăm seama, domnule, primarul poate să vă informeze cel mai bine.

Ne întoarcem la primar şi la domnişoara Raisa. Când întrebăm dacă existenţa Centrului se justifică şi câţi turişti au vizitat localitate în ultimii ani, brusc, se aşterne amnezia.

Gheorghe Tudoraşcu, primar: În 2019 chiar am avut... ca număr nu ştiu să vă spun dar cred că au fost undeva...

Reporter: Ştiţi dumneavoastră? Câţi turişti au venit la Centru să vă întrebe informaţii?

Domnişoara Raisa: În 2019 am avut şi festivalul roman, au fost foarte mulţi...

Reporter: Eu vă întreb câţi turişti au venit la centru de informare în 2019 şi 2020?

Domnişoara Raisa: Aveam o evidenţă a turiştilor într-un registru dar nu pot să vă spun acum exact.

Reporter: Vă puteţi uita în registru, ne arătaţi şi nouă registrul?

Domnişoara Raisa: Păi acum nu ştiu dacă mai sunt că nu mai ştiu ce am acolo.

Reporter: Păi mergem să vedem?

Domnişoara Raisa: Păi, practic biroul meu nu mai este, cum să vă spun?

Locuitorii din Caracal spun că nu au văzut picior de turist, şi de altfel, nici nu ar avea de ce să vină

Mergem mai departe. La doar şapte kilometri se află oraşul Caracal. Şi aici a fost construit un Centru de informare turistică, deşi... turismul lipseşte.

Reporter: Haideţi să vedem dacă găsim pe cineva înăuntru. Este închis, din nefericire. Program de funcţionare de luni până duminică de la orele 10:00, la orele 17:00. Este vineri, ora 12:10 minute şi este închis.

Peste drum, câţiva localnici discută, la un pahar, ce se mai întâmplă prin oraş. Unii spun că nu au văzut picior de turist în Caracal şi de altfel, nici nu ar avea de ce să vină.

Reporter: Un turist care vine la Caracal, ce ar putea să viziteze aici?

Bărbat: Nimic aici, nimic. Decât... e o fată care stă ce stă o jumate de oră şi pleacă.

Bărbat: La cimitir... cu flori.

Reporter: Păi şi să meargă în vizită la cimitir?

Bărbat: Da, da.

Reporter: Păi aveţi un cimitir frumos înseamnă.

Bărbat: Da, și cu eroi, da.

Bărbat: Nu, nu prea cred.

Centrul a costat aproape 600 de mii de lei iar acum este închis. Noul primar al oraşului spune că cei doi angajaţi şi-au dat demisiile anul trecut. În plus, admite că multe dintre Centrele de informare turistică sunt inutile.

Ion Doldurea, primarul localității Caracal: Din păcate lucrurile aşa stau şi mai ales că s-au făcut în fel de fel de comune, în localităţi, aşa... care nu au nicio noimă şi nu trebuiau să fie acolo. Dar eu sper să îl valorificăm, dacă tot am luat banii ăştia europeni. Trebuie să îl valorificăm cumva. Nu putem să îl ţinem aşa închis. O să luăm, o să angajăm pe cineva acolo.

„ În Giurgiu sunt puţine obiective de vizitat. Turiştii vin ca să plece mai departe pentru că este Vama aproape”

Giurgiu este un alt oraş fără turism dar cu Centru de informare şi promovare a turismului. Potrivit registrului de vizitatori, anul trecut şi în prima lună a acestui an doar 18 persoane au trecut pragul Centrului pentru a cere informaţii. Angajatul se justifică prin faptul că a fost pandemie, dar nici în 2019 lucrurile nu au stat prea bine. Spune că aproximativ o mie de persoane au vizitat Centrul. Mulţi însă nu sunt turişti, ci oameni care doar tranzitează oraşul şi se opresc pentru câteva ore pentru a se odihni.

Alexandru Neagu, angajat Centru: Noi suntem oraş de tranzit, Giurgiu, într-adevăr, sunt puţine obiective de vizitat, dar totuşi turiştii vin ca să plece mai departe şi aici se înoptează pentru că este Vama aproape.

Astfel, o idee bună, cea de promovare a turismului s-a transformat într-o risipă de bani europeni. În România sunt zeci de astfel de centre construite, fără cap, în zona rurală sau în oraşe unde nu există turism. Centre care zac nefolosite şi care au înghiţit milioane de euro.

