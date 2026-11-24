Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, a povestit într-un podcast despre momentul în care a fost descoperită o dronă maritimă în zona platformei Neptun Deep, episod care a avut loc în luna august. Acesta a subliniat că România nu a mai trimis avioane de vânătoare atât de adânc în largul Mării Negre din al Doilea Război Mondial și că a fost o situație critică, în condițiile în care partea rusă avertizase că poate doborî avioanele românești.

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, a povestit în podcastul Controverse cum s-a simțit la București și care au fost riscurile în ceea ce privește episodul din 20 august, când o dronă maritimă a fost găsită plutind în derivă în apropierea platformei Neptun Deep.

„Platforma Neptun Deep e la 160 de km de țărmul românesc, nu e în apele teritoriale, e în adâncul Mării Negre. Acolo, regulile sunt complet diferite. Am aflat de la MAI că se dăduse decizie de evacuare a platformei marine, a fost dată o decizie, erau în jur de 500 de oameni (n.r. pe platformă). Se dăduse dispoziție de a evacua, se pregătea evacuarea platformei, s-a făcut o celulă de criză în biroul ministrului în care se punea problema: domne, ce facem.

S-a dat decizie să se ducă o navă de la Garda de Coastă, cu scafandri militari. Ajungea în 4-5 ore. Oamenii trimiteau în timp real filmulețe în care se vedea că (n.r. drona maritimă) aproape se izbea de pilonii platformei, putea să explodeze oricând”, a amintit fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, despre evenimentul din 20 august.

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Miruță a amintit că, în interiorul MApN, s-a luat decizia de a trimite avioane de vânătoare în zona platformei Neptun Deep, ceea ce ridica probleme din punct de vedere legal.

„Era o chestiune care îți pulsa, sângele îl simțeai în timpane, puteai să afli în secunda 2 că a explodat, și că din 500 de oameni, 200 dintre ei au murit. În secunda aia am zis domne, îmi asum și eu. Nu te poate judeca în mintea mea, nimeni, la niciun tribunal internațional, că dai o decizie care protejează viața omenească”, a adăugat Miruță.

Fostul ministru a amintit, însă, că în acea zonă exista la acel moment o interdicție de zbor din partea Federației Ruse, care a notificat România în timp ce avioanele de vânătoare erau în aer.

„Asta înseamnă că dacă o țară impune interdicție de zbor și cineva încalcă, ei pot să atace. A fost o presiune suplimentară. România, care a fost notificată să nu trimită avioane acolo, le trimite, ăia au legitimitate, n-au legitimitate, dar te pot ataca (...) A fost o criză uriașă.

S-au trimis cele două avioane, au tras în drona respectivă. Au nimerit-o (...) A fost un element de curaj la nivel internațional din partea Armatei Române. Nu s-a mai întâmplat din partea statului român de la al Doilea Război Mondial încoace să trimiți în jumătatea Mării Negre avion de vânătoare cu ordin de tragere”, a completat Radu Miruță.

Fostul ministru a subliniat că, de la invazia rusă în Ucraina, din 2022, pe Marea Neagră „este un război în desfășurare cu toate componentele unui război”.

„Suprafața Mării Negre este de două ori suprafața României. Așteptarea ca România să răspundă despre orice se întâmplă pe Marea Neagră este o așteptare nerealistă”, a adăugat Miruță.

Editor : M.G.