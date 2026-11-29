Fenomentul El Nino din 2026 este cel mai puternic din ultimii ani și are deja un impact major asupra vremii din mai multe zone ale planetei. Experții avertizează că fenomenul climatic va atinge apogeul la începutul anului 2027, relatează Business Insider.

Centrul de Predicții Climatice (CPC) afirmă că există o probabilitate de aproximativ 60% ca acest El Nino să fie cel mai intens din 1950, când au început înregistrările.

El Nino este un fenomen climatic în care apa caldă este împinsă spre est, provocând temperaturi neobișnuit de ridicate ale apei mării în zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical, potrivit Serviciului Național Oceanografic.

Pe lângă faptul că afectează viața marină, acest fenomen natural poate provoca schimbări majore ale vremii. În funcție de zonă, acestea pot varia de la ninsori abundente și furtuni până la o iarnă mai blândă.

Newsweek a raportat că mai multe țări din America de Sud și Centrală, precum și Filipine și SUA, au emis declarații la nivel regional sau de stat, în timp ce se pregătesc pentru la riscurile legate de El Nino - inclusiv secetă, inundații și furtuni.

Iată tot ce trebuie să știți despre El Nino din acest an:

1. Fenomenul continuă să se intensifice, urmând să atingă apogeul la începutul anului 2027

CPC a declarat în ultima sa alertă că se așteaptă ca un fenomen El Nino de intensitate puternică până la foarte puternică să persiste între ianuarie și martie 2027, înainte de a se încheia probabil începând cu aprilie 2027.

Earle Wilson, profesor asistent la Școala de Sustenabilitate Doerr din cadrul Universității Stanford, a declarat pentru „Stanford Report” că fenomenul El Nino din acest an este excepțional, deoarece temperaturile oceanului în zona centrală și estică a Pacificului tropical sunt mult mai ridicate decât în mod normal, în special pentru această perioadă a anului.

2. Ar putea fi o iarnă mai blândă în nord

Conform Centrului de Predicții Climatice, o mare parte din nordul Statelor Unite, inclusiv regiunea de nord-vest a Coastei Pacificului, zona Marilor Lacuri și nord-estul țării, va avea probabil o iarnă mai caldă decât media.

De asemenea, în anumite zone din regiunea Marilor Lacuri, din Câmpiile Înalte de Nord și din nordul Munților Stâncoși este mai probabil să se înregistreze precipitații mai reduse decât de obicei.

3. Acest lucru înseamnă că în aceste zone este mai puțin probabil să ningă

Aceasta ar putea fi o veste proastă pentru stațiunile de schi din nord-vest și din anumite regiuni ale Canadei. În același timp, după cum subliniază BBC, ninsorile pot fi imprevizibile, mai ales că schimbările climatice au dus la o scădere generală a cantității de zăpadă în majoritatea zonelor.

4. Anumite zone de pe Coasta de Vest sunt expuse riscului de inundații

În septembrie, guvernatorul Gavin Newsom a declarat starea de urgență la nivel statal, deoarece fenomenul El Nino ar putea spori riscul apariției unor furtuni mai puternice în anumite zone din California.

De exemplu, un „râu atmosferic” - o bandă de vapori de apă condensați care provoacă precipitații abundente - a lovit zona Bay Area în noiembrie, provocând inundații severe, întreruperi de curent electric și avertismente privind posibile evacuări și alunecări de teren, potrivit The Guardian.

5. Eroziunea costieră s-ar putea agrava, de asemenea, în California

Acest lucru se datorează, în parte, faptului că fenomenul El Nino a ridicat nivelul mării de-a lungul coastei Californiei, potrivit Serviciului Național Oceanografic. În combinație cu valuri mai mari, acest fenomen poate spori riscul de eroziune costieră și de inundații.

Jayme Timberlake, administratorul zonei costiere din Oceanside, San Diego, a declarat pentru SFGate că se iau „multe măsuri de urgență” pentru a „preveni o situație de urgență și mai gravă”.

6. Există, de asemenea, riscul unor ninsori abundente în zonele montane din vestul țării

Stațiunile de schi din aceste zone ar putea beneficia de zăpadă proaspătă din belșug în acest sezon.

În noiembrie, Serviciul Național de Meteorologie a emis avertismente de furtună de iarnă pentru anumite zone din Sierra Nevada, inclusiv zona Lacului Tahoe, prognozând până la 76 cm de zăpadă suplimentară la altitudini mai mari.

7. Din decembrie până în februarie, statele din sud-estul țării vor înregistra, cel mai probabil, precipitații peste medie

CPC a anunțat joi că o mare parte din sudul și estul SUA ar putea înregistra precipitații peste medie, cu o probabilitate de peste 70% în Florida, sudul Georgiei și zonele de coastă ale statelor Carolina.

8. Previziunile privind zăpada în Washington, DC sunt incredibil de variate

Washington, DC reprezintă un caz interesant în ceea ce privește El Nino, înregistrând de-a lungul anilor unele dintre cele mai scăzute - și cele mai abundente - cantități de zăpadă în timpul iernilor marcate de fenomenul climatic.

„DC se află adesea în apropierea limitei dintre ploaie și zăpadă, unde o diferență de câteva grade poate face o diferență enormă”, au scris Wes Junker și Ian Livingston în Capital Weather.

9. Seceta s-ar putea ameliora în unele state, în timp ce în altele s-ar putea agrava

În prognoza sa din octombrie, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a afirmat că seceta s-ar putea atenua în sud-vestul țării, în partea de sud a Marilor Câmpii, în sud-est și în anumite zone ale Coastei de Est până în ianuarie 2027.

Cu toate acestea, condițiile s-ar putea agrava în nordul Munților Stâncoși, în nord-estul statului Oregon și în estul statului Washington.

Editor : C.L.B.