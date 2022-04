A început a II-a ediție a Școlii de Media Digi24. Timp de 3 luni, cursanţii vor învăţa tainele jurnalismului de la profesionişti

A doua ediție a Școlii de Media Digi24 a început. Timp de 3 luni, cursanţii vor învăţa tainele jurnalismului de la profesioniştii redacţiilor Digi24, digi24.ro, Digi FM și ProFM. Cei înscrişi vor avea proiecte, ore de lucru în redacţie şi vor face practică pe teren. Cei mai buni cursanţi vor avea ocazia să lucreze în redacţie alături de traineri, după terminarea cursurilor.

Cosmina Balint - jurnalist Digi24: Haideți să vedem noua generație a Școlii de Media! Nu-mi vine să cred că au trecut deja 6 luni de când eram în locul lor!

17 cursanți au început să pună bazele unei viitoare cariere în jurnalism. Traineri profesioniști cu o vastă experiență în domeniu vor fi timp de 3 luni mentorii noii generații, în cadrul celei de-a doua ediții a școlii de media Digi24.

Teodora Tompea: Insistăm pe multă parte practică, ce se întâmplă de fapt în spatele a ceea ce se vede la televizor. În felul acesta încercăm chiar să îi introducem în ceea ce înseamnă o lume a televiziunii adevărate. Nu vorbim doar de a fi prezentator sau de a fi moderator, ci de a înțelege întregul mecanism prin care mai apoi poți să ajungi jurnalist.

Cosmin Prelipceanu: Până nu ajungi în spital ca să vezi cum se operează, până nu ajungi în televiziune ca să vezi cum funcționează, nu știi, nu înveți, de fapt nu capeți know-how-ul, cum să faci meseria de jurnalist de televiziune. De aceea la școala de media e întâlonirea cu televiziunea, nu ți-o oferă asta nicio școală.

Cea de-a doua ediție a Școlii de Media vine cu noi cursuri față de prima ediție.

Ștefania Vîlcu - coordonator Școala de Media: Vom avea un curs de SEO, un curs de radio și un curs de vânzări în media.

-Vreau să învăt, vreau să văd dacă pot să fac asta, vreau să mă descopăr și vreau să aflu mai multe lucruri despre mine.

-Să învăț cât mai multe despe media. În general, sunetul, luminile, camera.

-Wow. Mi-am dorit foarte mult. Nu am această practică, nu am teoria și atunci am zis că aici o să găsesc cei mai buni traineri, este locul potrivit unde să vin și să învăt câte ceva. Să mai adaug peste cunoștiințele pe care le am și sper să iasă totul minunat.

12 traineri, 3 luni de cursuri cu ore teoretice şi practice, 3 zile pe săptămână. Aceasta este reţeta Digi24 pentru a forma jurnalişti ai viitorului.

Editor : A.P.