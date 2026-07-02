2026, declarat oficial „Anul Traian Vuia”. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat, joi, legea prin care anul 2026 este declarat „Anul Traian Vuia”, pentru a marca împlinirea a 120 de ani de la primul zbor din istoria omenirii realizat cu un aparat care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii.

Potrivit legii, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora vor putea organiza sau sprijini manifestări dedicate personalității lui Traian Vuia.

Printre acțiunile prevăzute se numără organizarea de evenimente culturale, educaționale și științifice, precum și activități de promovare a imaginii inventatorului român și a patrimoniului științific și istoric asociat acestuia.

Actul normativ permite, de asemenea, alocarea de fonduri din bugetele proprii ale instituțiilor publice pentru organizarea acestor manifestări, în limita creditelor bugetare aprobate.

Editor : Ana Petrescu