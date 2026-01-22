Primăria Generală a Capitalei deține o întreagă companie doar pentru administrarea unui service auto care nu are nicio utilitate publică. Service Ciclop S.A. are, în schimb, 11 șefi. Directorul general și președintele Consiliului de Administrație sunt membri de partid. De ani de zile societatea are pierderi financiare de milioane de lei. Cu toate acestea, cei șapte membrii ai Consiliului de Administrație încasează o indemnizație lunară brută de peste 7.500 de lei. Mai mult, deși Primăria este îngropată în datorii, Consiliul General a votat la finalul anului trecut, ca Service Ciclop să primească un ajutor financiar de 30 de milioane de lei. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.



Un Consiliu de Administrație cu șapte membrii, director general, director general adjunct, director administrativ, director tehnic. Cam de atâtea persoane este nevoie pentru a conduce un service auto aflat în proprietatea Primăriei Generale a Capitalei. Lor li se adaugă mai multe compartimente și biroruri. În total, 50 de angajați. Deși, de ani de zile compania Service Ciclop are pierderi financiare importante, fiecare membru al consiliului de administrație încasează o indemnizație lunară brută de 7.592 de lei, doar pentru a participa la minimum o ședință. Printre aceștia sunt și politicieni.

Clip electoral Madalina Jurubița din 2024:

„Bună ziua. Sunt Jurubiță Mădălina și candidez pentru consiliul local sector 2, pentru a lansa campanii de constientizare despre drepturile animalelor.”

Între timp, doamna consilier local PSD, Jurubiță, și-a schimbat numele în... Mustafa. Probabil, în urma căsătoriei. Din CV-ul postat pe siteul companiei aflăm că, în ultimii ani, a lucrat ca economist, operator de facturare, inspector de specialitate la primăria sectorului 4, lucrător în domeniul abuzului de substanțe și manager de siguranță alimentară la o firmă care prelucrează carne pentru șhaorma. Acum, se ocupă de service-ul primăriei Capitalei. Am sunat-o, însă, când i-am spus motivul, a închis apelul.

PRIN TELEFON: Mădălina Mustafa, membru CA Service Ciclop S.A., membru PSD:

- Doamna Mădălina Mustafa?

- Bună ziua, la telefon, da.

- Bună ziua, doamnă, vă deranjez de la Digi24, Toma Petcu este numele meu... voiam un punct de vedere oficial de la dumneavoastră, cum ați ajuns în acest consiliu de administrație pentru că sunteți acolo doi oameni politici, în cei șapte, dumneavoastră de la PSD, de la Sectorul 2 și doamna Gorneanu... alo...

Mihaela Gorneanu este președintele Consiliului de Administrație și, în același timp, consilier local din partea PUSL la sectorul 5. În trecut a fost și membru PMP. Din CV aflăm că a lucrat ca director economic și contabil la mai multe S.R.L.-uri. A fost și șefă de cabinet al unui senator.

PRIN TELEFON: Mihaela Gorneanu, președinte CA Service Ciclop S.A., membru PUSL:

- Așa, și ce garanție am eu că dumneavoastră sunteți de la Digi24 ca să vă răspund?

- Păi va trebui să mă credeți, haideți să ne vedem, ne putem vedea?

- Păi nu pot să vă cred prin telefon și să vă dau niște informații că nu știu cine sunteți.

Actualul director general al societății, Cristian Mihălăchioiu, ocupă funcția de mai puțin de un an și încasează 13 mii de lei net pe lună. Este și el politician: membru PMP și consilier local la sectorul 5. Ne explică cum a ajuns șef la Ciclop.

Cristian Mihălăchioiu, director general Service Ciclop S.A., membru PMP:

- Președinta Consiliului de Administrație, doamna Gorneanu, mi-a fost colegă în PMP și dumneaei m-a recomandat ca un om care am în spate companii pe care le-am administrat anterior și le-am ținut întotdeauna pe un grad de profitabilitate ridicat.

- A fost o numire politică?

- Nu pot să precizez acest lucru, nu pot să afirm sau să infirm că a fost o numire politică.

De-a lungul anilor, din cauza administrării defectuoase, compania a înregistrat pierderi financiare de milioane de lei. Cea mai scandaloasă a fost „afacerea autobuzul”. În 2019 conducerea de atunci, a preluat un autobuz cu motor disel de la STB cu scopul de a-l transfoma într-unul electric deși Service-ul nu avea capacitatea tehnică pentru o astfel de lucrare iar angajații nu aveau pregătirea și experința necesară. S-au risipit peste 800 de mii de lei fără ca autobuzul electric să fie terminat. Dosarul a ajuns acum pe masa procurorilor.

Cristian Mihălăchioiu, director general Service Ciclop S.A., membru PMP:

„Am descoperit niște probleme pe care am încercat să le remediem dar nu pot și nu doresc să mă pronunț asupra modului în care a fost administrată compania anterior.”

Service-ul Primăriei nu are niciun fel de utilitate publică și nu aduce niciun beneficiu financiar instituției. Compania mai deține câteva parcări și hale pe care le-a închiriat. De altfel, majoritatea banilor care intră în conturile societății provin din aceste chirii și nu din activitățile de service.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei:

„Ciclop este o companie moștenită, o companie de tradiție dar care și-a pierdut de multe ori direcția și rațiunea de a fi. Practic, în acest moment această companie trăiește din închirieri deci din real estate cum ar veni.”

De-a lungul anilor, societatea a beneficiat de mai multe majorări de capital. Cu alte cuvinte, s-au luat bani din bugetul Primăriei și au fost virați în conturile Service Ciclop sub diverse motive și pretexte. Deși Primăria Generală este îngropată în datorii și la un pas de faliment, la sfârșitul anului trecut, Consiliul General a votat să fie transferați in conturile Service Ciclop aproximativ 30 de milioane de lei. Scopul ar fi fost diverse investiții pentru modernizare, construirea a două spălătorii, cumpărarea a cinci autoturisme pentru clienți, dar și creșterea salariilor, inclusiv a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, de la un total anual de 581 de mii în 2024 la 650 de mii în 2025.

Cristian Mihălăchioiu, director general Service Ciclop S.A., membru PMP:

- Eu matematic o văd la nivel de zece la sută care ar fi inflația.

- Păi nu știu, de aceea vă întreb, este o creștere.

- Repet, cred că este o creștere doar de contabilitate, nu a fost în discuție niciodată o creștere pentru valoarea mandatului.

Banii nu au fost încă virați în conturile companiei.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei

„Acei bani nu au fost dați pentru că nu au avut de unde să fie dați chiar dacă au fost aprobați de către Consiliul General, efectiv acești bani nu există în acest moment, deci nu cred că vor fi dați.”

În plus, noul primar general, spune că, și dacă ar vrea, nu ar putea desființa compania. Când, în 2017, fostului primar general Gabriela Firea, a înființat cele 22 de companiile municipale, Service Ciclop a fost inclusă în acționariatul acestora. Ori, o eventuală desființare a societății ar putea provoca probleme de funcționare acelor companii care încă există. Așa că, Service Ciclop va continua să funcționeze cu pierderi financiare mari, fără să presteze un serviciu public în beneficiul bucureștenilor, dar asigurând venituri frumoase celor care îl conduc sau îl vor conduce în viitor, inclusiv politicieni.

