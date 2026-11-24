Primăria Azuga a dat startul înzăpezirii artificiale a pârtiilor Sorica şi Cazacu, deschiderea primelor tronsoane fiind estimată în jurul datei de 1 Decembrie.

Primarul Adrian Purcaru a declarat marţi, pentru Agerpres, că se lucrează pe ambele pârtii - Cazacu şi Sorica, în partea de jos a acestora.

„Deocamdată începem de la baza pârtiilor şi la Cazacu şi la Sorica, pentru că aşa este procesul firesc, pentru a putea deschide eventual pârtiile de începători în jur de 1 Decembrie. (...) Vremea se anunţă favorabilă pentru următoarele zile, cu temperaturi negative cel puţin pe timp de noapte. Încercăm să înzăpezim pârtiile de începători până la 1 Decembrie”, a precizat edilul.

Pentru atingerea obiectivului se lucrează cu 12 tunuri de zăpadă.

Editor : A.P.