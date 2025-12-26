Live TV

A murit fostul senator și dramaturg Radu F. Alexandru. TNB: „Cultura română pierde una din personalitățile de excepție”

Data actualizării: Data publicării:
radufalexandru
Foto: Radu F Alexandru / Facebook

Scriitorul și fostul senator Radu F. Alexandru a murit în dimineața zilei de 26 decembrie, la 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București (TNB). Înmormântarea lui va avea loc pe 29 decembrie, la Cimitirul Evreiesc din Șoseaua Giurgiului, București. 

„În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară”, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București.

Radu F. Alexandru, pe lângă activitatea artistică, a fost implicat și în politică, din partea Partidului Democrat Liberal și ulterior Partidului Național Liberal. A avut trei mandate de senator (în legislaturile 1996-2000, 2000-2004 și 2008-2012).

TNB arată că Radu F. Alexandru a desfășurat „o activitate politică de o rară probitate morală”. 

„Prin dispariția lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalitățile sale de excepție. Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească!”, potrivit unei postări pe Facebook a TNB. 

Știre în curs de actualizare

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
TNB
Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii
TNB
Niciun candidat nu a fost admis la concursul pentru postul de director al Teatrului Național București. Cine sunt cei trei aspiranți
actorul Alexandru Georgescu
Actorul Alexandru Georgescu a murit la vârsta de 76 de ani. „Drum bun… ce seară ți-ai ales, fix stilul tău”
Proorocul Ilie
Mihai Bendeac îl atacă pe Dan Negru după scandalul „Proorocul Ilie”, acuzându-l că nu înțelege: „Domnu’ Dănuț, ce să zic… Slava!”
andrei serban
Regizorul Andrei Şerban către Ministrul Culturii în scandalul „Proorocul Ilie”: „E un moment foarte periculos, trebuie să ne trezim”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord...
mark rutte
Mark Rutte: „Sunt convins că SUA sunt implicate total în NATO. A...
Avertizări meteo de vreme rea
Alerte de vreme severă în aproape toată țara: cod galben de viscol...
Vladmir Soloviov, principalul propagandist al lui Putin.
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E...
Ultimele știri
Care au fost cele mai populare destinații de călătorie în 2025. Jumătate dintre ele sunt din Europa
Pașaport diplomatic. Modelul coreean pentru Ucraina? Ambasadorul Coreei de Sud: „Este o măsură temporară, nu o soluționare permanentă”
Migranți din zona Orientului Mijlociu care au intrat fraudulos în România au fost descoperiți de polițiștii din Constanța
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Săpunaru a spus care e adversarul din România care îl scotea din minți: "Dacă puteam, îl mușcam de gât!"
Pro FM
Cât câștigă Mariah Carey în fiecare Crăciun. Milioanele generate anual de „All I Want for Christmas Is You”
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Cât de mult contribuie banii la fericire? Ce spun studiile despre satisfacția în viață
Digi FM
Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, despre ziua în care afaceristul a murit: "Era singur în locul în care...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...