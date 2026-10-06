A închiriat o mașină de 20.000 de euro în Cluj și apoi a vândut-o. Ce scuză a folosit când i s-a cerut să restituie autoturismul

Un tânăr în vârstă de 18 ani, din comuna argeşeană Leordeni, a fost reţinut după ce a vândut un autoturism pe care îl închiriase din judeţul Cluj, iar ulterior nu l-a restituit, susţinând că a fost furat.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, tânărul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz de încredere, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

„Din cercetări s-a stabilit că în cursul lunii septembrie 2026, un tânăr de 18 ani, din Leordeni, ar fi închiriat un autoturism de la o persoană fizică din Cluj, iar ulterior ar fi refuzat să restituie autovehiculul, sub pretextul că autoturismul ar fi fost furat. De asemenea, tânărul ar fi dispus de vehicul prin vânzarea acestuia către o altă persoană, falsificând totodată şi documentele tehnice”, se precizează în comunicat.

Poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, au efectuat două percheziţii domiciliare, ocazie cu care au fost descoperite mai multe probe.

„În urma activităţilor, autovehiculul, cu o valoare de aproximativ 20.000 de euro, a fost recuperat, urmând să fie restituit persoanei vătămate”, precizează IPJ Argeş.

Suspectul de 18 ani a fost iniţial reţinut, ulterior fiind dispusă cercetarea sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi a tuturor împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele.

Editor : A.P.