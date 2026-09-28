A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a murit astăzi la vârsta de 52 de ani.

El avea o experiență de peste trei decenii în presa românească și s-a numărat printre membrii fondatori ai Academiei Cațavencu, iar ulterior ai revistei Cațavencii.

„Cu adâncă durere în suflet vă anunțăm dispariția prematură a colegului de breaslă Patrick André de Hillerin, la doar 52 de ani. Plecarea sa lasă în urmă un gol greu de cuprins în cuvinte și o profundă tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, apreciat și respectat”, a transmis publicația Tulcea Noastră.

De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Patrick André de Hillerin a activat atât în presa scrisă, cât și în televiziune și a fost implicat în mai multe proiecte editoriale importante din presa românească, informează Radio România Cultural.

Cauzele exacte ale decesului nu sunt deocamdată cunoscute. Jurnalistul avea mai multe probleme medicale.

Editor : Sebastian Eduard