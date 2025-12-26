A murit fostul senator și dramaturg Radu F. Alexandru. TNB: „Cultura română pierde una din personalitățile de excepție”

Scriitorul și fostul senator Radu F. Alexandru a murit în dimineața zilei de 26 decembrie, la 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București (TNB). Înmormântarea lui va avea loc pe 29 decembrie, la Cimitirul Evreiesc din Șoseaua Giurgiului, București.

„În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară”, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București.

Radu F. Alexandru, pe lângă activitatea artistică, a fost implicat și în politică, din partea Partidului Democrat Liberal și ulterior Partidului Național Liberal. A avut trei mandate de senator (în legislaturile 1996-2000, 2000-2004 și 2008-2012).

TNB arată că Radu F. Alexandru a desfășurat „o activitate politică de o rară probitate morală”.

„Prin dispariția lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalitățile sale de excepție. Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească!”, potrivit unei postări pe Facebook a TNB.

