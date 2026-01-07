A murit unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat în râul Bistrița. Mama și doi dintre frați sunt în stare gravă

Unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat marți în râul Bistrița a murit. Mama și doi dintre frații lui sunt în continuare în stare foarte gravă.

Imediat după accident, băiatul de 14 ani a fost operat de urgență la Spitalul din Vatra Dornei. Medicii au constatat că mai multe organe interne sunt afectate și prezenta hemoragie craniană. Copilul nu a supraviețuit în urma intervenției chirurgicale, având în vedere că starea lui era foarte gravă.

Cei patru frați, dar și mama în vârstă de 38 de ani care era la volan, au fost transferați la Spitalul Județean Suceava.

Femeia, băiatul cel mare, de 16 ani, dar și mezinul de doar 1 an sunt în comă indusă și respiră cu ajutorul aparatelor.

În spital se află și ceilalți doi copii, de 3 și 8 ani, care prezintă mai multe traumatisme.

Din primele informații, femeia a pierdut controlul volanului într-o curbă, din cauza vitezei. Mașina a ieșit de pe șosea și a căzut în râul Bistrița de la o înălțime de 6 metri.

