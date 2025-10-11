Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, relatează The Guardian.

Diane Keaton a fost una dintre cele mai îndrăgite vedete de cinema din ultimii 50 de ani.

Anunțul a fost confirmat de revista People. În acest moment nu sunt disponibile alte detalii, iar cei dragi ai ei au cerut respectarea intimității, potrivit unui purtător de cuvânt al familiei.

Diane Keaton a câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „Annie Hall” în 1978.

