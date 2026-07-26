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15 documente de identitate false, descoperite asupra unei femei pe Aeroportul Otopeni. Unde intenționa să călătorească

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Călători în aeroport.
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
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Cincisprezece documente de identitate false au fost găsite de poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Otopeni asupra unei femei care intenţiona să călătorească în Franţa. De asemenea, poliţiştii de frontieră au mai descoperit patru persoane care au încercat să ajungă în Irlanda folosind documente false.

Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au anunţat, duminică, faptul că, în această săptămână, în zona terminalului Schengen, pe sensul de ieşire din ţară, poliţiştii de frontieră au verificat o femeie care urma să călătorească spre Paris.

”Aceasta a prezentat la control un paşaport irlandez care, în urma verificărilor specifice, s-a dovedit a fi contrafăcut. Poliţiştii de frontieră au mai descoperit asupra acesteia un plic ce conţinea 15 documente de identitate contrafăcute, respectiv 10 cărţi de identitate italiene, trei belgiene şi două olandeze”, au afirmat poliţiştii de frontieră.

Cu câteva ore înainte, în urma unui supracontrol efectuat în zona non-Schengen, poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Otopeni au verificat patru persoane care urmau să se îmbarce într-o cursă cu destinaţia Dublin.

”Deşi la controlul de frontieră utilizaseră documente autentice, ulterior aceştia au prezentat la îmbarcare trei paşapoarte norvegiene şi un paşaport irlandez false, în încercarea de a intra în Irlanda. Verificările au stabilit că persoanele deţineau, în realitate, documente autentice eliberate de autorităţile austriece pentru refugiaţi, respectiv un paşaport tanzanian, documente care nu le-ar fi permis intrarea pe teritoriul Irlandei”, a transmis sursa citată.

Cele patru persoane au fost preluate de reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea verificărilor.

De asemenea, poliţiştii de frontieră au stabilit că în ambele situaţii persoanele respective au fost însoţite la aeroport de un bărbat.

În prezent, sunt desfăşurate verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs cele două fapte, a eventualei legături dintre acestea, precum şi a tuturor persoanelor implicate.

Editor : A.P.

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