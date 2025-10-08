Live TV

A murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5

Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Foto: Facebook/Direcția5

Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Anunțul a fost făcut miercuri de colegii săi, într-o postare pe Facebook. 

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet. Odihnește-te în pace, Marius Keșeri”, au scris membrii Direcția 5, într-un mesaj postat pe Facebook. 

Nu au fost oferite detalii despre cauza morții.

Marius Keșeri a fost toboșarul trupei Direcția 5, una dintre cele mai iubite formații pop-rock din România. Cunoscut de colegi și prieteni sub porecla „Tete”, el a făcut parte din trupă timp de trei decenii, contribuind la succesul unor piese devenite emblematice precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”, notează Digifm

Înainte de a se alătura formației conduse de Marian Ionescu, Marius Keșeri colaborase cu mai multe grupuri importante din muzica românească, printre care Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, dar și Hardton, o trupă rock din Târgoviște.

