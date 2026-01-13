15 candidaţi s-au înscris în cursa pentru postul de director general la „Apele Române”. Cine sunt membrii comisiei de evaluare

15 candidaţi s-au înscris în cursa pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), a anunţat, marţi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Dosarele vor fi analizate de către o comisie formată din cinci membri.

„Numărul mare de candidaturi confirmă nu doar importanţa strategică a ANAR, ci şi nevoia reală de reformă a acestei instituţii. După ani în care numirile în funcţii de conducere au fost făcute fără criterii clare de competenţă şi integritate, am decis să deschidem acest proces şi să îl construim pe principii de profesionalism, transparenţă şi responsabilitate publică. Numirea directorului general este o prerogativă a ministrului, da, dar asta nu exclude un proces voluntar de selecţie transparentă pentru a asigura o evaluare comparativă reală şi pentru a identifica cel mai bun specialist care poate coordona reforma profundă de care ANAR are nevoie”, a transmis ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Pentru evaluarea candidaţilor şi consultarea ministrului în vederea numirii celui mai competent candidat, a fost constituită o comisie de evaluare formată din cinci membri, cu experienţă executivă şi academică vastă în domeniul apelor, al siguranţei hidrotehnice, al politicilor publice şi al managementului instituţional.

Din comisie fac parte: Altan Abdulamit - cadru didactic universitar la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Sorin Rîndaşu - specialist cu o experienţă de peste 29 de ani în cadrul ANAR, Dan Stematiu - profesor universitar, conducător de doctorat în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, şi fost rector al instituţiei şi membru în Consiliul de Conducere al ANAR, din 1993; Corneliu Radu Sârghiuţă - profesor universitar la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti; Cătălin Vlăduţ Popescu - cadru didactic universitar la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi expert tehnic atestat pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice.

„Prin această abordare, ministerul urmăreşte să asigure transparenţa decizională şi o evaluare profesionistă, comparativă şi riguroasă a candidaţilor, astfel încât la conducerea ANAR să fie desemnat specialistul cu cea mai solidă competenţă profesională, viziune managerială şi capacitate de reformă”, a precizat Buzoianu.

Interviurile sunt programate în perioada 15 - 16 ianuarie 2026, vor fi înregistrate şi publicate pe site şi pe canalul de Youtube al Ministerului Mediului.

