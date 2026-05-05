Lanurile de rapiță au devenit, în ultimele zile, decorul preferat pentru fotografii. În căutarea cadrului perfect, însă, tot mai mulți șoferi opresc pe marginea drumurilor intens circulate. Polițiștii atrag atenția că o simplă oprire pe marginea drumului, pentru o poză, se poate transforma într-un pericol atât pentru ei, cât și pentru ceilalți la trafic.

„Zâmbește. Perfect! Capul un pic mai la stânga. Pune mâna dreaptă în șold, stânga ușor pe față sub bărbie, uită-te la mine”, îi spune fotograful unei tinere care pozează într-un lan de rapiță din județul Buzău.

„Nu doar câmpurile sunt colorate în galben în luna mai, ci și rețelele sociale. Oamenii opresc în lanurile de rapiță pentru o simplă poză sau pentru adevărate ședințe foto, cu ținute speciale și un fotograf profesionist”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Am vrut să surprind culoarea intensă a galbenului din acest sezon. Le voi încărca pe rețelele sociale, unde aștept să primesc reacții din partea prietenilor și a apropiaților”, spune o tânără.

Deși pozele ies spectaculos, locurile alese pentru oprire nu sunt întotdeauna sigure, atrag atenția polițiștii.

„Oprirea neregulamentară pe partea carosabilă este interzisă și expune atât șoferul, cât și pasagerii și ceilalți participanți la trafic la riscuri inutile. Dacă opriți chiar și câteva minute pentru a face o fotografie, vă recomandăm să o faceți în parcările special amenajate de pe autostrăzi sau în parcările de scurtă durată de pe celelalte drumuri”, a transmis, pentru Digi24, Octavian Dan, purtător de cuvânt Poliția Română.

Avertismentele rămân valabile și peste o lună și jumătate, când vor înflori și câmpurile de lavandă.

