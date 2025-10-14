Live TV

Data publicării:
porci in ferma
Inspectorii sanitar-veterinari îi avertizează pe oameni să fie atenți de unde cumpără carnea de porc. Credit foto: Guliver/Getty Images

Într-o România tot mai scumpă, se fac rezervări, mai nou, și pentru porcul de Crăciun. În Oltenia, de exemplu, deja sunt liste de așteptare la crescătorii locali. Prețurile sunt acum mai mici, iar pe asta mizează și cei care își antamează porcul pentru sărbătorile de iarnă încă din octombrie. Cei care așteaptă până în decembrie riscă să achite mai mult. „Ne e frică, a intrat frica în noi, în populație”, spune unul dintre clienți. 

„Am venit și eu să rezerv un porc pentru Crăciun”, spune un bărbat ajuns, luni de dimineață, într-o fermă din Dolj.

Deși mai sunt două luni și jumătate până la Crăciun, oltenii deja se gândesc ce vor pune pe masă de sărbători.

„Ne e frică, a intrat frica în noi, în populație”, spune un alt bărbat. Întrebat dacă rezervarea porcului de Crăciun încă din luna octombrie înseamnă și un preț mai bun, clientul răspunde: „Da, oricum omul mă lasă, mă lasă cu banii mai bine”.

„Vin și ne sună mai din timp ca să vadă prețul, să vadă ce greutăți avem. Anul acesta prețul va fi de 15-16 lei kilogramul in viu”, spune Alin Simion, crescător de porci.

„Pentru a rezerva un porc pentru sărbătorile de iarnă, clientul plătește un avans de 400-500 de lei”, transmite Elena Alexandru, jurnalist Digi24.

Scumpirile în lanț i-au făcut pe oameni să fie mai atenți la ceea ce cumpără.

„Majoritatea nu au bani să își ia un porc. Se mulțumesc cu două kilograme acolo, să aibă să pună pe masă că e sărbătoare, dar la timpurile astea... Se va scumpi sigur!”, e de părere o femeie.

„Trebuie să fie vânzare neapărat, dar o să fie prețuri diferite, de la producător la producător”, e de părere o altă femeie.

Inspectorii sanitar-veterinari îi avertizează pe oameni să fie atenți de unde cumpără carnea de porc. Doar în acest an, în județul Dolj, au fost trei focare de pestă porcină africană.

„Pesta porcină africană evoluează, evoluează atât în județul Dolj, cât și în toată țara. Ultimele focare de pestă pe care le-am lichidat în județul Dolj sunt de la ferma de la Catane și de la un crescător din Buzești. Pesta porcină africană nu are tratament, nu are vaccin, carnea infectată se păstrează până la doi ani în congelator”, spune Costică Retea, director adjunct Direcția Sanitară Veterinară Dolj.

În magazine, prețul unui kilogram de carne de porc începe acum de la 20 de lei. Producătorii spun că prețurile vor crește cu câteva procente în preajma sărbătorilor, ca urmare a majorării taxelor, dar și a facturilor tot mai mari la energie.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

