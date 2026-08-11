Date îngrijorătoare pe piața auto, unde a crescut foarte mult numărul accidentelor în care au fost implicate mașini fără RCA. Numai în prima jumătate a acestui an au fost deschise 1.600 de dosare de daună în urma unor accidente provocate de șofer ale căror mașini nu aveau asigurare auto obligatorie, informează Digi24.

Conform datelor furnizate de Profit.ro, au fost acordate despăgubiri de aproape 14 milioane de euro, potrivit Biroului Asigurătorilor Auto din România.

Este vorba de mașini fără RCA care au suferit accidente atât în țară, cât și în afara țării, pentru că și peste granițe au fost mașini deținute de români și lovite de șoferi fără RCA.

Datele Autorității de Supraveghere Financiare arată că trei din zece mașini înmatriculate în România nu aveau poliță RCA în primele trei luni ale acestui an. Însă acest lucru nu înseamnă că toate mașinile neasigurate circulă în trafic, susțin cei de la ASF.

Foarte important de precizat în cazul unui accident provocat de o mașină fără RCA, păgubitul va trebui să meargă la Biroul Asigurătorilor Auto, adică BAAR. Acesta primește despăgubirile dintr-un fond național de protecție la care contribuie toate companiile autorizate să vândă RCA, iar o creștere a despăgubirilor ar putea însemna sume mai mari de bani la fondul de protecție. Astfel, o creștere a acestor sume ar putea fi transferată în final în prețurile finale plătite de șoferii care au RCA

Există o soluție

„Cumva ar fi incorect să comparăm statistica, pentru că datele de la Poliție nu nu sunt sincronizate în același timp cu datele de la Autoritate. Și este greu de spus dacă trei din șapte sau șapte din zece circulă fără RCA”, explică Marius Constantinescu, director daune broker de asigurări.

„Un lucru e clar avem mașini care nu circulă și nu au RCA, dar mai îngrijorător este partea de daune. Adică sunt mașini pe stradă care nu au RCA și produc daune. Cifrele, într-adevăr, sunt mari. Un amănunt care ar trebui precizat: prin mecanismul regresului, Biroul Asiguratorilor din România are drept de regres împotriva celor vinovați de producere a evenimentului. Deci, dacă circuli pe stradă cu un auto fără RCA și produci un eveniment rutier care este neasigurat, BAAR prin mecanismele proprii, plătește despăgubirea către către păgubit, iar ulterior se îndreaptă prin procedură de regres împotriva celui vinovat”.

„Mai rar se ajunge la judecată. În mod în mod normal se trimite o notificare de plată în care îți este adus la cunoștință ce ai produs, care este întinderea prejudiciului și suma unde să faci plata. Asta după ce BAAR a plătit a plătit toate despăgubirile. Ce este un pic mai dificil de gestionat și de suportat pentru cei care circulă cu autovehicule fără RCA este partea de daună și partea de vătămări”, explică expertul.

Marius Constantinescu a spus că și cea mai mică ciocnire poate duce la plăți importante din partea șoferului fără RCA. Avarierea unui bloc optic la o mașină relativ nouă, din clasa medie sau de lux, poate costa și 2.500 de euro, o sumă destul de mare.

Expertul spune că o soluție este implementarea, cât mai repede, a unui sistem electronic de monitorizare pe care alte țări europene îl au de mulți ani, care nu neapărat ar rezolva, dar măcar ar corecta această situație.

„Asiguratorii varsă, ca să spun așa, în sistemul electronic toate datele, chiar și poliția poate verifica electronic. Nu trebuie să mai ai RCA-ul printat și mai e un un pas de interogare a acestor informații și de automatizare a sistemului de amenzi. Și cumva s-ar reduce foarte mult numărul celor care care circulă fără RCA”, explică expertul.

Editor : Sebastian Eduard