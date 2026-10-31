Avertizare hidrologică: cod portocaliu de viituri pe râuri din judeţele Gorj şi Mehedinţi, duminică şi luni

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, cu depăşiri ale Cotelor de apărare, valabilă duminică şi luni pe trei râuri din Oltenia şi Banat.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 1 noiembrie, ora 12:00 - 2 noiembrie, ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, pe râurile din bazinele hidrografice:

Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţul Gorj),

- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţul Gorj), Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj)

- bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj) Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi).

Totodată, în perioada 31 octombrie, ora 15:00 - 2 noiembrie, ora 18:00, va fi Cod galben de inundaţii pe următoarele cursuri de apă:

Jiu - bazin amonte S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj),

- bazin amonte S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin - amonte Acumularea Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş),

- afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin - amonte Acumularea Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Gorj şi Vâlcea),

- bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş - bazin superior,

- bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa),

- bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova)

- bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova) Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

Fenomene hidrologice importante se vor mai înregistra în intervalul 1 noiembrie, ora 12:00 - 2 noiembrie, ora 18:00, pe:

Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin),

- bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Berzeasca - amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj),

- afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Berzeasca - amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui - bazin amonte Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj).

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Editor : B.E.