A murit unul dintre foștii chitariști ai formației Red Hot Chili Peppers

Chitaristul Jack Sherman, care a făcut parte trupa Red Hot Chili Peppers la momentul lansării primului album al acestei formații, a murit la vârsta de 64 de ani. Cauza morții sale nu a fost încă făcută publică, informează BBC.

„A fost un tip unic căruia îi mulțumim pentru toate momentele bune și rele petrecute împreună”, a fost comentariul publicat pe contul oficial de Twitter al formației.

Sherman l-a înlocuit, în decembrie 1983 pe chitaristul și membrul fondator al formației Hillel Slovak și a participat, alături de ceilalți membri ai Red Hot Chili Peppers la primul lor turneu din SUA, organizat în 1984. În plus, Sherman a ajutat la scrierea unor piese muzicale pentru al doilea album al formației.

„Noi, cei din familia RHCP, îi urăm lui Jack Sherman o călătorie lină în lumea de dincolo”, se arată într-o postare publicată pe rețelele sociale de membrii trupei muzicale.

Sherman a mai colaborat la albumele The Abbey Road EP și Mother's Milk, dar nu a fost inclus, în 2012, alături de ceilalți membri ai trupei, când Red Hot Chili Peppers a intrat în „Rock and Roll Hall of Fame”, motiv pentru care s-a simțit „dezonorat”.

Editor web: M.L.