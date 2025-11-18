Live TV

„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85 de ani

Data publicării:
piata rosie din moscova
Piața Roșie din Moscova. Foto: Profimedia

Termometrele din Moscova au indicat marţi 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, au anunţat meteorologii.

Potrivit lui Evgueni Tishkovets, unul dintre cei mai populari „oameni ai vremii” din Rusia, recordul pentru 18 noiembrie data din 1940 când s-au înregistrat 9,4 grade Celsius, a transmis agenția EFE preluată de Agerpres.

„A fost doborât un record de căldură în Moscova”, a scris Tishkovets pe canalul său de Telegram.

În acelaşi timp, prognozele prevăd o scădere drastică a temperaturilor în capitala rusă pe parcursul acestei săptămâni.

Şi în capitala regiunii Munţilor Urali, Ekaterinburg, a fost doborât săptămâna aceasta un record de căldură care data de 188 de ani, termometrele indicând 8 grade Celsius.

În septembrie, temperatura din Moscova a atins 26,2 grade Celsius, cea mai ridicată valoare din ultimii 140 de ani de observaţii meteorologice.

Editor : Ana Petrescu

