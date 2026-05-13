„Abținere constructivă”. De ce nu a semnat Ungaria Declarația Comună de la Summitul B9

Liderii care au participat la Summitul B9 din București au semnat o Declarație Comună extrem de importantă pentru a înțelege care sunt prioritățile țărilor membre. Notă discordantă a făcut Ungaria, aceasta nu a semnat Declarația. Potrivit explicațiilor oferite de către Cotroceni, această poziție a fost adoptată pentru că la Budapesta încă nu s-a încheiat tranziția după debarcarea regimului Orban. 

„La momentul finalizării negocierii textului declarației, ca de altfel nici astăzi, Ungaria nu avea un guvern învestit, în consecință nu au avut instrucțiuni dacă să se asocieze sau nu. Abținerea este constructivă, așa cum scrie și în textul declarației și este un pas înainte față de poziția anterioară a Ungariei, care era una de respingere.

Mesajul delegației Ungariei este unul pozitiv. 

La sfârșitul Declarației adopate se specifică faptul că Ungaria a adoptat poziția unei „abțineri constructive”. 

„Ungaria dorește să își exprime o abținere constructivă. În acest sens, Ungaria nu este în măsură să susțină actuala formulare a declarației ca limbaj convenit. Orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată de viitorul Guvern al Ungariei”.

