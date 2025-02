Statul la stat. Șefii Romsilva își tratează stresul cu sporuri. Ce prevede contractul colectiv de muncă

La Romsilva este foarte stresant să fii director. Așa că aceștia își tratează nivelul crescut de cortizol cu sporuri consistente. De exemplu, iau două sporuri pentru același lucru: indemnizație de conducere și sporul de stres. Contractul colectiv de muncă prevede că toți directorii de la centru beneficiază de un spor de stres de până la 25% din salariul de bază. Șefii din teritoriu pot primi și ei bani mai mulți, dar numai cu aprobarea directorului general. Romsilva ne-a transmis că, în ultimii patru ani, 11 directori au primit spor de stres, dar a refuzat să spună cine sunt aceștia și mai ales câți bani le-au intrat în buzunare. Urmăriți o nouă ediție „Statul la Stat”.

Clădirea pe care o vedeți este sediul central al Romsilva. Fiecare director de aici primește un spor de până la 25% din salariul de bază pentru a compensa... stresul. La un calcul simplu reiese că, în funcție de poziția pe care o ocupă, șefii pot încasa lunar până la 4.000 de lei, doar pentru că sunt șefi, deci sunt stresați. Pentru a ne lămuri care este stresul, l-am întrebat pe directorul general al Regiei, Marius Sîiulescu. A evitat un răspuns.

Marius Sîiulescu, director general Romsilva: Contractul colectiv de muncă asta prevede, probabil cei care au negociat au considerat că există probabil acest factor de stres. Nu vă pot spune eu acum despre o prevedere a contractului pe care nu am negociat-o eu.

Documentele însă îl contrazic flagrant pe directorul general. Cel care a semnat, din partea conducerii Romsilva, noul contract colectiv de muncă, în care este inclus și sporul de stres, este chiar domnia sa. Să nu fi știut Marius Sîiulescu pe ce își pune semnătura? Greu de spus.

Dar lucrurile nu se opresc aici. De stres suferă și șefii mai mici, din cadrul Direcțiilor Silvice Județene. Astfel, contractul colectiv de muncă prevede că: directorii, directorii tehnici, economici, comerciali, dar și șefii de ocoale, primesc un maxim de 20% din salariul de bază pentru combaterea stresului. Cu o condiție însă: față de șefii din sediul central, pentru aceștia, sporul trebuie aprobat de directorul general al Regiei.

Marius Sîiulescu, director general Romsilva: Aceste sporuri sunt trecute în contractul colectiv de muncă, dar nu este obligație să li se acorde, negocierea se face individual cu fiecare director.

Am mers în câteva județe, în căutarea stresului silvic. Pe directorul Direcției Silvice Călărași vi l-am arătat și în episodul trecut al campaniei „Statul la Stat” când a refuzat să dea detalii despre pierderile financiare înregistrate. L-am întrebat și despre sporul de stres.

Reporter: Spor de stres aveți?

Iulian Chesca, director Direcția Silvică Călărași: Nu vă pot răspunde.

-De ce?

-Că nu pot.

-Cine vă oprește, domnule director, să răspundeți?

-Nu vreau, nu pot să răspund.

-A, nu vreți!

-Nu pot.

-Bine, am înțeles.

-Bine, mulțumesc încă o dată. O zi bună, la revedere.

Petre Marin conduce Direcția Silvică Dâmbovița. Pare mirat când îl întrebăm de sporul de stres și spune că el nu are așa ceva.

Reporter: V-aș întreba care este stresul?

Petre Marin, director Direcția Silvică Dambovița: Nu știu dacă am acest spor.

-Sunteți director, în contractul colectiv de muncă...

-În contractul colectiv de muncă nu este sporul de stres, nu prevede sporul de stres.

-Ba sigur este.

-Nu.

-Păi îl am eu aici.

-Nu știu.

-Stați așa, să vă și arăt. Știți asta, e anexa din contractul colectiv de muncă. Spor pentru condiții de muncă în stres, director general adjunct, director din centrală, director, director tehnic, astea sunt pe... 20%. Deci acest spor de stres, vedeți ce scrie aici? Se acordă cu aprobarea directorului general, dumneavoastră îl aveți?

-Nu.

Partea interesantă abia acum urmează. Același contract colectiv de muncă prevede că fiecare șef din Romsilva primește și o indemnizație de conducere. Adică o sumă de bani care să acopere responsabilitățile pe care le au ca șefi, exact aceleași responsabilități pentru care primesc și sporul de stres. Astfel, toți directorii din centrala Romsilva cât și cei care conduc Direcțiile Silvice Județene primesc un maxim de 30% din salariul de bază. În cuantum net, această indemnizație ajunge la câteva mii de lei pe lună. Și atunci se naște întrebarea legitimă: dacă directorii primesc indemnizație de conducere, de ce se mai acordă și sporul de stres?

Mircea Fechet, ministrul Mediului: În situația în care ne aflăm, cu salariile dublate în ultimii patru ani, cu multe beneficii prin lege, de care beneficiază prin lege, eu cred că un spor suplimentar de stres, cred că nu este deloc adecvat.

În cadrul Campaniai „Statul la Stat” v-am arătat încă de acum patru ani cum șefii Institutului de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură și-au dat și ei spor de stres, preluând această prevedere din contractul colectiv de muncă al Romsilva.

Șerban Davidescu, director general INCDS: Stresul! Toate actele pe care trebuie să le verific, toate actele cu care intru..., foarte multe relații pe care le am, interumane, adică sunt o chestiune care conduce la condiții de stres.

Reporter: Asta nu intră în fișa postului dumneavostră de director general pentru care sunteți plătit?

-Da, acuma na, intră, sigur că intră la fel cum intră și sporul de stres în cadrul contractului pe care l-am semnat.

Silviu Geană este liderul Federației Sindicatelor din Silvicultură și cel care a semnat contactul colectiv de muncă alături de directorul general Marius Sîiulescu.

Silviu Geană, lider Federația Sindicatelor din Silvicultură: Întrebați-l pe directorul general de la Romsilva, eu sunt sindicalist, noi putem crea drepturi, dar nu le putem oferi noi. Dacă veți avea o discuție cu directorul general de la Romsilva, vă poate spune cui a dat acest spor și cui nu, dacă merită acest spor sau dacă nu îl merită. Mulțumesc.

Reporter: Ca reprezentant al Sindicatului considerați oportun?

-Mulțumesc.

Am cerut oficial conducerii Romsilva să ne transmită, printre altele, ce directori au încasat sporul de stres în ultimii cinci ani și câți bani a luat fiecare. Au refuzat să ofere un răspuns. Am mai întrebat și care este suma totală care s-a plătit pentru acest spor din 2020 până în 2024. Au evitat să spună, transmițându-ne o medie lunară a sporului, pe persoană, acordat celor 11 directori care l-au primit. Am adunat noi cifrele și a rezultat că, doar pentru anul 2024 sporul de stres s-a ridicat la apropae 140 de mii de lei. Tot anul trecut, Romsilva a plătit aproape un milion de euro pentru indemnizațiile de conducere ale celor 765 de șefi mai mici sau mai mari.

Nivelul de stres al șefilor din silvicultura românescă nu este stabilit științific de vreo instituție abilitată în acest sens. Ei singuri au tras concluzia că sunt stresați și pentru relaxare au nevoie de sporuri consistente.