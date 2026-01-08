62.000 de elevi au făcut cursuri online sau au avut orele suspendate din cauza vremii. La Bistriţa, şcolile rămân închise şi vineri

Aproximativ 62.000 de elevi şi preşcolari au învăţat online sau au avut cursurile suspendate joi, 8 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile, potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Dintre aceştia, peste 47.700 sunt din judeţul Hunedoara.

Potrivit unui centralizator al ministerului, în total, joi au fost afectate 186 de unităţi de învăţământ din întreaga ţară, unde cursurile au fost suspendate sau s-au desfăşurat în format online ori hibrid.

„Suplimentar faţă de cele 34 de unităţi de învăţământ menţionate în cursul zilei de ieri, 7 ianuarie, şi în această dimineaţă, 8 ianuarie, în cursul zilei de astăzi activitatea didactică a fost suspendată sau s-a desfăşurat online în alte 152 de unităţi de învăţământ”, a precizat Ministerul Educaţiei.

În judeţul Hunedoara, activitatea didactică a fost afectată în 103 unităţi de învăţământ.

Dintre acestea, 40 au avut cursurile suspendate, 26 au funcţionat în sistem hibrid, iar 37 au desfăşurat cursuri exclusiv online.

Şcoli afectate în mai multe judeţe

Conform datelor transmise de Ministerul Educaţiei, au fost raportate unităţi de învăţământ afectate în mai multe judeţe, printre care Alba, Bacău, Bihor, Iaşi, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Argeş, Gorj şi Bistriţa-Năsăud.

În judeţul Bihor, cursurile s-au desfăşurat parţial online la Şcoala Gimnazială nr. 11 din Oradea şi la Şcoala Gimnazială nr. 1 Pocola.

În judeţul Alba, cursurile au fost suspendate la Zlatna, iar în Bacău la Şcoala Cornii de Sus - Tătărăşti şi la Şcoala Gimnazială Ardeoani.

Şcoli au fost închise şi în judeţele Iaşi, Satu Mare, Sibiu, Argeş şi Cluj, unde mai multe unităţi de învăţământ au suspendat activitatea didactică sau au trecut temporar la cursuri online.

Decizie pentru ziua de vineri

Ministerul Educaţiei a mai anunţat că, ţinând cont de condiţiile meteorologice, la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din Bistriţa s-a decis suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică vineri, 9 ianuarie, pe raza municipiului.

Potrivit unei informări anterioare, joi au fost afectate unităţi de învăţământ din 15 judeţe, ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile.

CITEȘTE ȘI: Circa 62.000 de elevi au învăţat online sau au avut cursurile suspendate din cauza vremii. Cele mai multe unităţi afectate sunt în Hunedoara

Editor : A.D.