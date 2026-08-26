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A găsit un card bancar într-un supermarket şi, în loc să îl predea, a făcut cumpărături de 750 de lei. Bărbatul a ajuns după gratii

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card bancar tinut in mana
Foto: GettyImages
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Un bărbat din judeţul Argeş a ajuns după gratii, pentru 24 de ore, după ce a găsit un card bancar pierdut de un client într-un supermarket şi, în loc să îl predea, a făcut cumpărături cu el. Poliţiştii au stabilit că bărbatul a făcut 17 tranzacţii în valoare totală de 750 de lei.

Poliţia Argeş a deschis dosar penal în acest caz după ce, în ziua de 20 august, o persoană a reclamat că, în cursul zilei de 17 august, în jurul orei 12:00, a pierdut un card bancar într-un supermarket din Piteşti, iar ulterior a constatat că acel card era folosit de o persoană necunoscută pentru cumpărături.

Poliţiştii au identificat persoana care folosea cardul. Este vorba despre un bărbat de 49 de ani, din comuna Bârla.

Acesta a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

Ancheta a arătat că el a făcut 17 plăţi, pentru care au fost retraşi din contul clientului care a pierdut cardul 750 de lei.

Marţi, argeşeanul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar miercuri va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Editor : A.P.

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