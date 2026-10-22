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Video A rămas fără permis și a urcat mașina pe casă: Ideea care l-a făcut celebru pe un constănțean, după o greșeală în trafic

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masina casa
Un constănțean a devenit emblema unei comune după ce și-a montat pe acoperișul casei o mașină. Foto: Digi24
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Un constănțean a devenit emblema unei comune după ce și-a montat pe acoperișul casei o mașină. Este vorba despre un autoturism de mici dimensiuni, lângă care veghează un manechin îmbrăcat în uniformă de polițist. Pe vecini îi amuză, pe cei care trec rar prin zonă mai mult îi sperie.

Vasile Crică are 48 de ani și locuiește în comuna Pecineaga, din județul Constanța, unde lucrează în domeniul construcțiilor. Acum câțiva ani, după ce a rămas fără permis, a vrut să păstreze mașina drept amintire, așa că a urcat-o pe casă. Mai mult, aceasta a avut și un rol de protecție a locuinței.

Vasile Crică: Dacă aveam o gaură la dolie și să o protejez de intemperii, am pus-o pe aia acolo.

Între timp, și-a reparat acoperișul, așa că a înlocuit și mașina de pe casă. Lângă autoturism a pus și un manechin agent de poliție.

Vasile Crică: Nu e periculoasă, e prinsă foarte bine, e prinsă în acoperiș, n-are cum să cadă.
Reporter: Manechinul de lângă ce reprezintă?
Vasile Crică: Manechinul e domnul polițai de la noi din Pecineaga. E un băiat de nota 10 și îl respectăm.

Reporter: Cum vi se pare ce a făcut soțul dvs?
Soție: Mi se pare ok. El a avut așa cheful, așa a făcut.

Vecinii din comună s-au mirat, la început, când au văzut că Vasile și-a sudat o mașină pe acoperișul casei. Între timp, s-au obișnuit cu ideea, iar unii spun că exemplul său i-a inspirat să-și dea frâu liber imaginației.

Vecin: Foarte interesantă, în primul rând, și este un punct de reper pentru mulți oameni care nu cunosc zona. Mi-aș pune un camion, dar nu am casa pregătită. Să fac un turn cu plăcuțe, cu toate localitățile pe unde am umblat eu, kilometri și coordonatele.

Vecin: Este o idee a lui, este o gândire a lui, ceva care să atragă ochiul. A zis că n-a avut toată țigla pe casă și d-aia a pus-o.

Marian Makkai, primarul comunei Pecineaga, județul Constanța: E un băiat harnic al comunei, cetățean model. Ca și legalitate, nu e nimic împotrivă. Domnul are documentele la zi, casa are autorizație de construție. E problema dânsului. Are plăcerea să aibă o mașina pe casă, să fie unic în comună, cred că și în județ... poate și în țară, nu știu dacă în țară mai e pe undeva. Fiecare are câte-o dambla.

Astfel de idei au mai existat și în trecut. În Alba, de exemplu, un bărbat și-a zidit jumătate de mașină în casă.

Editor : A.P.

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