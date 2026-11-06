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A sunat la 112 și a amenințat că aruncă în aer un tren: Individul a fost prins în Brașov. Ce sancțiune a primit

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Trenurile care circulă pe ruta București - Constanța înregistrează întârzieri din cauza unor cabluri tăiate accidental.
Foto: Facebook / CFR
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Un bărbat de 62 de ani din Bistriţa a fost amendat, vineri, cu 4.000 de lei după ce a sunat la 112 şi a ameninţat că va arunca în aer un tren de călători. El a făcut apelul în timp ce se afla în tren, în judeţul Prahova, fiind identificat în scurt timp, la sosirea în Gara Braşov, şi a recunoscut că a el a sunat. Bărbatul, care nu avea la el obiecte periculoase, va fi evaluat de specialişti care vor decide dacă se impune să fie internat.

„La data de 6 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov, în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, au desfăşurat, cu operativitate, activităţi specifice, după ce o persoană a apelat numărul unic de urgenţă 112 şi a ameninţat că va arunca în aer un tren de călători. Din primele verificări a reieşit că apelul fusese efectuat în timp ce persoana se afla pe raza judeţului Prahova, într-un tren de călători care se deplasa către municipiul Braşov”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov.

Imediat după primirea sesizării, poliţiştii au început verificări pentru identificarea apelantului, iar în urma activităţilor desfăşurate au reuşit să stabilească identitatea acestuia înainte ca trenul să ajungă în staţia CF Braşov.

„Astfel, prin intervenţia promptă şi cooperarea structurilor implicate, la sosirea trenului în staţia CF Braşov, poliţiştii au efectuat verificări în rândul călătorilor şi au identificat persoana vizată, respectiv un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud. În urma controlului efectuat asupra acestuia, nu au fost descoperite obiecte sau dispozitive care să prezinte un pericol pentru siguranţa călătorilor”, a arătat sursa citată de News.ro.

Totodată, bărbatul a recunoscut că a făcut apelul la numărul de urgenţă 112, aspect susţinut în urma prezentării istoricului telefonului mobil utilizat.

El a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 4.000 de lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.

„De asemenea, având în vedere circumstanţele în care s-a produs evenimentul, au fost iniţiate demersuri în vederea evaluării medicale de specialitate a bărbatului, urmând ca personalul medical competent să stabilească necesitatea unei eventuale internări, în condiţiile legii”, a menţionat Poliţia.

Editor : A.P.

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