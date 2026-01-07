Live TV

A murit unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat în râul Bistrița. Mama și doi dintre frați sunt în stare gravă

Data actualizării: Data publicării:
accident
A murit unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat în râul Bistrița.

Unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat marți în râul Bistrița a murit. Mama și doi dintre frații lui sunt în continuare în stare foarte gravă.

 

Imediat după accident, băiatul de 14 ani a fost operat de urgență la Spitalul din Vatra Dornei. Medicii au constatat că mai multe organe interne sunt afectate și prezenta hemoragie craniană. Copilul nu a supraviețuit în urma intervenției chirurgicale, având în vedere că starea lui era foarte gravă.

Cei patru frați, dar și mama în vârstă de 38 de ani care era la volan, au fost transferați la Spitalul Județean Suceava.

Femeia, băiatul cel mare, de 16 ani, dar și mezinul de doar 1 an sunt în comă indusă și respiră cu ajutorul aparatelor.

În spital se află și ceilalți doi copii, de 3 și 8 ani, care prezintă mai multe traumatisme.

Din primele informații, femeia a pierdut controlul volanului într-o curbă, din cauza vitezei. Mașina a ieșit de pe șosea și a căzut în râul Bistrița de la o înălțime de 6 metri.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
5
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Digi Sport
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina
O mașină cu 4 copii și 2 adulți s-a răsturnat în albia râului Bistriţa. Intervenție în forță pentu salvarea victimelor
accident politist
Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier
Accident auto Japonia
Coliziune în lanț în Japonia după ce frunze de ceai au zburat dintr-un camion
Bandă a poliției cu mesajul nu treceți montată la locul unui accident din București pe 13 iulie 2018.
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals
politia masina noaptea 2
Accident grav în Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Donald Trump și Nicolas Maduro
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui...
Snowman wait spring. Snowman is melting on spring day. Winter and spring, warm winter. Melted snow, winter weather, anomaly weather concept. Spring
România, între două anotimpuri: O masă de aer rece schimbă...
Ultimele știri
Pentagonul evaluează „eficiența” femeilor în roluri de luptă terestră după aproape 10 ani de integrare
Kim Jong Un s-a transformat în operator de stivuitor. Imagini hilare cu dictatorul din Coreea de Nord
Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu cu date confidențiale în China
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Fanatik.ro
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Despăgubirea la RCA în 2026: ce documente îți cer asiguratorii și ce termene au
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...