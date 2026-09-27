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A murit Stela Neagu, soția scriitorului Fănuș Neagu

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Lumânare
Foto: Profimedia
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Soţia scriitorului Fănuş Neagu, Stela Neagu, a murit, a anunţat, duminică, deputatul Ionuţ Vulpescu, pe Facebook.

„S-a stins din viaţă doamna Stela Neagu, soţia marelui scriitor Fănuş Neagu. De fapt, Stela Neagu a fost soţia lui Fănuş Neagu în egală măsură în care Fănuş a fost soţul Stelei. Au auzit împreună când „Îngerul a strigat”, au împărţit atâtea decenii „O corabie spre Bethleem”, au văzut călcându-le casa şi străzile naturii umane frumoşii nebuni ai marilor oraşe. A stat pe „Scaunul singurătăţii” 15 ani după moartea lui Fănuş Neagu, iar acum îl însoţeşte „Dincolo de nisipuri”. Una din cărţile celebre ale lui Fănuş a fost „Cartea cu prieteni”. Când intrai în casa lor din altă lume de pe Strada Ion Mincu, deloc întâmplător situată peste drum de restaurantul Doina, deschideai, de fapt, această carte. A prieteniei, a valorilor, a umorului, a timpului care stă în loc”, a scris Ionuţ Vulpescu.

Potrivit acestuia, odată cu dispariţia Stelei Neagu, „cea mai bună generaţie postbelică” îşi pierde dintre „ultimii martori”.

„Am avut privilegiul unor ore fantastice în această casă. Stela Neagu avea o energie din alte timpuri şi o poftă de viaţă care ţinea de fapt de literatură. A rămas mai de stânga ca stânga însăşi. Cu dispariţia ei, cea mai bună generaţie postbelică, generaţia '60, îşi pierde dintre ultimii martori deopotrivă lucizi şi idealişti până la capăt. Transmit Anitei şi lui Cornel compasiunea mea, atâta câtă poate încăpea ea în cuvinte. Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească!”, a mai transmis Vulpescu.

Scriitorul Fănuș Neagu a murit pe data de 24 mai 2011, la vârsta de 79 de ani. Acesta s-a stins din viață la Spitalul Elias din București, în urma unei lungi suferințe cauzate de o maladie incurabilă. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu.

Editor : Sebastian Eduard

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