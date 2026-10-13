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A murit Vasile Ionescu, unul dintre cei mai importanţi activişti şi intelectuali romi din România postcomunistă

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Vasile Ionescu
Foto: Vasile Ionescu/Facebook
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Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” anunţă, marţi seară, decesul lui Vasile Ionescu, unul dintre cei mai importanţi activişti şi intelectuali romi din România postcomunistă.

„În perioada 2003–2004, Vasile Ionescu a fost membru al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România, prezidată de Elie Wiesel. A participat astfel la un demers fundamental pentru asumarea oficială a Holocaustului şi a responsabilităţii autorităţilor române pentru persecuţiile şi deportările evreilor şi romilor”, anunţă, marţi seară, pe pagina de Facebook, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, informează News.ro.

Începând din ianuarie 1990, Vasile Ionescu s-a implicat în lupta pentru drepturile romilor, promovarea identităţii culturale şi recuperarea unei istorii prea mult timp marginalizate.

A iniţiat publicaţia Aven Amentza şi a contribuit, prin organizaţiile pe care le-a fondat şi prin numeroase intervenţii publice, la afirmarea unei perspective rome asupra trecutului şi prezentului.

Istoria a ocupat un loc central în preocupările sale.

A militat pentru cunoaşterea şi recunoaşterea robiei romilor, pentru păstrarea memoriei deportărilor în Transnistria şi pentru includerea Holocaustului romilor în memoria publică a României.

„Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» îi aduce un omagiu şi transmite sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, se mai arată în mesaj.

Un mesaj similar a fost transmis şi de către activistul Ciprian Necula, Roma Education Fund: „S-a dus nea Vasile… S-a dus fizic, căci o parte din ceea ce a însemnat pentru romi va rămâne pretutindeni. Condoleanţe familiei sale extinse!”.

Editor : Sebastian Eduard

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