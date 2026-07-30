11 percheziții la Constanța, în dosarul în care sunt cercetați procurorii Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă

Procurorii Parchetului General fac percheziţii, joi, în judeţul Constanţa, în dosarul în care sunt anchetaţi procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă. Acţiunea se desfăşoară la sediile a trei persoane fizice şi la sediile sociale a zece persoane juridice.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anunţat că procurorii, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, fac, joi, 11 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Constanţa, scrie News.ro.

„Activităţile procesuale sunt desfăşurate la domiciliile a trei persoane fizice şi la sediile sociale a zece persoane juridice, în continuarea măsurilor dispuse în perioada 13–15 mai 2026, în cadrul unui dosar penal, precum şi într-o altă cauză, ambele instrumentate de Secţia de urmărire penală. Percheziţiile domiciliare sunt efectuate în vederea administrării probatoriului necesar pentru stabilirea situaţiei de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis procurorii.



Percheziţiile din luna mai i-au vizat pe procurorii Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

„Percheziţiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor instituţii publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026”, au precizat procurorii în luna mai.



De asemenea, procurorii au început urmărirea penală în cazul celor doi procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu, în formă continuată (multiple acte materiale) pentru unul dintre inculpaţi şi instigare la abuz în serviciu pentru cel de-al doilea inculpat.



Referitor la primul inculpat - care este Gigi Valentin Ştefan - anchetatorii afirmă că, la data de 8 aprilie 2026, acesta, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror de la o unitate de parchet subordonată, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal.



De asemenea, în acelaşi context, după primirea sumei de bani, a lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor judecători şi a promis că îi va determina pe aceştia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluţiona favorabil două cauze civile.



„Totodată, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi prevalându-se de influenţa şi autoritatea conferite de funcţia deţinută, a acceptat promisiunea şi a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta şi-a exercitat sau a promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice", arăta Parchetul ÎCCJ.



Cu privire la cel de al doilea inculpat, care este Teodor Niţă, anchetatorii afirmau că, la data de 15 ianuarie 2026, în prezenţa a două persoane, ar fi încercat să influenţeze un ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată.



„În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societate”.

Editor : B.E.