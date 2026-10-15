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48 de percheziții în Bucureşti şi în şase judeţe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcţiilor

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Percheziţii DIICOT
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Poliţişti şi procurori DIICOT fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe în domeniul construcţiilor, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de cel puţin 16.665.844 de lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA şi 7.598.538 de lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023 - 2025.

„Astăzi, 15 octombrie 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, au pus în aplicare 48 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Iaşi, Giurgiu, Prahova, Maramureş, Dâmboviţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acţionat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obţinerea unor sume de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale, în domeniul construcţiilor, prin utilizarea unui circuit comercial fictiv format din societăţi comerciale beneficiare, societăţi comerciale intermediare şi societăţi comerciale de tip fantomă”, informează IGPR.

Cercetările au arătat că membrii grupului infracţional organizat ar fi acţionat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcţionale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracţional, respectiv identificarea societăţilor utilizate în circuit, emiterea şi înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare şi retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar.

Mecanismul identificat ar fi constat în emiterea şi înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operaţiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcţii, activitate care ar fi permis justificarea aparentă a unor prestări şi achiziţii prin intermediul situaţiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepţie şi altor documente specifice.

Aceste operaţiuni ar fi avut ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligaţiilor fiscale şi justificarea unor ieşiri de numerar fără corespondent în activităţi economice reale.

Totodată, societăţile utilizate în circuit nu ar fi desfăşurat activităţi economice reale raportat la volumul tranzacţiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relaţii comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacţional şi crearea aparenţei unor relaţii comerciale legitime.

De asemenea, din verificările efectuate a reieşit şi faptul că sumele de bani transferate între societăţile implicate ar fi fost redistribuite succesiv prin mai multe entităţi comerciale, după care ar fi fost retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar şi disimulării provenienţei reale a fondurilor.

„Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat coordonarea activităţilor dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentaţiei justificative şi remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv şi a conturat existenţa unui circuit tranzacţional închis, în cadrul căruia societăţile implicate ar fi desfăşurat relaţii comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de cel puţin 16.665.844 de lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA şi 7.598.538 de lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023 - 2025”, precizează IGPR.

Totodată, prin activitatea grupului infracţional organizat a fost cauzat un prejudiciu şi societăţilor comerciale, de cel puţin 38.729.358 de lei (diferenţă dintre suma totală plătită în contrapartida operaţiunilor fictive şi cuantumul obligaţiilor fiscale rezultat din evaziunea fiscală), cuantum raportat tot la perioada 2023 – 2025.

Audierile se vor desfăşura la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti şi Ploieşti, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa şi Maramureş, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, inspectoratelor de jandarmi judeţele Dâmboviţa şi Prahova şi Grupării de Jandarmi Mobilă Prahova.

Editor : A.P.

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