A început demolarea stadionului „Dan Păltinișanu” din Timișoara. Buldozerele fac una cu pământul tribunele, vestiarele și chioșcurile de bilete. Operațiunea de demolare se va întinde pe tot parcursul anului. În paralel, a început și proiectarea unui nou stadion, care va fi al doilea ca mărime din țară, după Arena Națională din București.

Buldozerele au început să dărâme bucată cu bucată tribunele care ani de-a rândul au fost pline de suporteri.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Autoritățile au declarat că cei mai înfocați suporteri pot primi chiar mostre din gazonul de pe „Dan Păltinișanu”. De asemenea, majoritatea scaunelor de pe stadion au fost deja donate către diferite localități din județul Timiș. Iar nocturnele vor merge la Lugoj și la Șag.

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș: Tot ce am găsit pe stadion și a fost util și a putut fi folosit de către alte localități din județul Timiș, am încercat să sprijinim aceste localități și am distribuit, ne dorim ca spiritul acestui stadion să se regăsească măcar prin scaune, dacă doriți în fiecare localitate din județul Timiș.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Demolarea stadionului începută în luna februarie se va termina pe la finalul anului 2025. Costurile totale pentru această operațiune se ridică la 12 milioane de lei, cu TVA.

În paralel, autoritățile au început și proiectarea unui nou stadion, al doilea ca mărime din România, care va costa 140 de milioane de euro.

Adrian Balaj, manager de proiect: Momentan lucrăm la selectare în prima fază, plastic la plastic, beton la beton, după care betonul vine reciclat, concasat, scos fierul, pregătit în stive, fier la fier, plastic la plastic, fiecare cu grămada ei.

Pe stadionul din Timișoara au jucat echipe mari, precum: Real Madrid, Juventus, Manchester City sau Atletico Madrid.

Neluțu Bungău, fost jucător la Poli Timișoara: Au fost goluri extraordinare, cu Steaua de la 40 de metri, cu Rapidul, cu U Cluj. Mai ales că îmi strigau numele. Cum era o lovitură liberă de la 20, 40 de metri tot stadionul se ridica în picioare.

Tot pe arenă, în 2006, Shakira a cântat în fața a 30 de mii de oameni, iar în 1984 cântăreața din Serbia, Lepa Brena, a susținut unul dintre cele mai mari concerte din România socialistă.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia