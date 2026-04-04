A început reumplerea lacului de acumulare Vidraru: Când se estimează că va fi finalizarea. Anunțul făcut de ministrul Energiei

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunţat sâmbătă că a început reumplerea lacului de acumulatre de la Vidraru, pe baza datelor hidrologice acutale, estimându-se finalizarea în luna octombrie. Alimentarea cu apă în aval este asigurată permanent, fără impact asupra localităţilor din zonă, a precizat ministrul.

„Ca să vorbim şi despre veşti bune, la Vidraru a început reumplerea lacului de acumulare. Datele hidrologice sunt favorabile, iar dacă această tendinţă se menţine, estimăm finalizarea reumplerii în luna octombrie. Alimentarea cu apă în aval este asigurată permanent, fără impact asupra localităţilor din zonă. În paralel, urmărim constant evoluţia lucrărilor, avem echipe în teren şi monitorizăm situaţia prin sisteme automate, astfel încât fiecare etapă să se desfăşoare în deplină siguranţă,” a transmis ministrul Energiei într-o postare pe Facebook.

Ivan a subliniat că Barajul Vidraru a fost pus în funcţiune în 1966, cu o durată de viaţă proiectată de 30 de ani şi de fapt funcţionează de aproape 60 de ani, adică dublu.

„În aceste condiţii, retehnologizarea nu putea fi amânată, pentru că vorbim despre siguranţa în exploatare a unei infrastructuri critice pentru România. În toată această perioadă, m-am asigurat că Hidroelectrica respectă avizele, asigură permanent apa brută conform obligaţiilor legale şi aplică măsurile tehnice necesare pentru limitarea impactului în teren”, a adăugat ministrul.

