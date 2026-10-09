Primul și singurul autobuz plutitor din România i-a dat complet peste cap pe funcționarii statului. Vreme de trei ani nu au știut cum să îl înmatriculeze și cine ar trebui să îl conducă. În tot acest timp, autobuzul amfibiu, achiziționat de Consiliul Județean Călărași, ar fi trebuit să transporte turiști pe Dunăre între România și Bulgaria. Acum, zace abandonat în curtea unui service auto de la marginea orașului. Proiectul de peste șase milioane de euro, care include și o gara fluvială, a fost finanțat din fonduri europene. Dacă nu reușesc să îl facă funcțional până la finalul anului, autoritățile trebuie să dea banii înapoi.

Este primul autobuz plutitor care a ajuns în România și ar fi trebuit folosit pentru curse turistice, pe Dunăre, între Călărași și Silistra. L-am găsit abandonat în curtea unui service auto de la marginea Călărașiului, printre caroserii de camioane și tot felul de mașini și utilaje defecte.

Valentina Vasile, funcționar public, Consiliul Județean Călărași

”De ce se află într-o curte undeva la marginea orașului și nu pe Dunăre?

Păi, unu la mână a durat foarte mult înmatricularea acestui mijloc de transport în România, dat fiind că este primul și a fost și singurul până la momentul acesta.”

Proiectul a fost demarat în 2018 și prevedea, pe lângă achiziționarea autobuzului amfibiu și construirea unei gări fluviale. Totul s-a făcut cu fonduri europene. Gara a costat 5.5 milioane de euro iar autobuzul, aproape un milion de euro. La început i-au făcut un test să vadă dacă plutește, după care autoritățile și-au dat seama că nu îl pot înmatricula.

Valentina Vasile, funcționar public, Consiliul Județean Călărași

”Nu s-a știut foarte bine de către autoritățile centrale cum să îl încadreze cel puțin pe partea de navigabilitate pe apă. Am făcut nenumărate drumuri și pe la București, la minister, la Ministerul Transporturilor.

Și? Ce vă spuneu de acolo?

Că nu prea se știa cum să fie încadrat, asta a fost problema.”

După mai bine de un an de zile, cu chiu cu vai a fost înmatriculat doar că, a apărut o altă problemă. Autoritatea Navală a transmis Consiliului Județean Călărași că autobuzul nu poate fi operat de instituție ci doar de o firmă privată care are în obiectul de activitate și transportul fluvial. Mai mult de un an de zile a luat conducerii Consiliului Județean să organizeze o licitație pentru a concesiona autobuzul și gara unei firme private. Șeful instituției este încă din 2016 social democratul Vasile Iliuță. Am încercat să îl contactăm însă nu a răspuns la telefon și nici la mesaje. Am mers direct la sediul Consiliului Județean.

Dialog: Reporter - Bogdan Mihai, vicepreședinte CJ Călărași

”Ideea este că președintele a zis că deocamdată e prins în niște ședințe, că mai erau niște ședințe tehnice.”

Am înțeles. Și atunci cum putem face, vorbim cu dumneavoastră, vrem și noi un punct de vedere din partea instituției, adică ori domnul președinte, ori dumneavostră că sunteți vice.

Ideea este că s-ar putea să vă dau niște informații eronate că nu sunt proiecte pe care le-am gestionat, sunt proiecte mai vechi și nu aș vrea să vă induc în eroare.”

Până la urmă, vicepreședintele se hotărăște să vorbească el. Spune că, de la bun început, proiectul a fost gândit greșit și nu trebuia achiziționat un autobuz amfibiu.

Bogdan Mihai, vicepreședinte CJ Călărași

”O decizie care s-a dovedit proastă pentru că legislația românească nu era pregătită și nu este nici astăzi, dacă stăm să ne uităm foarte atent. Plus că au apărut și niște probleme tehnice legate de funcționarea lui, la care, iar o altă discuție, nevând specialiști în țară îi chemi pe cei din Budapesta, când lucrurile puteau foarte ușor rezolvate prin achiziția unei ambarcațiuni clasice.”

Pe data de 30 iulie, anul acesta, Vasile Iliuță anunța triumfător că autobuzul și gara au fost concesionate unei frime private și urmează să fie puse imediat în funcțiune.

Vasile Iliuță, președinte, Consiliul Județean Călărași

”Vă mulțumim mult că aveți încredere într-un proiect pe care noi am avut viziunea să îl aducem prin fondurile BRTC la Călărași, a fost finalizat împreună cu primăria municipiului Călărași și astăzi un obiectiv pe care ni l-am propus în urmă cu șase ani a devenit realitate.”

Doar că, nici viziunea și nici proiectul nu au devenit realitate. După ce le-a preluat, firma respectivă a constata că nu le poate folosi și a cerut Consiliului Județean suspendarea plăților pentru concesiune până la rezolvarea problemelor.

Reprezentant al firmei care a concesionat gara fluvială și autobuzul

”Voiam să vă întreb care sunt problemele pentru care nu funcționează și pentru care s-a cerut amânarea plăților.

Păi, în primul rând nu funcționează el ca și autobuz, ca și amfibiu.

Adică nu merge ce, motorul, nu plutește sau ce problemă are?

Nu știu ce problemă are, nu știu, s-a făcut un proces verbal.”

Valentina Vasile, funcționar public, Consiliul Județean Călărași

”El funcționează și a fost testat pe uscat. Trebuie să fie testat și pe apă ca să poată fi predat cum trebuie celui care l-a concesionat.

Deci nu știți dacă este funcțional sau nu?

Nu știm, dar nici nu putem să facem această probă sau să vedem dacă este funcțional pe apă dat fiind faptul că cotele apelor Dunării sunt în scădere drastică, cel puțin în ultimele trei luni.”

În plus, probleme sunt și la gară. La finalul lunii iunie pasarela s-a prăbușit în timp ce era traversată de mai mulți oameni. Șapte persoane au fost rănite, între care cinci copii.

Toma Petcu, reporter Digi24

”Au trecut de atunci trei luni de zile, deja au început să crească copăceii și bălăriile, pe această pasarelă și nu au reparat-o, trei luni de zile în care nu au făcut absolut nimic.”

Localnici

”Și noi ne mirăm că nu am fost de cinci luni de zile acasă.

Noi am fost plecați cu rulota din aprilie și am venit duminică acasă.

Am auzit la știri că s-a rupt balustrada și...

Nu au fost în stare să repare o balustradă?

Ne mirăm că nu au făcut-o nici acum.

Bogdan Mihai, vicepreședinte CJ Călărași

”Responsabil la acest moment este constructorul pentru că ea se afla în perioada de garanție și trebuie să vedem ce s-a întâmplat exact. Noi am înștiințat și primăria Călărași și constructorul pentru a lua măsurile cât mai urgente.”

La 31 decembrie 2026 expiră termenul până la care autoritățile trebuie să dovedească europenilor că proiectul este funcțional. Dacă pasarela nu va fi reaparată iar autobuzul plutitor nu va executa curse între Călărași și Silistra, statul român va fi obligat să restitue toți banii primiți, adică aproape șase milioane și jumătate de euro.