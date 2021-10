Statul la stat. Parcurile din București, un dezastru. O luptă a intereselor, iar cel care iese întotdeauna învins este cetățeanul

Interesele economice obscure, nepăsarea sau pur și simplu incompetența au făcut ca unele parcuri bucureștene să arate jalnic. Pline de gunoaie, bălării de peste doi metri, cu locuri de joacă mizerabile. Pentru că ALPAB și-a dovedit neputința unii primari de sector cer acum parcurile în administrare pentru a le putea reabilita. Exclus, le răspunde primarul general. Un război al cărui mare pierzător este... cetățeanul. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Pe coșul de gunoi, care este plin de altfel, scrie așa: La Revoluție s-a murit pentru o Românie liberă și civilizată. Cât de civilizată este după 30 de ani, cred că se poate observa foarte ușor.

Am filmat în parcul Verdi de două ori. Pe 1 și 9 septembrie. De fiecare dată am găsit gunoi peste tot. În plus, o parte din parc arată ca o junglă. Nu este de mirare că a devenit casă pentru o familie de fazani, semn că oamenii nu se mai aventurează până aici.

Femeie: Ce să vă zic, că este mizerabil, că lasă de dorit? Este strigător la cer. Înainte, într-adevăr, nu puteam să trec parcul că era atâta vegetație, ți-era teamă, trebuia să sun un coleg să mă țină de vorbă până trec, ajung acolo sus.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Este absolut incredibil cât de mult au crescut bălăriile. Imaginați-vă că eu am un metru și 77 înălțime iar bălăriile acestea sunt mai înalte decât mine, sunt undeva la doi metri. Atât de mult au crescut.

Expropriere cu peste 1.000 de euro metrul pătrat, închiriere cu 3 lei metrul pătrat

Tânăr: Au fost și mai rău.

Reporter: Serios? Locuiești în zonă, treci pe aici, des.

Tânăr: Da, aici la bloc.

Reporter: A, perfect. Cum ți se pare, a fost mereu așa, sau...

Tânăr: Nu. De vreo cinci, șase luni, să zic. A fost numai așa, gunoaie după cum se pot vedea și vin mulți copii mici aici.

Parcul este administrat de ALPAB. Acum, Primăria sectorului 2 cere să îi fie cedat pentru a-l putea reabilita, însă ALPAB refuză. Primarul Radu Mihaiu suspectează și anumite interese obscure. De altfel, Parcul Verdi este exemplul perfect despre cum statul român poate face o afacere neprofitabilă. După ce Primăria Capitalei a plătit pentru expropriere aproximativ 50 de milioane de euro, ALPAB a semnat un contract de asociere în participațiune prin care pune la dispoziția unei firme private o parte din teren, aproape gratis.

Radu Mihaiu, primar Sector 2: Am plătit peste 1.000 de euro pe metrul pătrat ca expropriere, aici în parcul Verdi și după aceea îl închiriem mai departe cu trei lei metrul pătrat. Adică ne ia aproximativ 103 pe lună, într-adevăr, dar ne ia 150 de ani să recuperăm banii pe care i-am dat le expropriere, dacă facem închirierea la acest preț. Primăria București trebuie trebuie să se hotărască, ori prețul corect este de 1.084 de euro, dacă nu mă înșel, metrul pătrat și atunci și închirierea se face la un preț similar, ori este 3 lei și atunci atât ar fi trebuit să plătească pe expropriere. Undeva este o ruptură logică.

ALPAB este condus chiar de către primarul general Nicușor Dan. Primarul general refuză orice dialog cu presa pe acest subiect

Afacerea s-a încheiat în 2019. În acest moment, ALPAB este condus chiar de către primarul general Nicușor Dan. Deși l-am contactat în mai multe rânduri, a refuzat orice dialog pe subiect. Am mers și la sediul firmei care ar trebui să construiască în parcul Verdi o minibază sportivă, o terasă și un loc de joacă.



Ne mutăm în Parcul Național, tot din sectroul 2. Lacul de aici se află într-o avansată stare de degradare. Malurile mai au puțin și se prăbușeasc, iar pe apă plutesc tot felul de resturi alimentare și ambalaje.

Reporter: Cum s-a ajuns să se prăbușească malurile și toate astea?

Bărbat: Păi, l-a lăsat în paragină, l-a luat un... în 2013, băgase pește aici și făcuse 70 de lei pe zi. Și l-au prins cu droguri și l-au băgat la pîrnaie.

Toma Petcu, reporter Digi24: Aici nu mai există mal deloc. Dacă nu ești atent când te plimbi s-ar putea să cazi direct în apă, iar copacul ăsta la cum arată cred că este căzut de ani de zile.

Concesiuni luate pe bani puțini

Bărbat: A fost plin de brădiș până acum o lună de zile. Când au venit ploilea alea atunci s-a dus tot brădișul la fund.

Reporter: Nu a curățat nimeni, s-a dus el singur la fund

Bărbat: Nu, nu, nu, s-a dus singur la fund.

Femeie: Aici în lac se găsesc tot felul... Toalete, anvelope, tinerii vin și aruncă cu...

Reporter: Toalete?

Femeie: Chiar obiecte mari cred că sunt.

Primaria Sectorului 2 a cerut și acest lac în administare pentru a-l reabilita. ALBAP însă, nu vrea. În 2004 l-a dat unei firme private pentru activități de agrement și piscicultură. Apoi, firma respectiva l-a concesionat alteia care ar fi trebuit să se ocupe și de întreținere.

Radu Mihaiu, primar Sectorul 2: Niște concesiuni luate pe bani puțini care se doresc a fi protejate, probabil este o parte din explicație, nu e singura, dar o parte din explicație implică aceste concesiuni și prețurile extraordinar de mici plătite pentru aceste concesiuni.

Nicușor Dan: „Nu se pune problema ca primăria Sector 1 să preia parcurile Cișmigiu și Herăstrău”

Din mândria Bucureștiului, Parcul Cișmigiu a ajuns rușinea Bucureștiului. La fel și Herăstrăul. În fața neputinței ALPAB, Primăria Sectorului 1 a cerut cele două parcuri în administrare pentru a le putea reabilita. Răspunsul primarului general Nicușor Dan a venit printr-un comunicat de presă.

Nicușor Dan: Nu se pune problema ca primăria Sector 1 să preia parcurile Cișmigiu și Herăstrău, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său și nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru...

Edilul de la Sectorul 1 spune însă că, inițial, Nicușor Dan a fost de acord ca ALPAB să renunțe la cele două parcuri.

Clotilde Armand, primar Sectorului 1: Vă dați seama că eu nu aș fi mișcat o primărie întreagă, să facem proiectul, să ne preocupăm, să convingem fiecare consilier dacă nu aveam aprobarea primarului general. Am avut o discuție chiar aici, în acest birou.

Clotilde Armand: „Sunt multe interese legate de aceste parcuri. Sunt restaurante care nici măcar nu au autorizația de funcționare. Și de ce nu au? Pentru că nu au autorizația de construire”

I-am solicitat de mai multe ori, primarului general un punct de vedere, însă a refuzat.

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: Sunt multe interese legate de aceste parcuri pe care le știti și dumneavostră.

Reporter: Care sunt aceste interese, doamna primar?

Clotilde Armand: Nu le cunosc pe toate, dar e firesc, dacă vă duceți în parc o să vedeți toate aceste restaurante... Pot să vă spun că sunt restaurante în parcul Herăstrău care nici măcar nu au autorizația de funcționare. Și de ce nu au? Pentru că nu au autorizația de construire.

Din acestă luptă a intereselor cel care iese întotdeauna învins este cetățenul. Plătitorul de taxe și impozite care în loc de aer curat și spații verzi pentru relaxare sau locuri de joacă primește gunoaie, poluare și servicii de proastă calitate.

Editor : L.C.