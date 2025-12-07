Live TV

27 de mașini au fost vandalizate peste noapte la Târgu Jiu. Poliţia a deschis anchetă şi caută făptaşii

Data publicării:
masini de politie
FOTO: Shutterstock

Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis o anchetă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 de mașini au fost vandalizate pe două străzi din oraş. Potrivit autorităţilor, persoane încă neidentificate au provocat pagube considerabile, spargând parbrize, geamuri laterale şi oglinzi.

Incidentul a fost sesizat în dimineaţa zilei de 7 decembrie 2025, în jurul orei 07:00, printr-un apel la 112.

Poliţiştii s-au deplasat pe strada Termocentralei, acolo unde proprietarii au descoperit distrugerile şi au cerut intervenţia autorităţilor.

„Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că, în noaptea de 6 spre 7 decembrie, persoane necunoscute ar fi distrus, prin rupere şi spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei şi Aleea Digului”, a transmis IPJ Gorj.

Valoarea pagubelor nu a fost încă estimată, însă proprietarii loviţi de actele de vandalism vor fi nevoiţi să suporte costuri importante pentru reparaţii sau înlocuirea componentelor distruse.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de distrugere şi au început verificări pentru identificarea celor responsabili.

„În continuare, sunt efectuate cercetări pentru identificarea persoanelor bănuite de săvârşirea infracţiunii şi luarea măsurilor legale”, se mai precizează în comunicatul IPJ Gorj.

Autorităţile fac apel la cetăţenii care pot oferi informaţii relevante să contacteze Poliţia Gorj pentru a sprijini ancheta. 

