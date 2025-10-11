News Alert A murit actrița americană Diane Keaton Data actualizării: 11.10.2025 22:34 Data publicării: 11.10.2025 22:27 Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Foto: Profimedia Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, relatează The Guardian. Diane Keaton a fost una dintre cele mai îndrăgite vedete de cinema din ultimii 50 de ani.Anunțul a fost confirmat de revista People. În acest moment nu sunt disponibile alte detalii, iar cei dragi ai ei au cerut respectarea intimității, potrivit unui purtător de cuvânt al familiei.Diane Keaton a câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „Annie Hall” în 1978.Știre în curs de actualizare Editor : C.L.B. Etichete: diane keaton Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce... 2 Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de... 3 Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum... 4 Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la... 5 „Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...